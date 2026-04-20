Iris Mäkinen asuu Petäjävedellä, vaikka bisnekset ovat Keuruulla ja Mäntässä: ”Ala-Kintaus on loppusijoituspaikkani”

Seppo Pänkäläinen

Mikä yhdistää Petäjävettä, Keuruuta ja Mänttä-Vilppulaa. Joku voi vastata, että tie, mutta oikea vastaus on yrittäjä Iris Mäkinen, 59. Mäkinen asuu Petäjävedellä ja pyörittää yritystoimintaa osaomistajana Keuruun Hotelli Keurusselän alueella sekä Mäntässä Mäntän Klubia. Loppusijoituspaikakseen hän sanoo kuitenkin Petäjäveden.

-Löydettiin aikoinaan Petäjävedeltä kiva paikka. Koti on metsän keskellä, järven rannalla. Talvella voi hiihtää järven jäällä ja kesällä pulahtaa aamulla veteen ennen kuin aloittaa työpäivän. Ala-Kintaus on sijainniltaan hyvä vaikkakin joskus ajaminen on ikävää. Mutta parempi niin kuin, että asuisi työpaikan vieressä. 16 vuotta on täällä asuttu. Paikkakunnan yhteisöllisyys on ihanaa ja kansalaisopiston jumpat mahtavia.

Mäkisen bravuuria on hotelli- ja resortliiketoiminnan kokonaisjohtaminen, yritysten ja organisaatioiden strateginen kehittäminen, hallitustyö ja edunvalvonta sekä henkilöstö- ja muutosjohtaminen. Mäkinen perustaa yritystoimintansa arvoille, joista keskeisimpiä on henkilöstöstä huolehtiminen. Niin, että työntekijät säilyttävät työpaikkansa ja että heitä koulutetaan ja kehitetään työssään.

-Vastuullisuus ja yhdessä tekeminen. Pidetään huoli siitä, että pienilläkin paikkakunnilla säilyvät majoitus- ja ravintolapalvelut. Ne luovat elinvoimaa. On parempi, että ihmiset kohtaavat toisiaan eivätkä erakoidu koteihin ja mökkeihin.

Mäkisellä on menossa melkoinen juhlavuosi: joulukuussa tulee täyteen 60 vuotta, alalla hän on ollut 40 vuotta, joista 35 vuotta esihenkilönä. Keski-Suomeen hän tuli 25 vuotta sitten ja yrittäjänä hän on ollut 15 vuotta.

-Äitini, joka teki elämäntyönsä keittiössä, toivoi, että minusta ei tulisi ravintolatyöntekijää. Turhaan toivoi, monenlaisia majoitus- ja ravitsemusalan töitä tehnyt Iris Mäkinen sanoo ja nauraa helakasti.

Jokainen tietää, mitä pandemia teki ravintolabisnekselle ja mitä Ukrainan sota ja yleinen epävarmuus ovat tehneet Suomen taloudelle. Mäkinen jaksaa silti uskoa alaan. Pitää vain olla luova ja uskaltaa.

– Haasteena alalla on sesonkiluonteisuus, ja alkuvuosi on aina vaikea. Töitä tehdään ympärivuotisuuden ja kansainvälisten vieraiden saamisen eteen. Kansainvälisessä markkinoinnissa on tärkeä näkyä yhtenä alueena ja saada ihmiset Keski-Suomeen. Tampereen lentokentän läheisyys ja sitä kautta saatavat hyvät yhteydet Eurooppaan on kiinnostava mahdollisuus, samoin Suomen luonto.

– Uskon luontomatkailuun ja retkeilyyn. Tuotteet vain pitää tehdä helposti saavutettavaksi sekä digitaalisesti että fyysisesti. Ihmiset janoavat luontoon ja meillä on tarjota upeita paikkoja, jossa retkeillä ja harrastaa erämatkailua. Eikä kaikkien tarvitse yöpyä laavulla, jos majoituspalvelut ovat lähellä.

Retkeilykaupunki Keuruun matkailustrategia tehtiin 2023 ja siinä kärkenä on juuri retkeily.

-Nyt meidän pitää vain yhdessä tuumin viedä paremmin asioita konkretiaan. Tavoitteisiin päästään kovalla työllä, yhteistyöllä ja hyvillä tuotteilla, Mäkinen sanoo.

Viime talvena Keurusselällä järjestettiin potkukelkkailun MM-kisat. Mäkisen mukaan järjestelyt onnistuivat mutta taloudellinen tulos jäi ohueksi. Nyt Mäkinen haluaisi panostaa Keuruun ja Mäntän väliin sijoittuvaan kansallispuistoon. Kansallispuistot ovat olleet viime vuosina suosittuja kohteita ja sellaisen saaminen Keuruun maisemiin olisi ihan jackpot.

-Keuruun alueen vesistö on ainutlaatuinen, Iris Mäkinen sanoo.

Aina elämä ei ole kohdellut Mäkistä hyvin. Vuodenvaihteen perheloma Lapissa 2024 päättyi kaatumiseen rapuissa, jolloin edessä oli sairaalareissu ja pitkä kuntoutusjakso. Hänestä oli juuri tullut MaRa ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Mäkinen kuvitteli, että voi hoitaa tehtävää vammoista huolimatta. Oikea ratkaisu oli kuitenkin vetäytyä Petäjävedelle toipumaan sekä hoitamaan pakollisia yritysasioita kännykällä.

Mäkinen sanoo väsyvänsä nykyisin aiempaa helpommin, mutta muutoin toipuminen on ollut täydellistä. Petäjäveden yrittäjänainen onkin täynnä energiaa ja uusia ideoita.