Taidot haltuun Nisulan kalankäsittelykurssilla

Miten varmistan saaliskalojeni hyvän maun ja säilyvyyden? Entä miten fileoin kalan? Muun muassa näihin saatiin opit kalastusbiologi Saku Saloselta Nisulan kylätalolla lauantaina 9.5. Nisulan kyläseura ja Rutalahden osakaskunta järjestivät kurssin Keski-Suomen kalatalouskeskuksen tuella.

Kurssille osallistujien määrästä ja Saloselle esitettyjen kysymysten määrästä päätellen kurssi tuli tarpeeseen. Kalastus yhdistää eri-ikäisiä, mikä näkyi myös kurssilaisten ikäjakaumassa. Ruokailutauolla mieleinen puheenaihe oli kalastus, ne hyvät ja vähemmän hyvät saaliit. Päijänteen ja Vihijärven rantamilla kalankäsittelytaidoille on käyttöä.

Kalan laadun varmistaminen alkaa saaliin saamisesta ja se jatkuu kalan käsittelyyn ja säilytykseen. Jokaiseen vaiheeseen Saku Salosella oli hyödylliset vinkit.

Uudistetun kalastuslain mukaan saaliskala on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta lopetettava välittömästi kalastustilanteessa. Samassa yhteydessä kalasta kannattaa laskea veret. Heti verestämisen jälkeen kala on hyvä laittaa kylmävesiastiaan odottamaan seuraavaa vaihetta.

Jos kalaa ei valmista ruuaksi heti samana päivänä, kylmänä säilyttämisen ketju ei saa katketa. Ilmatiiviisti vakuumiin pakattu kala säilyy pakastimessa pisimpään, vaikka rasvaisen kalan kuten lohen säilyvyys ei tuolloinkaan ole pitkä. Salonen muistutti tarkistamaan pakastimen lämpötilan.

Kalan makuvirheet voivat johtua useammastakin syystä. Mudan mauksi luonnehditun sivumaun syy ei ole kalan säilyttäjässä. Joissakin vesistöissä kalojen ravinnokseen käyttämä levälaji aiheuttaa makuvivahteen kalaan.

Kurssin saaman taloudellisen tuen ansiosta kurssilaiset pääsivät harjoittelemaan kalan fileointia eli leikkaamista ruodottomaksi ja nahattomaksi. Saku Salonen opetti ahvenen, hauen ja kuhan fileoinnin niksit vaihe vaiheelta.

Kalan fileointi näytti helpolta: veitsen viillot oikeisiin kohtiin, kalan suolet sivuun ja seuraavaksi veitsen terän liu’utus selkäruotoa pitkin. Fileeltä sivuruodot näyttivät irtoavan helposti ohuena kalvona, samoin nahka kalapiikkiä apuna käyttäen. Kunnollinen työpiste, terävä veitsi ja iso leikkuualusta ovat iso apu.

Aloittelijalle selvisi sekunneissa, että perusteellisesta mallisuorituksesta huolimatta fileointi ei sujunutkaan noin vain. Mille kohtaa se ensimmäinen viilto piti tehdä ja mihin suuntaan veitsi pitikään kääntää? Pienen haparoinnin jälkeen fileointi rupesi sujumaan ainakin jollakin tavoin. Tekemällä oppii, ja myös virheet opettavat.

Tiedon lisäksi kurssilta sai kotiin viemisiksi itse fileoitua ahventa ja haukea. Kalaruoka on hyvää ja terveellistä, joten fileisiin ehkä jääneet ruodot ovat pieni haitta.

Erja Mutanen