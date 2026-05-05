Leader-hanke toi Kylkispirtille turvallisemmat ja monipuolisemmat retkeilyolosuhteet

Toivakan Lepinkäiset ry päätti kunnostaa partiomaja Kylkispirtin olosuhteita Leader-rahoituksen avulla. Lopputuloksena oli partiokämpän retkeilyolosuhteiden ja -turvallisuuden olennainen parantuminen sekä entistä monipuolisemmat käyttömahdollisuudet.

Paikallinen partiolippukunta Toivakan Lepinkäiset ry omistaa partiokämppä Kylkispirtin, joka sijaitsee nykyisin seurakuntien yhdistymisen myötä Jyväskylän seurakunnan omistamalla maa-alueella Kylkislammen rannalla Toivakan Viisarimäessä. Kylkispirtti päätyi aikoinaan lippukunnan omistukseen yksityiseltä lahjoittajalta.

Lippukunta on perustettu vuonna 1983. Aluksi partio oli seurakunnan yhtenä toimintamuotona, kunnes lippukunta rekisteröityi itsenäiseksi yhdistykseksi vuonna 2006. Tämän jälkeen Toivakan seurakunta toimi lippukunnan taustayhteisönä.

Lippukunta toimii tiiviissä yhteistyössä sekä kunnan että Toivakassa toimivien nuoriso- ja muiden järjestöjen kanssa. Kouluyhteistyön avulla tavoitetaan laajasti kunnan lapsia ja nuoria. Lippukunnalla on aktiivista viikoittaista toimintaa, ja sen jäsenmäärä on noin 60. Toiminta on näkyvää ja tavoittaa moninkertaisesti ihmisiä jäseniinsä nähden.

Aktiivisen käytön myötä Kylkispirtillä havaittiin monia pieniä parannusta vaativia asioita. Kun pohdittiin, miten harrastustoiminnan edellytyksiä voitaisiin paremmin turvata ja kehittää, päädyttiin hakemaan hankerahoitusta Leader Maaseutukehitykseltä. Syntyi hankesuunnitelma, joka myös sai rahoituksen. Hanke toteutettiin kesien 2024 ja 2025 aikana.

Kämppä saunoineen on ollut vuosien saatossa kovassa käytössä, ja rakenteet olivat luonnollisesti kuluneet. Lasten ja nuorten kanssa toimiessa rakennusten ja niiden ympäristön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeessa keskityttiin erityisesti rakennusten ja eri toimintojen välisen liikkumisen helpottamiseen sekä yleisen turvallisuuden parantamiseen.

Kivikkoisen maaston takana metsän reunassa sijainnut vanha perinteinen ulkohuussi korvattiin uudella kompostoivalla biokäymälällä. Käymälä sijoitettiin lähemmäs kämppää, mikä tekee sinne kulkemisesta ja sen käytöstä huomattavasti turvallisempaa ja lähes esteetöntä. Myös biokäymälän tyhjennys on nyt aiempaa helpompaa ja siistimpää.

Kämpän rannassa, jyrkän rinteen alapuolella sijaitsee sauna. Saunalle johtavat puiset portaat olivat jo huonokuntoiset ja jyrkkyydessään hyvin epäkäytännölliset. Lisäksi saunan rannassa oli aiemmin laiturina toiminut pahasti vinoon painunut betonilaatta. Tarjousten perusteella saunalle teetettiin paikallisella yrityksellä uudet, turvallisuusmääräysten mukaiset portaat. Sama yritys rakensi rantaan myös uuden kelluvan ja turvallisen laiturin vedenhakua ja uimista varten. Rannan raivaus, vanhojen portaiden purku ja kierrätys sekä kirvesmiehen aputyöt toteutettiin talkoovoimin. Pelastusrenkaan rannalle lahjoitti LähiTapiola.

Kämpän pihassa sijainnut vanha ja jo lahonnut lipputanko poistettiin, ja tilalle asennettiin Toivakan kunnan lahjoittama uusi tanko. Samalla lipputangon sijaintia muutettiin, jotta sen käyttö olisi helpompaa ja turvallisempaa, sillä vanha tanko sijaitsi pihassa olevan kiven päällä. Kämpän takapihalle rakennettiin talkoovoimin käyttöterassi, joka helpotti kulkemista ja oleskelua takapihan alueella. Lisäksi sekä saunan että kämpän katoille asennettiin turvallisen nuohouksen mahdollistavat lapetikkaat sekä seinille turvatikkaat katolle kiipeämistä varten.

Saunassa oli ennestään vanha, lähes puhki palanut kiuas, ja saunan ilme oli vuosien ahkeran käytön myötä kulunut. Saunaan hankittiin uusi, paremmin ja pidempään lämpöä varaava kiuas, ja samalla saunan sisätilat puhdistettiin ja uudistettiin. Saunan ilmeen uudistaminen toteutettiin kokonaan talkoovoimin. Tämä oli hankkeen työläin osa ja vei huomattavasti enemmän aikaa kuin alun perin oli suunniteltu.

– Uuden kiukaan myötä pystymme nyt saunottamaan pienemmällä puumäärällä isomman porukan ja pidemmän aikaa, sillä uusi kiuas pysyy kertalämmityksellä pitkään lämpimänä. Kiukaan tulipesän lasiluukku tuo myös mukavasti valoa muuten sähköttömään ja hämärään saunaan, kertoo hankkeen puuhanainen Elina Rantalainen.

Uuden laiturin ansiosta uiminen rannassa on nyt helpompaa ja mukavampaa, ja veden haku saunaan ja kämpälle onnistuu laiturilta huomattavasti aiempaa turvallisemmin. Talvella myös avannon tekeminen laiturin päähän portaiden läheisyyteen on mahdollista turvallisesti.

Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat yhteensä 19 000 euroa. Kustannussuunnitelma piti hyvin paikkansa, sillä kulut olivat pitkälti ennakkoon arvioitavissa. Joissakin kohdissa tuli pieniä ylityksiä ja toisissa vastaavasti alituksia. Suurimpien hankintojen – kuten käymälän, portaiden, laiturin, kiukaan, terassitarvikkeiden ja lapetikkaiden – hinnat oli selvitetty huolellisesti etukäteen, eikä niiden osalta tullut yllätyksiä. Talkootyötä kertyi kuitenkin jonkin verran arvioitua enemmän.

Hankkeen rahoitus jakautui siten, että 65 % eli 12 350 euroa tuli EU:n, valtion ja kunnan rahoitusosuuksista. Loput 35 % eli 6 650 euroa katettiin talkootyöllä. Hankkeelle valittiin tuotosperusteinen maksutapa, mikä tarkoitti sitä, että kuitteja ja kirjanpitoa ei tarvinnut toimittaa maksatuksen yhteydessä. Toimenpiteet todennettiin raportilla ja valokuvin.

– Tuotosperusteisen maksatuksen ansiosta säästyimme niin sanotulta kuittirumbalta loppuvaiheessa. Suunnitteluvaihe oli tosin melko työläs, sillä kustannukset piti laskea tarkasti, tehdä hintavertailuja, pyytää tarjouksia ja osioida toimenpiteet maksatuksen varmistamiseksi. Lopputulos kuitenkin korvaa kaiken nähdyn vaivan, toteaa Elina Rantalainen.

Hankkeella parannettiin merkittävästi partiokämpän retkeilyolosuhteita, viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Investoinneilla pidennettiin majan käyttöikää sekä mahdollistettiin sen käyttö entistä laajemmalle käyttäjäkunnalle ja monipuolisempiin toimintoihin. Samalla helpotettiin majan käyttöä ja kehitettiin ekologista jätteenkäsittelyä.

– Kylkispirtin olosuhteet ja ympäristö vastaavat nyt paremmin nykyisiä retkeily- ja turvallisuusvaatimuksia. Sekä leiriläiset että johtajat viihtyvät siellä aiempaa paremmin, mikä tukee uusien ja vanhojen toimijoiden mukaan saamista myös tulevaisuudessa, summaa tyytyväisenä lippukunnanjohtaja Minna‑Mari Kivimäki.

Hankkeen tuloksista on julkaistu raportti Toivakan Lepinkäisten verkkosivuilla.

Tiina Seppälä