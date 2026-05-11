Seurakunta sai ostotarjouksen – tontille kaavaillaan liikerakentamista

Maarit Nurminen

Petäjäveden seurakunta sai huhtikuussa ostotarjouksen käytöstä poistetusta, entisestä seurakuntatalosta ja tontista. Tontin suuruus on noin 3 500 neliötä.

Seurakunnan talouspäällikkö Seppo Kolehmainen sanoo, että ostotarjouksen teki rakentaja, joka suunnittelee tontille kuluttajakauppaan suuntautuvaa liikerakentamista. Toteutuessaan hanke olisi merkittävä piristys Petäjäveden kunnan elinvoimalle ja hyvinvoinnille. Ostotarjouksen tehnyt toimija haluaa pysyä vielä pois julkisuudesta.

Tällainen ostotarjous on melkoinen lottovoitto seurakunnalle. Kolehmainen kertoo, että vuoden 2027 taloussuunnitelmaan on varattu 100 000 euroa rakennuksen purkamista varten.

-Olen selvittänyt purku- ja maisemointikustannuksia ja todennäköisesti ne olisivat kokonaisuudessaan 170 000-200 000 euroa. Nyt ne rahat säästyisivät ja kaupasta olisi toteutuessaan tulossa seurakunnalle ihan mukava summa rahaa. Seurakunnalla ei ole varaa korjata terveysturvallisuussyistä käytöstä poistettua seurakuntataloa, eikä toisaalta ole tarve pitääkään sitä.

Seurakunnan taloustyöryhmässä uutisesta on iloittu.

-Tämä kauppa toteutuessaan vahvistaa Petäjäveden seurakunnan itsenäisyyttä, taloustyöryhmän jäsenet Antti Koskinen, Jari Koskenranta ja Seppo Rantapuska sanovat.

Torialue jää ennalleen ja sitä on mahdollisuus käyttää erilaisiin tapahtumiin entiseen malliin.

Käyttötarkoituksen muuttuessa tontille tarvitaan kaavamuutos; hakemus on tarkoitus jättää heti, kun kaupanteko seurakunnassa etenee.

Kunnanjohtaja Markku Rautiainen sanoo, että kehitys on erittäin toivottavaa kunnan elinvoiman ja profiilin kannalta.

-Kunnalla on tässä asiassa vain kaavoittajan rooli.

Seuraavaksi kaupanteko etenee seurakunnassa kirkkoneuvoston ja -valtuuston käsittelyihin.

Seurakuntatalon tontti herätti kiinnostusta jo loppusyksyllä 2025. Keskusteluja käytiin parisen kuukautta, mutta ostajaehdokas vetäytyi helmikuussa 2026.