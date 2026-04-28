Kyläläisten kohtaamispaikka avautuu vappuna

Toivakan Huikossa sijaitseva Huikon Helmi sai uuden yrittäjän, kun 22-vuotias nurmijärveläinen Paavo Mattila siirtyi paikan yrittäjäksi huhtikuussa. Kaupat edellisten omistajien Urpo ”Upi” Reinikaisen ja Taina Pulkkisen kanssa tehtiin Paavon yrittäjä-äidin luoman kontaktin avulla.

– Kellon ympäri ollaan hommia painettu, että saadaan paikka vappuna auki. Pihoja ja rantaa on siistitty, rakennuksia maalattu ja puita kaadettu, Mattila toteaa hymyillen.

– Onhan tämä vähän hurjaa, kun vasta puoli vuotta sitten opiskelin vielä putkialaa ja nyt on jo perustettu osakeyhtiö kahvilan pyörittämistä varten. Tuntuu hurjalta ja hyvältä samaan aikaan.

Mattilalla on suuria suunnitelmia paikan suhteen, mutta kaikkea ei voi vielä paljastaa. Tarkoituksena on kuitenkin tehdä Helmestä matalan kynnyksen kohtaamispaikka – kyläläisten olohuone. Kesän aikana pidetään muun muassa jalkapallon MM-kisojen kisastudiota, ja terassialuettakin saatetaan laajentaa näköalapaikalle.

Pihaan saatetaan tehdä myös koira-aitaus. Perinteinen juhannuskokkokin on luvassa, ja avajaisissa on vappumeininkiä, simaa ja vappupalloja. Menun suhteen kuullaan mieluusti asiakkaiden toiveita.

– Toivotan kaikki kyläläiset tervetulleiksi asiakkaiksi ja avajaisiin. Haluan tuoda toivoa ja turvallisen kohtaamispaikan vaikeiden aikojen keskellä. Kyllä tämä tästä vielä paremmaksi muuttuu. Tulkaa Helmeen iloitsemaan!

Samuli Turunen

Näkökulma

Kirjoittaessani juttua Huikon Helmen uudesta yrittäjästä tuntui kuin silmäkulmaani olisi eksynyt roska – tai kyynel. On jotakin tavattoman koskettavaa siinä, että nuori ihminen uskaltaa hypätä yrittäjyyteen ja vieläpä sellaiseen yrittäjyyteen, joka tuottaa välitöntä arvoa meidän tavallisten kyläläisten elämään.

Toivakka tarvitsee lisää tällaista, ja Suomi tarvitsee lisää tällaista. Meidän tulee kaikin tavoin kannustaa nuoria yrittäjyyteen ja omien mahdollisuuksiensa edistämiseen. Erityisen arvokasta on, kun yrittäjyys synnyttää paikkoja, joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan ja joissa kylä tuntuu elävältä.

Kyse on pienistä, mutta sitäkin merkityksellisemmistä teoista. Niistä koostuu isompi kuva, johon jokainen meistä voi vaikuttaa – käyttämällä yrittäjien palveluita, puhumalla hyvää omasta kylästä tai ryhtymällä itse yrittäjäksi.

Suomi on ennenkin noussut vaikeista paikoista, ja Paavon esimerkki näyttää, millaisella asenteella se tapahtuu. – ST