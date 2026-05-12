”Tämä on mun neljänkympin villitys”

Korpilahtelainen Jenna Leinonen avasi oman parturi-kampaamon. Jenna sanoo, että liikkeen nimi oli melkoisen helppo keksiä; Hiustenpaikka sopii jonon jatkoksi TreeninPaikan ja Kahvin Paikan viereen.

Jenna teki alan töitä yrittäjänä Korpilahdella reilut kymmenen vuotta. Sitten hän kouluttautui hammashoitajaksi ja lähti palkkatöihin.

-Se tuntui oikealta ratkaisulta siinä vaiheessa, kun pojat olivat pieniä. Palkkatyö oli jotenkin turvallinen ratkaisu.

Yrittäjyys ei kuitenkaan Jennasta kadonnut mihinkään ja veri veti takaisin kampaajan töihin.

-Kai se oli jokin neljänkympin villitys, Jenna nauraa ja sanoo ajatelleensa, että aika olisi hyvä muutokselle. -Pojat ovat kasvaneet ja tuntuu, että nyt olen jopa enemmän läsnä heille. Työpaikka on nyt tässä Korpilahden keskustassa, kun se aiemmin oli Jämsässä.

Kampaamo- ja parturipalveluiden lisäksi Hiusten Paikasta löytyy kynsi- ja ripsiteknikon palveluita sekä Suomessa harvinainen hemmotteluhoito HairSpa.

Maarit Nurminen