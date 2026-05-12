Korpilahden pohjoisten kylien yrittäjät viritelleet yhteistyötä

– Verkostoituminen ja yhteistyö yrittäjien kesken on tärkeää. Verkostoitumisen kautta yritykset saavat lisää näkyvyyttä ja se tuo lisää mielenkiintoa omaankin tekemiseen, Ohelanaukeen yrittäjä Mervi Säynätmäki sanoo.

Korpilahden pohjoisilla kylillä on viritelty yrittäjäyhteistyötä jo vuoden verran, tapaamisia on järjestetty kerran kuukaudessa viime vuoden heinäkuusta lähtien.

– Minä olen ehtinyt mukaan pariin kokoontumiseen, ja olen huomannut, että tällä alueella on paljon yrittäjiä, joista ei välttämättä tiedä mitään, Mervi Säynätmäki kertoo.

– Yrittäjätapaamisissa olemme tutustuneet, ja kun toiset yrittäjät tulevat tutuiksi, heitä voi suositella muillekin, tai heidän kanssaan voi tehdä itse yhteistyötä. Mekin tarvitsemme tässä monenlaisia yhteistyökumppaneita. Lisäksi toisilta yrittäjiltä saa vinkkejä ja uutta näkökulmaa omaan tekemiseensä.

Verkostoitumisesta on Säynätmäen mukaan hyötyä kaikille.

– Voimme vaikkapa suositella toistemme palveluita. Meillekin tulee yhteydenottoja paljon sitä kautta, että joku on suositellut meitä, Säynätmäki toteaa ja sanoo, että jokaisen yrittäjän, oli sitten iso tai pieni yritys, pitäisi olla sopivasti ylpeä omasta osaamisestaan.

Myös rakennusalan yrittäjä Juhani Penttinen pitää verkostoitumista järkevänä.

– Se poikii yhteistyötä ja sitä kautta sana kiirii ja yrityksen ja palvelujen tarvitsijat kohtaavat toisensa, Penttinen toteaa ja kertoo itse tekevänsä toiminimellä remontteja.

Pohjoisten kylien yrittäjien tapaamisissa on sekä tutustuttu toisiin yrittäjiin että saatu oppia.

– Meillä on käynyt muun muassa vakuutusasiantuntija puhumassa vakuutuksista sekä ylämuuratjärveläinen yrittäjä kertomassa oman yrityksensä kasvutarinaa kansainvälisille markkinoille, Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistyksen puheenjohtaja Anneli Kuusinen-Laukkala kertoo.

– Yrityskummitoiminnastakin on ollut puhetta; pari yrittäjää on lupautunut neuvomaan toisia yrittäjiä. Olemme myös harjoitelleet tapaamisissa omasta yrityksestä kertomista. Monet ovat sillä tavalla vaatimattomia, etteivät ole paljoa omasta yrityksestään puhuneet, mutta yhteistapaamissa muistuttelimme, että kyllä yrittäjän täytyy pitää ääntä omasta yrityksestään.

Talven aikana on myös kerätty Korpilahden pohjoisten kylien yritysluetteloa. Fyysinen versio yrityskorteista on Mehtosen kyläkaupan seinässä.

– Netissä listaa ylläpitää Henri Ruokokoski, lisääkin yrittäjiä listalle otetaan. Kyläläisille, kesäasukkaille ja kyläseuroillekin on hyvä saada tietoa kylillä vaikuttavista yrittäjistä; yrityslistasta on hyvä katsoa, kun tarvitsee esimerkiksi lumenaurausta tai polttopuita, Anneli Kuusinen-Laukkala sanoo.

Mukana tapaamisissa on ollut myös yritystoimintaa vasta suunnittelevia.

– Tapaamisissa on myös mietitty, löytyisikö yrittäjiä, jotka voisivat työskennellä yhdessä ja muodostaa palveluistaan paketteja, tai ketjuttaa palveluitaan, Anneli Kuusinen-Laukkala kertoo ja toteaa, että kaikkiaan mukana on ollut 25 – 30 pohjoisten kylien yrittäjää.

– Jotkut ovat olleet mukana useammin, jotkut harvemmin. Kuukausitapaamisissa on ollut yleensä paikalla 10 – 15 yrittäjää, Kuusinen-Laukkala sanoo.

Tapaamisia on tarkoitus jatkaa.

– Kesälle olemme suunnitelleet saunailtaa ja syksyllä olisi tarkoitus tehdä yrityskäyntejä, ainakin Tikkalan entisellä koululla asuvat ovat kutsuneet meidät tutustumaan omiin yrityksiinsä, Anneli Kuusinen-Laukkala kertoo.

– Alustuksia toivottiin lisää, joten niitä olisi tarkoitus myös tarjota syksyllä. Esimerkiksi pankista voisi joku tulla puhumaan yritysrahoituksesta, Kuusinen-Laukkala sanoo ja toteaa, ettei alueen yrittäjien kannata pelätä yhteistyötä.

– Ei ole syytä ajatella, että söisimme toistemme leipää. Jokainen yrittäjä on löytänyt täällä hyvin oman paikkansa ja se, että tukee ja mainostaakin toista yrittäjää, ei ole itseltä pois.

Tiina Lamminaho