Kompostitarkastukset jatkuvat – Korpilahdella komposteja tutkaillaan kesäkuussa

Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueella tehdään kompostointitarkastuksia kesän aikana.

Korpilahdella tarkastuksia tehdään ajalla 23.6.–25.6. Kotamäen, Tähtiniemen, Hyrkkölän, Iloniemen ja Kemppaisenmäen alueilla.

Kiinteistölle ei ilmoiteta tarkastuksesta etukäteen, eikä tarkastus edellytä kiinteistön omistajan tai asukkaan paikallaoloa.

Tarkastuksia tehdään vain kiinteistöille, joiden biojätteen käsittelyä koskevat tiedot ovat puutteelliset jätehuoltoviranomaisen rekisterissä. Tämä tarkoittaa, että kompostorista ei ole ilmoitettu, tiedot ovat puutteelliset tai kiinteistön biojätteen käsittelystä ei ole lainkaan tietoa rekisterissä.

Tarkastuksia tehdään vain vakituisesti asutuille pienkiinteistöille. Tarkastuksia ei tehdä vapaa-ajan kiinteistöille tai tyhjillään oleville kiinteistöille.

Tarkastajat tunnistaa huomiovaatetuksesta ja Jyväskylän kaupungin henkilökorteista.

Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan kiinteistölle tarkastuksen jälkeen. Jos puutteita havaitaan, kiinteistölle annetaan toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi.

Tarkastusten taustalla on vaatimus jätteiden lajittelusta. Biojäte tulee lajitella erikseen eikä se saa päätyä sekajätteen joukkoon. Tarkastuksilla ehkäistään myös jyrsijöitä aiheutuvia haittoja. Puutteellinen biojätteen käsittely tai rikkinäinen kompostori voivat houkutella alueelle haittaeläimiä, kuten rottia.

Kaikkia Jyväskylän seudun kotitalouksia koskee biojätteen lajitteluvelvoite. Biojätettä ei saa laittaa sekajätteen sekaan. Biojäte tulee kerätä omaan tai naapurin kanssa yhteiseen biojäteastiaan tai kompostoida biojäte asianmukaisessa kompostorissa.

Biojätteen lajittelu erikseen on tärkeää, sillä vain erilleen kerätty biojäte voidaan hyödyntää uudestaan. Sekajätteen seassa biojäte kuljetetaan energiahyödynnykseen, mikä aiheuttaa kustannuksia ja haasteita käsittelylaitoksessa. Biojäte on arvokas raaka-aine biokaasun ja multatuotteiden tuotannossa – tai kompostoituna oman pihan ravinteikkaana kasvualustana.

Jyväskylän seudulla kerätty kotitalouksien biojäte käsitellään paikallisesti Mustankorkealla, jossa siitä tehdään biokaasua ja multatuotteita.

Tarkastuksella varmistetaan, että kiinteistöllä on asianmukainen kompostori biojätteen käsittelyyn tai muu hyväksyttävä tapa käsitellä biojätteet.

Kompostointitarkastuksiin liittyy paljon virheellisiä käsityksiä.

Viime aikoina on uutisoitu paljon siitä, että hallituksen normien purkutalkoissa on ilmoitettu, että kompostointitarkastajat aiottaisiin lakkauttaa.

-Erillistä virkaa tai toimea nimeltä kompostointitarkastaja ei ole olemassa. Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitavat työntekijät tekevät tarkastuksia muiden työtehtäviensä ohella. Tarkastukset ovat vain pieni osa laajaa viranomaistyötä, jonka tavoitteena on varmistaa, että jätehuolto toimii oikein, Jyväskylän seudun jätelautakunnasta tiedotetaan.

Tarkastusten lopettaminen edellyttäisi muutoksia jätelainsäädäntöön. Käytännössä velvoite lajitella biojäte erikseen pitäisi poistaa laista kokonaan, jos haluttaisiin että jätehuoltoviranomainen ei seuraisi lajittelua. Tämä olisi ristiriidassa EU:n jäsenmailleen asettamien yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden kanssa.

Ympäristöministeriö onkin nostanut biojätteen lajittelun lisäämisen yhdeksi tehokkaimmista keinoista nostaa kierrätysastetta Suomessa.