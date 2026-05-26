Uuraisilla kisattiin partion mestaruuksista

Uuraisten partiolaiset isännöi ensimmäistä kertaa Järvi-Suomen Partiolaisten sudenpentu- ja seikkailijamestaruuskisoja lauantaina 9.5. Joukkueita ilmoittautui mukaan peräti 50, ja vaikka aivan jokainen ei paikalle päässyt, kisailijoista ja huoltajista koostuva väkimäärä oli noin 400 henkilön luokkaa. Kisakeskuksena toimi koulukeskus ja kilpailupaikkana Aittovuori, jonka maaston jyrkkyys yllätti monet kisailijat.

– Järvi-Suomen piiri on todella iso, ja tänä vuonna alueella järjestettiin kahdet mestaruuskisat, joista toiset Kajaanissa. Uuraisille valikoitui lähinnä se joukko, joille matkaa kertyi tänne vähemmän kuin Kainuuseen, kertoo Uuraisten partiolaisten ohjelmajohtaja Satu Mansikkaviita.

Keli suosi tapahtumaa ja rasteilla nähtiin hienoja suorituksia.

Partiolaisten kisoissa osallistujat pääsevät kokeilemaan monipuolisesti erilaisia taitoja käytännössä. Matkan varrella vastaan tulee tehtäviä, joissa tarvitaan retkeilytaitoja, ruoanlaittoa tai leiriytymiseen liittyviä perustaitoja.

Uuraisilla oli esimerkiksi kätevyystehtävä, jossa askaroitiin lohikäärmemarionetti, ja luonnollisesti myös ensiaputehtävä. Ruokarastilla valmistettiin vegemättöä.

Vaikka isojen kisojen järjestämisessä on paljon tehtävää, lähtisi Mansikkaviita hommaan uudelleenkin – sen verran palkitsevaa on luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja iloa osallistujille. Partiotoiminta aloitettiin Uuraisilla pitkän tauon jälkeen, ja uusi lippukunta perustettiin vuonna 2013. Tilausta partiolle lapsirikkaassa kunnassa todellakin oli, ja osallistujamäärät kasvoivat todella nopeasti. Nyt kasvu on tasaantunut ja toiminta vakiintunut hyvälle tasolle.

– Partiolaisissa on nykyään johtokolmikko. Minä olen ohjelmajohtaja ja huolehdin esimerkiksi ikäkausivastaavista. Pestijohtaja Kati Toivio taas on pestijohtaja, ja koko lippukunnan johtajaksi olemme kaapanneet Saija Luodeksen Lannevedeltä. Enemmänkin aikuisia saisi mukana toiminnassa olla, mutta toistaiseksi olemme löytäneet kaikille ryhmille vetäjän. Korona näkyy toiminnassamme vielä hiukan, sillä tällä hetkellä meiltä puuttuu tarpojat-ryhmä, joka on sitä ikäluokkaa, joka olisi juuri aloittanut sudenpentuina silloin, kun korona iski. Ensi syksynä kuitenkin aloitetaan jälleen neljässä ikäryhmässä, Satu Mansikkaviita kertoo.

Toinen Uuraisten partiolaisten ominaispiirre on, että koska toisen asteen opiskelupaikat ovat usein etäällä Uuraisilta, nuori vaihtaa myös asuinkuntaa melko varhain, ja kotikylän partioharrastus jää.

Topi Pitkänen on kuitenkin jatkanut partioharrastusta myös nuorena aikuisena. Pienestä, vuonna 2016 aloittaneesta sudenpennusta, on kasvanut pätevä ja moneen kykenevä lippukunnan toimija. Ansioistaan Topi palkittiin II luokan Mannerheim-soljella.

– Topi on aivan mahtava tyyppi. Mannerheim-solki on nimenomaan aatesolki ja myönnetään henkilölle, joka partiossa, mutta myös muussa toiminnassaan, on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiotehtävissä. Sen anomukseen pyydettiin esimerkiksi lausunto Topin ryhmänohjaajalta koulusta, Mansikkaviita kertoo.

Kuvassa ohjelmajohtaja Satu Mansikkaviidan (vas) vierellä Uuraisten partiolaisissa pisimpään toimineet nuoret. Aaku Mansikkaviita, Martta Toivio ja Mannerheim-soljella palkittu Topi Pitkänen.