Jälleen datakeskusuutinen Petäjävedelle: Helios suunnittelee datakeskusta Karhukorpeen

Helios Nordic Energy Finland Oy on suunnittelemassa datakeskusta Petäjäveden Karhukorven alueelle. Helios esittää, että Karhukorven alueelle laadittaisiin osayleiskaava. Alueen koko on noin 160 hehtaaria. Kunnanjohtaja Markku Rautiainen kertoo, että Helios on tehnyt sopimukset datakeskuksen osalta alueen maanomistajien kanssa. Maanomistajia on noin kymmenkunta. Kunnalla ei ole maata Karhukorvessa.

-Olen tietysti tosi iloinen siitä, että Petäjävesi on kiinnostava alue sähköverkkojen solmukohtana. Toteutuessaan hankkeet tuovat taloudellisia vaikutuksia ja elinvoimaa kuntaan. Hankkeilla on merkitystä työllisyydelle sekä rakentamisvaiheessa että myöhemmin. Vielä en osaa euromääräisesti arvioida hankkeiden talousvaikutuksia.

Rautiainen sanoo, että lukion DI-linjan, Jyväskylän yliopiston ja Petäjävedelle mahdollisesti sijoittuvien datakeskusten on tarkoitus tehdä yhteistyötä ja luoda polkuja opinnoista työelämään.

Kunnan ja Helios Nordic Energy Finland Oy:n lähettämässä tiedotteessa kerrotaan, että suunnittelualuetta ympäröi länsi- ja eteläpuolella Fingrid Oyj:n voimalinjoja ja suunnittelualueen eteläpuolelle on Fingrid Oyj:n Petäjäveden sähköasema. Datakeskus tullaan liittämään uuteen Fingridin 400 kV kytkinlaitokseen, jonka sijainti ei ole vielä varmistunut.

Datakeskushankkeen tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan hyödyntää alueelle toteutuvien uusiutuvan energian tuotantohankkeiden tuottamaa energiaa sekä tarjota hankealueen läheisyydessä toimiville yrityksille mahdollisuus kehittää datakeskuksen hukkalämpöä tehokkaasti hyödyntäviä toimintoja.

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