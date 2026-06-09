Unelmien kesäpäivä tarjosi jokaiselle jotakin

Toivakassa vietettiin Unelmien kesäpäivää viime lauantaina monipuolisen ohjelman merkeissä. Koko perheen tapahtumassa oli tarjolla monenlaista mukavaa aktiviteettia ja ohjattuja toimintapisteitä kaiken ikäisille. Lapsille Unelmien kesäpäivä oli suorastaan ilmainen huvipuisto.

Runsaan osallistujamäärän kerännyt Toivakkahölkkä juostiin hapekkaan kosteassa säässä. Tulokset löytyvät takasivulta.

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys, MLL Toivakan yhdistys, Lions Club Toivakka, Toivakan Helluntaiseurakunta, Toivakan Rivakka, Toivakan Lepinkäiset, Toivakan Ruiskuveikot, Toivakan yrittäjät, Jyväskylän seurakunta ja Toivakan lähikirkkoalue.

Mukana menossa olivat myös Perhekeskus ja Jamkin lähiLUMO-hanke, jonka vetäjä Janne Laitinen luovutti Toivakan kirjastolle lainattavaksi Luontorepun, josta löytyy materiaalia luentoretkelle ja esimerkiksi luuppi

– Luuppi on kaikessa yksinkertaisuudessaan 10 kertaa suurentava linssi, joka näyttää esimerkiksi millaista elämää kaarnanpala kätkee. Kun Karstula saa vielä oman reppunsa, niin sen jälkeen kaikissa Keski-Suomen kunnissa on oma Luontoreppu kirjastosta lainatavissa, Janne Laitinen kertoi.

Toivakan kirjastokin on muuttunut kirjalainaamosta yhä monipuolisemmaksi palvelukeskukseksi.

– Mahdollisuuksien mukaan pyritään vastaamaan toiveisiin ja tällä hetkellä kirjastosta voi lainata esimerkiksi lumikenkiä, lento-, kori- ja jalkapallovälineistöä, verenpainemittarin, potkupyörän, kävelysauvat ja Nepsy-välineistöä. Sellaiset tuotteet, jotka eivät vie paljoa tilaa ja joita ei tarvitse usein huoltaa, sopivat kirjaston lainaustuotteiksi parhaimmin, kertoo kirjastovirkailija Anne Vihinen.

– Tutkimustenkin mukaan kaikki luontoon liittyvä aineisto sopii kirjastoihin lainattavaksi hyvin ja on suosittua, ovathan lainaaminen ja kiertotalous ekologisia vaihtoehtoja omistamisen sijaan, Janne Laitinen lisää.

LähiLUMO-hanke on Laitiselle eräänlainen paluu perusasioiden äärelle. Useiden kansainvälisten ja suurten hankkeiden jälkeen, hän nauttii lähiluontoon keskittyvästä hankkeesta. Hän on laatinut esimerkiksi Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa -selvityksen, joka avaa ymmärrystä luonnon tarjoamista mahdollisuuksista Keski-Suomen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Keski-Suomen mielenkiintoiset luontokohteet ovat hänelle tuttuja, myös ne hiukan tuntemattomammat.

– Esimerkiksi Toivakan ja Jyväskylän rajalla on Iilijärvi, joka on aivan uskomaton paikka. Siellä on valtavia siirtolohkareita ja Keski-Suomen ainut rinnesuo.

Vaikka Laitinen on hankkeissaan työskennellyt paljon erilaisten luontopalveluiden parissa, hän kevyesti kritisoi luonnon ”hyvinvointituotteistamista” ihmisen tarpeiden mukaan.

– Jos liikaa keskitytään siihen, mitä luonto voi antaa ihmiselle, häivytetään luonnon itseisarvo ja muiden eliöiden merkitys, sekä ohjataan luontosuhdetta suuntaan, jossa luontoa opitaan käyttämään, ei havainnoimaan ja ymmärtämään, hän päättää.

Pomppulinnat, tankofutis, spikeball, polkuautot, rc-autot, tasapainoilua puiden välissä, keppihevostelua ja talutusratsastusta oikealla ponilla, sekä kasvomaalausta, jongleerausta ja ilmapalloeläimiä. Tätä kaikkea tarjosi unelmien kesäpäivä Toivakassa lapsille.