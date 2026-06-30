Ota aikahyppy Petäjävedellä elokuussa

Osana Petäjävesi Elää! -tapahtumaviikkoa järjestetään historia- ja perinneviikonloppu 22.–23.8. Petäjäveden vanhan kirkon ja Lemettilän tilan ympäristössä.

Idea tapahtumaan syntyi Jyväskylässä vaikuttavalta Rautpohjan tykkikerholta, joka järjestää 1700-luvun elävöitystapahtumia ympäri Suomen yhdessä muiden historiakerhojen kanssa. Petäjäveden vanha kirkko on ainutlaatuinen ympäristö, joka haluttiin saada erityisesti esiin Keski-Suomen historiallisista kohteista. Tapahtumassa tuodaan esiin historiallisia vaiheita vähän ennen vanhan kirkon rakentamista.

Petäjävedelle on viikonlopun aikana saapumassa tähän tietoon noin 40 historian elävöittäjää ympäri Suomen, jotka leiriytyvät läheiselle pellolle ajan teeman mukaisesti. Mukana ovat Rautpohjan tykkikerhon lisäksi muun muassa Napuen Mamsellit Isokyröstä, Uudenmaan Karoliinit, Pohjanmaan Kuninkaallinen rykmentti Oravaisista ja Helsinki Société.

Lauantaina luvassa on perinnemarkkinat, jossa on mukana muun muassa käsityöläisiä ja ruokakojuja. Napuen Mamsellit järjestävät erillisellä lasten alueella ohjelmaa lapsille, mun muassa keppihevosratsastusta, puumuskettiammuntaa, perinneleikkejä ja askartelua.

Päivän kokokohta on Isoviha -teemainen sotaesitys, jossa kuullaan tykkien ja muskettien pauketta draamallisen esityksen muodossa. Tämä esitys on luvassa klo 12.30 alkaen. Elävöittäjät pitävät yllä historiallista tunnelmaa koko tapahtuman ajan klo 10–16.

Tapahtuma-alueella on kaksi erillistä piennäyttelyä, joissa voi tutustua 1700- luvun sotilasesineistöön ja aikalaismuotiin. Myös elävöittäjien leiriin ja sotilaskalustoon pääsee tutustumaan päivän aikana. Vanha kirkko on auki myös normaalisti koko lauantain ajan opastuksineen. Lemettilän tilan kahvio on avoinna koko lauantain ajan, ja piha-alueella on nähtävissä erilaisia kotielämiä.

Päivän lopuksi järjestetään kansallispukujen tuuletus sekä yhteistanssi huutokatrilli, joihin kaikki saavat tulla mukaan. Eli nyt on korkea aika kaivaa kansallispuvut ja perinneasut kaapeista ja ottaa käyttöön. Tapahtuma on muutenkin luonteeltaan osallistava, joten kaikkien on mahdollista osallistua tapahtuman tekemiseen omalla tavallaan. Jos haluat tulla vaikka musisoimaan tai ihan vaan muuten talkoilemaan, niin otamme sinut mielellämme mukaan.

Sunnuntaina järjestetään vanhassa kirkossa klo 10 alkaen noin 1,5 tuntia kestävä harvinainen 1700-luvun jumalanpalvelus, jota saapuu toimittamaan Keuruun kirkkoherra Ville von Gross yhdessä Keuruun seurakunnan työntekijöiden ja kirkkokuoron kanssa. Jumalanpalvelus toimitetaan vanhalla kielellä ja kaavalla hieman nykyaikaistettuna ja lyhennettynä. Jumalanpalveluksen jälkeen elävöittäjät toteuttavat niin sanotun ”kunniaäksiisin”, jossa lasketaan seppele Suuren Pohjan Sodan veteraanin haudalle.

Tapahtuman tarkempi aikataulu julkaistaan viimeistään elokuun alussa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen talkoisiin/pelimanniksi Sami Jylhälle (sami.jylha@petajavesi.fi, p. 040-301 6203). Markkinamyyjäksi mahtuu vielä mukaan. Siihen voi ilmoittautua Mirkka Lampiselle (p. 040-571 9306).

Maiju Hautsalo & Sami Jylhä