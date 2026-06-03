Maailma muuttuu, mutta martta pärjää aina

Kun Uuraisten Martat vuonna 1916 perustettiin aivan ensimmäisten joukossa Keski-Suomessa, säännösteltiin elintarvikkeita ja leipäänkin jouduttiin pistämään pettua jatkeeksi. Nyt 110 vuotta myöhemmin martta vinkkaa toiselle, että rintaliivien rusettisomisteita voi uudelleen käyttää kimekomi-munien koristelussa. Marttojen neuvot ja vinkit ovat heijastelleet aikaa ja tulleet aina tarpeeseen.

Tekemällä vaikuttaminen on aina ollut marttojen toimintatapa ja sillä on saatu paljon hyvää tähän maahan. Uuraisillakin martat ovat lisänneet yleistä hyvinvointia monin eri tavoin ja tekevät sitä yhä tänä päivänä. Puutarha, käsityöt, askartelu, teatteri, luonnonantimet, matkailu ja mikään, mikä tapahtuu keittiössä, eivät ole martoille vieraita. Martta on perinteitä arvostava, mutta luova ja ennakkoluuloton.

Ja kahvia, sitä on keitetty tuhansia litroja.

Marttailu periytyy usein äidiltä tyttärelle, mutta Jaana Oikari tuli mukaan toimintaan anoppinsa Eevan houkuttelemanakin. Historian ammattilaisena hän on antanut ammattitaitonsa yhdistyksen käyttöön ja kirjoittanut esimerkiksi yhdistyksen 100-vuotishistoriikin 10 vuotta sitten.

Miehiäkin toiminnassa on mukana, on ollut alusta asti.

Toukokuun lopussa Kynkkälässä Kyynämöisillä vietettiin Uuraisten Marttojen 110-vuotisjuhlaa hilpeissä ja omasta marttayhteisöstä ylpeissä tunnelmissa. Paikalla oli Uuraisten marttojen lisäksi vieraita naapurikunnista, ainakin Laukaasta, Saarijärveltä ja Jyväskylästä. Juhlassa kuultiin Uuraisten viihdelaulajia, joissa vaikuttaa monta musikaalista marttaa. Lopuksi jaettiin ansioruusukkeet, jotka oli kierrätysaatetta kunnioittaen valmistanut Ulla-Maija Pajuaho vanhoista marttahuiveista.

Uuraisten Marttojen nykyinen puheenjohtaja Sirpa Autio, ruuhkavuosimartta Hanna Autio keskellä ja pikkumartta Olga Autio kuvailivat marttailua kolmessa sukupolvessa.

Jaana Oikari hyppäsi sata vuotta (1921-1926) sitten työskennelleen Uuraisten ensimmäisen diakonissa Eva Virtasen (vanha kuva, Rafael Varha) rooliin todella uskottavasti. Uuraisilla marttayhdistys keräsi diakonissan palkkaukseen rahoja ompeluseuroilla ja myyjäisillä, ennen kuin valtio ja seurakunta alkoivat ottaa osaa palkan maksuun.

Viime vuonna martat valmistivat Kristiina Hiekkalan opastuksella marttanukkeja alusta asti. Nuket olivat keväällä kirjastossa näytillä ja kokoontuivat vielä kerran yhetiseen juhlaan.Kristiina suunnitteli myös Uuraisten martoille oman sukkamallin. Sirpa Autio puolestaan kutoi kangaspuisssa liinan ja kirjoi sen.

Hanna Lahtinen