Osmo Ikonen ylitti itsensä Erikoisjoukot -ohjelmassa – muusikko halusi kokeilla rajojaan vaativassa tv-tuotannossa

Korpilahdella syntynyt ja siellä nuoruutensa viettänyt muusikko Osmo Ikonen, 46, esiintyi kevään aikana Erikoisjoukot-tositv-ohjelmassa, joka tuli ulos Nelos-kanavalta.

Ohjelma perustuu formaattiin, jota käytetään sotilaiden ja poliisin erikoisjoukkojen koulutukseen arjessa. Osanottajien tehtävänä ohjelmassa on osioita, joilla koulutetaan ja kasvatetaan sotilaita ja poliiseja kestämään kipua ja yllätyksiä sekä pitämään yllä fyysistä kuntoa. Kanavan tiedotteen mukaan ohjelman tarkoituksena on ”etsiä osanottajista murtumispisteitä sekä todellisia luonteenpiirteitä”.

Ikosella ei ole kilpaurheilutaustaa, mutta hän sanoo Korpilahti-lehden haastattelussa haastavansa itseään mielellään vaativissa tehtävissä.

-Olen aika kilpailuhenkinen ja aina ollut aktiivinen liikkuja. Yksi puolimaratonkin on juostu. Nykyisin pelaan muun muassa padelia, käyn kuntosalilla ja ajan maastopyörällä.

Ikonen kertoo, että häntä on aiemminkin kysytty tosi-tv-ohjelmiin.

-Olen aiemmin kieltäytynyt, kun osallistuminen olisi esimerkiksi vaatinut pitkäaikaista sitoutumista. Mutta nyt alkoi tuntua siltä, että on aika kokeilla, kun kyseisen ohjelman tekemiseen ei mennyt niin kauaa. Halu kokea tämä vei voiton. Ohjelmaformaatti vaikutti lisäksi sellaiselta, että ohjelmassa voisi oikeasti kokeilla rajojaan, Ikonen kertoo.

Ohjelmassa osanottajia muun muassa pudotetaan helikopterista veteen ja heitä uitetaan jääkylmässä vedessä. Lisäksi on tiedustelutehtäviä, esteratoja ja fyysisiä kamppailutehtäviä.

-Suunnistustehtävä meni mönkään mutta mikään muu tehtävä ei ollut ylivoimaisen vaikea, hurjapää kun olen ollut ikäni. Uintitehtävät olivat minulle helppoja, kun lapsena oltiin kesäisin kaiken aikaan Päijänteessä uimassa. Mutta voin kuvitella, että joillekin osa tehtävistä oli vaikeita. Vastenmielisin tehtävä oli kamppailu toista ihmistä vastaan. Toisen lyöminen tai potkiminen on minulle psykologisesti vaikeaa, kun olen rauhan mies.

Millaisin tavoittein lähdit ohjelmaan?

-Tavoitteena oli päästä kolmanteen jaksoon. Lopulta jouduin poistumaan kurssilta vasta 13. jaksossa, kun jaksoja kaikkiaan oli 16.

Ja mikä meni vikaan?

-Oli sellainen panttivankikohtaus, jossa tavoitteena oli eliminoida vangitsijat ja vapauttaa panttivanki. Onnistuin tuhoamaan vangitsijat mutta sitten ”ammuin” vielä panttivanginkin, kun hän oli suhteellisen etäällä. Lopuksi annoin vielä niskalaukauksen yhdelle, jota luulin vangitsijaksi. Osoittautuikin, että hän kuului ohjelmaa tehneeseen tuotantotiimiin, Ikonen kertoo hymyssä suin.

Aika hyvin mieheltä, joka kävi armeijan Puolustusvoimien soittokunnassa, joka ei koskaan ole ampunut oikealla aseella eikä pelaa videopelejä.

Ja onko jo uusia tosi-tv-suunnitelmia?

-En keksi sellaista, johon haluaisin osallistua, Ikonen, joka on ollut mukana monessakin musiikkialan tosi-tv-tuotannossa (MM. SuomiLove, Tähdet tähdet ja The Voice of Finland).

Ja mitä kuuluu sille toiselle musiikkipuolelle?

-Kesäkuun aion pitää keikoista vapaana. Heinäkuussa sitten jatketaan. Syksyllä tehdään Ikoset-sisaruusyhtyeellä kiertue, ja vuoden lopuksi teen vielä joulukiertueen, joka huipentuu Korpilahden kirkkoon 19. joulukuuta.

Erikoisjoukot-osanottajien kesken on perustettu WhatsApp-ryhmä ja yhteyttä pidetään. Mukana oli muun mussa sellaisia julkkiksia kuin Martina Aitolehti ja Mira Potkonen.

Myös 1987 Korpilahden kirkonkylän ala-asteella koulunsa aloittaneiden kesken on perustettu WhatsApp-ryhmä. Tavoitteena on järjestää luokkakokous jossakin vaiheessa.

Ja niille, jotka ovat seuranneet Ikosta keväällä Erikoisjoukot-tv-ohjelmassa ja tietävät, että perheeseen syntyi vauva tammikuussa, kerrottakoon, että isä ei ollut poissa vastasyntyneen arjesta: ohjelma tallennettiin viime vuoden puolella.

-Tosin ensimmäiset ihmiset, joille tuli paljastettua, että meille (puoliso Reetta Korhonen) syntyy vauva, olivat Erikoisjoukkojen kouluttajat. Tämä tapahtui ohjelman nauhoituksien kuulustelutilanteessa.

Seppo Pänkäläinen