Petäjävedellä liikuttiin viikonloppuna ja julkistettiin kunnan liikkumisohjelma

Tiina Lamminaho

– Liikkumisohjelmalla halutaan luoda selkeä linja siitä, miten liikkumista edistetään, hyvinvointikoordinaattori Sami Jylhä toteaa. Jylhän ja Kristiina Makkosen koostamaa liikkumisohjelmaesitystä esiteltiin viikonlopun Petäjävesi liikkuu -tapahtumassa.

– Halusimme toimijoiden äänen kuuluviin heti alusta lähtien, joten liikkumisohjelmaa on työstetty useissa työpajoissa, joissa on ollut mukana monenlaisten liikkujien kanssa toimivia henkilöitä. Kristiina Makkosen halusin mukaan kokoamaan ohjelmaa, hän on aktiiviliikkuja, kunnanvaltuutettu ja terveystieteiden maisteri, Sami Jylhä kertoo.

Liikkumisohjelmassa sekä kuvataan petäjävetisten liikkumisen ja liikuntapaikkojen nykytilaa että esitellään visiota tulevasta.

– Petäjävedellä ihmiset arvostavat kunnassa olevia liikuntapaikkoja ja liikunnan harrastaminen on hyvällä tasolla. Toisaalta kaikki eivät kuitenkaan liiku tarpeeksi. Noin viidennes petäjävetisistä ei liiku lainkaan tai liikkuu hyvin vähän ja myös koululaisten MOVE!-testeistä, etenkin yläkoulun puolella, on tullut aika hälyttäviäkin lukuja, Sami Jylhä sanoo.

– Haasteena on näiden vähän tai ei ollenkaan liikkuvien tavoittaminen. Joillakin liikkumisen esteenä voivat olla terveydelliset syyt, joillakin taas työelämän kuormittavuus tai vaikkapa sosiaalinen epävarmuus. Näihin haasteisiin olisi tavoitteena vastata aloittamalla erilaisia liikuntaryhmiä. Yksi konkreettinen ideakin on noussut esille; käveleminen salissa musiikin tahtiin talvella, kun ulkona on hankalaa kävellä liukkauden takia. Salissa on tyhjiä tunteja, joten tällainen ryhmä olisi ihan mahdollista järjestää.

Joillakin liikunnan esteenä voi olla se, että liikuntapaikat ovat hankalasti saavutettavissa. Sitä voitaisiin Sami Jylhän mukaan yrittää korjata esimerkiksi tuomalla kylille omia liikuntapaikkoja.

– Myös tiedon jakamista liikuntamahdollisuuksista voitaisiin lisätä. Eri lajien ja eri seurojen kesken voitaisiin pitää myös yhteisiä harjoituksia. Tarkoitus olisi saada mahdollisimman moni liikkumaan, Jylhä sanoo.

Liikunta osaksi arkea

Yhtenä isona ajatuksena liikkumisohjelmassa on, että liikunta nähtäisiin tärkeänä hyvinvoinnin ja ilon lähteenä, ei vain suorittamisena.

– Liikunta pitäisi saada osaksi arkea, ei vain kaksi kertaa viikossa ohjatusti tehdyksi suoritukseksi. Liikkua voi joka päivä, vaikkapa työmatkalla tai matkalla kaverin luo. Kaikki liikunta on arvokasta, Sami Jylhä sanoo.

– Tärkeää on myös se, että jokainen löytäisi oman tapansa liikkua, on se sitten kuntosaliharjoittelua, luonnossa liikkumista, jalkapalloa tai jotain muuta.

Liikkumisohjelmaan on otettu mukaan myös tiedolla kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen.

– Tarkoitus on toteuttaa kyselyitä kuntalaisten keskuudessa entistä tiuhempaan tahtiin, jotta näemme, toimiiko suunnitelma. Kuntalaisilta saadaan myös toivottavasti ihan konkreettisia ideoita, miten liikuntapaikkoja voitaisiin kehittää. Yhteistyötä haluamme vahvistaa niin urheiluseurojen, muiden yhdistysten kuin ihan yksittäisten ihmistenkin kanssa, Jylhä toteaa.

Liikkumisohjelma on tehty kuudeksi vuodeksi, vuoden 2031 loppuun asti. Mukana on pienempien tavoitteiden lisäksi isojakin tavoitteita.

– Isoin tavoite on varmaankin pyöräilytie Kintaudelta kirkonkylälle. Meillä on useita vaarallisia risteyksiä, joiden takia lapset eivät kulje kävellen tai pyöräillen kouluun, näiden haasteiden esille nostaminen on liikkumisohjelman yksi tavoite. Lyhyen aikavälin tavoitteina ohjelmaan on kirjattu muun muassa uusien harrastusryhmien perustaminen, joilla yritetään tavoittaa vähän liikkuvia, Jylhä kertoo.

Viikonloppuna liikuntaa kaikille

Liikkumisohjelman laatiminen ei ole pakollista, mutta Jylhän mukaan sellainen on jo monessa kunnassa.

– Liikkumisohjelma on hyvä tapa linjata liikkumisen tukea. Ihmisten liikkeelle saaminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen on kansallinen tavoite, Sami Jylhä toteaa.

– Nyt minun ja Kristiinan kokoama liikkumisohjelmaesitys annetaan seuroille ja muille toimijoille tarkasteltavaksi, jotta saamme yhteisen näkemyksen siitä, mitä aletaan konkreettisesti tehdä. Liikkumisohjelma tulee osaksi hyvinvointikertomusta, ja se käsitellään hyvinvointilautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

Viimeviikonloppuinen Petäjävesi liikkuu -tapahtumaviikonloppu koottiin Sami Jylhän mukaan liikkumisohjelman julkistamisen ympärille.

– Halusimme matalan kynnyksen tapahtuman, johon kaikkien on helppo osallistua. Tähän lähdettiin tosi hyvin mukaan, viikonlopun aikana järjestettiin useita kaikille avoimia tapahtumia, lisäksi työpaikatkin järjestivät omia tapahtumiaan, Jylhä kiittelee.

Liikunnan järjestäjien lisäksi myös liikkujat lähtivät hyvin mukaan, kaunis kevätsääkin houkutteli ulkoliikunnan pariin.

– Seuraavan kerran liikuntaviikonloppua voisi järjestää syksyllä, Sami Jylhä suunnittelee.