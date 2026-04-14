Kansainvälinen vaihto avarsi näkökulmia nuorisotyöhön

Uuraisten nuorisotalon työntekijät pääsivät maaliskuussa tutustumaan luxemburgilaiseen nuorisotyöhön Erasmus+ -vaihdon kautta. Matka tarjosi uusia ideoita arkeen, rohkeutta kokeilla uutta sekä vahvisti käsitystä siitä, että nuorten hyvinvointi on yhteinen tavoite yli rajojen.

Maaliskuun alussa neljän hengen ryhmä Uuraisilta ja Saarijärveltä suuntasi matkalle Luxembourgiin. Mukana olivat Uuraisten nuorisotalon työntekijät Aatu Mäkinen ja Iida Kuusenmäki, Piispalan kansainvälisen nuorisotyön koordinaattori Verneri Anttila sekä Saarijärven etsivä nuorisotyöntekijä Elina Sipilä. Vaihto toteutettiin Erasmus+ -ohjelman tuella.

Matkan aikana ryhmä tutustui paikalliseen nuorisojärjestöön Nordstadjugend.luxemburgiin sekä alueen nuorisotiloihin. Vierailukohteita oli yhteensä 12, ja jokainen niistä oli omanlaisensa.

Osa tiloista muistutti kuitenkin yllättävän paljon Uuraisten omaa Nuokkaria: värikäs, nuorten näköinen ja viihtyisä ympäristö oli monessa paikassa keskiössä.

– Oli tärkeää nähdä, miten ulkomailla ja erityisesti Luxemburgissa toimitaan nuorten kanssa. Huomasimme nopeasti, että haasteet ovat hyvin samankaltaisia kuin Suomessa, kertoo Iida Kuusenmäki.

Sekä Suomessa että Luxemburgissa nuorisotyöntekijät painivat saman ilmiön kanssa, nuoria on yhä vaikeampi saada innostumaan yhteisestä tekemisestä. Samalla toimintatavat olivat monin osin tuttuja. Esimerkiksi nuorisotalojen arjessa kahden valvojan malli koettiin molemmissa maissa tärkeäksi turvallisuuden ja rauhallisen ilmapiirin kannalta.

Merkittävimpiä eroja löytyi resursseista. Luxemburgissa nuorisotyöhön on käytettävissä enemmän rahaa ja materiaaleja, mikä näkyy toiminnan laajuudessa. Yksi kiinnostava esimerkki oli liikkuva nuorisotyö: järjestöillä on käytössään autoja, joiden mukana nuorisotoiminta viedään myös syrjemmällä asuvien nuorten luo.

– Se on hieno konsepti, joka varmistaa, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua toimintaan asuinpaikasta riippumatta, Iida kuvailee.

Luxemburgissa nuorisotyö on ulkoistettu kunnilta järjestöille, kun taas Suomessa vastuu on kunnilla. Kuusenmäen mukaan järjestöpohjainen malli tasaa eroja nuorisotyön puitteissa eri alueiden välillä.

Matka ei ollut pelkkää työskentelyä. Ryhmä pääsi tutustumaan myös paikalliseen ruokakulttuuriin ja kaupunkiympäristöön. Luxemburg teki vaikutuksen vastakohdillaan: modernit, nopeasti kasvavat liikekeskukset ja lähes koskemattomana säilynyt vanhakaupunki elivät rinnakkain.

– On helpottavaa huomata, että myös muualla maailmassa nuorista pidetään huolta. Vaikka lähtökohdat ovat erilaisia, tavoite on kaikkialla sama, nuorten hyvinvoinnin tukeminen, Iida toteaa.

Vaihto kartutti myös henkilökohtaista osaamista. Matkalta jäi käteen rohkeutta puhua englantia, uskallusta kokeilla uutta ja valmiuksia kohdata entistä paremmin erilaisista taustoista tulevia nuoria. Mukaan tarttui myös paljon uusia ideoita, joita on tarkoitus kokeilla Uuraisten nuorisotalolla jo tulevan kevään aikana.

Uuraisten Iida ja Aatu kannustavat lämpimästi nuoria ja nuorisotyöntekijöitä lähtemään mukaan Erasmus+ -ohjelman mahdollistamiin vaihtoihin.

– Kansainväliset kokemukset kasvattavat, lisäävät osaamista ja avaavat näkökulmia. Samalla syntyy uusia ystävyyssuhteita ja yhteistyöverkostoja, jotka ulottuvat Suomen rajojen ulkopuolelle.