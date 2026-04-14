Petäjän Canto kokoaa laulajat yhteen

Tiina Lamminaho

– Kuoroon kannattaa tulla, täällä on hauskaa, toteaa Petäjän Canto -kuorossa laulava Pirjo Kukkonen. Vesa Asunnan johtamassa Petäjän Canto -kuorossa on tällä hetkellä kuoronjohtajan lisäksi 19 laulajaa, lisääkin kuorolaisia otetaan mukaan.

– Toivoisimme lisää laulajia, etenkin tenoreita, mutta muihinkin ääniin mahtuu, Vesa Asunta toteaa.

– Meillä ei ole laulukokeita tai minkäänlaisia karsintoja, nuotinlukutaitoakaan ei vaadita.

Petäjän Canto toimii Keuruun kansalaisopiston ryhmänä. Petäjäveden Viihdekuoro perustettiin jo 34 vuotta sitten, ja sitä johti Petter Ohls.

– Sitten siinä oli pieni tauko välissä. Petäjän Canto perustettiin syksyllä 2010, ja siinä on ollut useampia johtajia. Vesan johdolla olemme laulaneet neljä vuotta, kuorolaiset kertovat.

– Toivottavasti Vesa jatkaa laulun johtamista yhtä pitkään kuin isänsä. Erkko Asunta johti kuoroa Muuramessa lähes 90-vuotiaaksi, Aira Kivelä toteaa.

Petäjän Canto -kuorossa laulaa edelleen useampi sellainen, joka on aloittanut kuorolaulun 34 vuotta sitten Petäjäveden Viihdekuorossa.

– Kuorolaiset käyvät harjoituksissa uskollisesti, lähes kaikki ovat yleensä paikalla, Vesa Asunta kertoo. Kuorolaiset lisäävät, että he lauloivat korona-aikanakin, silloin maskit kasvoilla.

Kuoron kanssa laulamista pidetään niin tärkeänä, että sinne tullaan pitemmästäkin matkasta.

– Me muutimme kahdeksan vuotta sitten Jyväskylään, mutta ei tästä kuorosta voi jäädä pois. Täällä on niin mukavat laulukaverit ja hyvä opettaja, Sirkka ja Raimo Kauppinen kertovat.

– Matka ei haittaa, kun täällä on niin mukavaa, toteaa myös 25 kilometrin päästä Koskenpäältä kuoroharjoituksiin ajava Hilkka Heinonen.

– Sen lisäksi että tämä on mukavaa, tämä on myös kehittävää, etenkin kun laulamme neliäänisesti, Aira Kivelä sanoo.

– Kuorolauluhan vahvistaa aivoja aivan tutkitustikin, Vesa Asunta toteaa ja viittaa hiljattain julkaistuun Helsingin yliopiston väitöskirjatutkimukseen.

Mukavien laulukavereiden, laulamisen halun ja yhteisöllisyyden lisäksi joitakin kuorolaisia vetää kuoroon suvun perintö.

– Isäni on laulanut kuorossa, pitäähän tyttärenkin laulaa, Katriina Pekkarinen toteaa.

Syksyllä jatketaan

Petäjän Canto -kuoron ohjelmistoon kuuluu lähinnä kevyttä musiikkia.

– Esimerkiksi Toni Edelmannin ja Kaj Chydeniuksen tuotantoa olemme laulaneet aika paljon. Joulun aikaan laulamme joululauluja laidasta laitaan, siellä saattaa olla mukana vähän hengellisiäkin lauluja, mutta muuten jätämme hengellisten laulujen puolen Lehterilaulajille, Vesa Asunta sanoo.

Esiintymistilaisuuksia Petäjän Canto kaipaisi lisää. Kuoro on laulanut Petäjäkodissa, kirkossa ja kansalaisopiston tapahtumissa Miilussa, Keuruulla ja Multialla.

– Ja esiinnyimme me Petäjävesi Elää -viikon tapahtumassakin, lauloimme rekan lavalla torilla. Se oli mukavaa, kuorolaiset muistelevat.

Kuoro harjoittelee kerran viikossa, tiistaisin. Tältä keväältä kuoroharjoitukset ovat jo ohi, mutta mukaan pääsee syksyllä, kansalaisopiston ilmoittautumisen kautta. Kansalaisopiston ryhmät aloittavat kokoontumiset syyskuun alussa.