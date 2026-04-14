Korpilahden yritysguru harmittelee edelleen kuntaliitosta, remontoi kotikuntaansa taloa ja näkee talouden positiivisena

Seppo Pänkäläinen

Monenlaisten ihmisten kanssa on tullut juteltua lähes 50-vuotisen toimittajaurani aikana mutta harvoin on haastateltavana ollut niin positiivista ja asiansa osaavaa ihmistä kuin Janne Flyktman, 56. Tämä Korpilahdella nuoruutensa viettänyt yrittäjä alkoi elättää itse itsensä 15-vuotiaana, joten ei ihme, että hänestä tuli yrittäjä.

Mutta on Flyktman tehnyt paljon muutakin.

-8. ja 9.luokalla ollessani olin kesäaikaan suntion tuuraajana Korpilahdella. Varsinainen työurani alkoi aikanaan ambulanssikuskina ja lääkintävahtimestarina. Ambulanssia ajoin 6-7 vuotta. Silloin tunsin joka talon ja kadut ja mummot tervehtivät ohi ajaessani.

Näistä ajoista Flyktmanille on jäänyt huoli suomalaisista nuorista, joilla on yhä enemmän mielenterveysongelmia. Flyktman heristääkin vähän sormea hallituksen suuntaan. On hän arvostellut pankkejakin siitä, että nämä nihkeästi lähtevät rahoittamaan yrityksiä.

Flyktman on syntynyt Jyväskylässä, Korpilahdelle hän muutti perheineen parivuotiaana. Vuoden 2009 kuntaliitoksen myötä Flyktmanista tuli jälleen jyväskyläläinen.

-Kuntaliitos harmittaa vieläkin, vaikka taisi se olla aika pakollista Korpilahden kunnan talouden vuoksi. Liitos toi toki jotain hyvääkin mutta valta menetettiin Jyväskylään.

Korpilahti on lähellä Flyktmanin sydäntä ja tulee aina olemaan. Parhaillaan Flyktman remppaa Korpilahdella taloa.

-Teen töitä seitsemän päivää viikossa. Kaikki liikenevä vapaa-aika menee taloa remontoidessa. Ties vaikka muuttaisimme vielä Korpilahdelle. Päijänne on ollut minulle aina merkittävä asia. Tavallaan olen aina asunut Päijänteen lähellä.

Toinen tärkeä tekijä Flyktmanin elämässä on ollut seurakunta, jonka kautta hän sai tukea elämälleen nuorempana ja tapasi siellä huippukavereita, jotka edelleen ovat ystäviä.

-Olemme Old Farts.

Se kolmas tärkeä asia on urheilu.

-Nuorempana pelattiin kaikkea mahdollista ja urheiltiin monipuolisesti. Jalkapallossa olin lahjakas mutta Kari Nättinen houkutteli minut lentopalloon. Pelaajana jouduin myös valmentajaksi ja kun jossain vaiheessa urheilijaura katkesi loukkaantumiseen, jatkoin valmentajana. Olin aikoinaan yksi Suomen nuorimmista Lentopalloliiton aluevalmentajista. 40 vuotta valmentajana on tullut täyteen.

Korpilahden Martin ja Pyrinnön toimintaa Flyktman kehuu. Hänen mukaansa seurat tekevät tärkeää työtä.

Jyväskylän MM-rallistakin, joka entisaikaan kulki nimellä Suurajot, Flyktman muistetaan. Hän oli 20 vuotta mukana MM-rallissa organisaattorina, Leustun, Surkeen, Parkkolan ja Mutasen ek-päällikkönä. Ikävimpänä muistona on Parkkolan ralliturma 2004, kun ulosajossa loukkaantui katsojia. Järjestäjien todettiin toimineen oikein, joten asia ei ole jäänyt vaivaamaan Flyktmania, jota edelleen kosiskellaan rallihommiin mukaan.

-Oltiin kerran Joutsenlammella rallikoulutuksessa. Kullekin erikoiskokeelle oli oma kylttinsä. Rourun veljekset keksivät pienen källin, ja muuttivat sanajärjestyksen ”Ek-päällikkö, Surkee” muotoon ”Surkee ek-päällikkö”, Flyktman kertoo ja nauraa helakasti.

Viimeksi rallia ja Flyktmania on yhdistänyt muutama vuosi sitten läpimurtoa maailman huipulle tavoitteleva Sami Pajari, jonka manageritiimissä Flyktman toimi.

Kun Flyktman on syntynyt myyntisaappaat jalassa, ei ole ihme, että hän päätyi yrittäjäksi. Hänellä on neljä yhtiötä, joista yksi tuo erikoislamppuja Suomen sairaaloihin. Osakkaana hän oli Karoliinan Kahvimyllyssä, kunnes osti sen kokonaan.

-Karoliinan Kahvimyllyn hankin, kun pelkona oli, että kahvila sulkee ovensa. Päätin, että ei noin mahtavaa paikkaa voi sulkea.

Suomen Yrityskaupat Oy:n yritysvälittäjänä Flyktman yrittää löytää yrityksille ostajaa tai myytävää. Flyktman auttaa, kun joku yrittäjä haluaa eläkkeelle ja eroon firmastaan, tai kun joku yhtiö hakee yritystä tukemaan oman alansa toimintaa.

-Hyvin menee, hyviä firmoja on paljon kaupan ja niitä tulee koko ajan lisää. Koen, että on tärkeää, että löytää jatkaja, että saadaan yritystoiminta jatkumaan ja työpaikat säilymään.

Korpilahdella asuu yhä paljon Flyktmanin kavereita ja äiti, joten Korpilahti on miehelle tärkeä.

-Se on yksi elämäni tärkeimpiä asioita.