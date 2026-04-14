Keski-Suomen hyvinvointialue luopuu ensivastetehtävien välittämisestä paikallisille sydäniskuriryhmille – Päätös harmittaa vapaaehtoisia auttajia

Lupa- ja valvontaviraston linjauksen mukaan hyvinvointialueet eivät saa käyttää ensihoitoon sisältyvässä ensivastetoiminnassa vapaaehtoistoimintaa.

Tällä hetkellä Keski-Suomen hyvinvointialue on täydentänyt ensihoidon toimintaa vapaaehtoistoiminnalla ja välittänyt muutamia rajattuja tehtäviä vuodessa myös vapaaehtoisille eli niin kutsutuille sydäniskuriryhmille.

– Kyse on ollut täydentävästä toiminnasta ja nyt kun olemme Lupa- ja valvontavirastolta tämän linjauksen saaneet, luovumme luonnollisesti tehtävien välittämisestä vapaaehtoisille, ensihoitopäällikkö Anssi Aunola kertoo.

– Tehtävien välittämisen lopettaminen ei vaikuta ensihoidon toimintaan. Nykyinen palvelutaso säilyy myös tämän muutoksen jälkeen. Palvelutaso, eli se, miten nopeasti apu saapuu perille, on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä, Aunola kertoo.

Sydäniskuriryhmät ovat toimineet ryhmän sydäniskurin sijainnin ympäristössä noin 10 kilometrin säteellä olevalla alueella ja ovat saneet hälytyksen vain hyvin rajattuihin tehtäviin. Vuosittain tehtäviä on ollut muutamia.

– Jatkossa emme välitä hälytyksiä näille ryhmille, vaan paikalla hälytetään ainoastaan ensihoitomme. Tähänkin mennessä paikalle on hälytetty aina myös ensihoito ja pelastustoiminnan ensivaste, Aunola kertoo.

– Olemme itse kokeneet nykyisen toimintamallin järkevänä. Kiitämme tehtäviin osallistuneita vapaaehtoisia. Pidämme vapaaehtoisten toimintaa tärkeänä myös jatkossa, vaikka tämän linjauksen myötä rooli muuttuukin. Jatkossa on myös tärkeä tietää, kenellä ja missä sydäniskureita tarpeen tulleessa on. Sydäniskureita saa ja tulee käyttää myös jatkossa, Aunola lisää.

– Pidämme myös oven auki ja voimme käynnistää toiminnan uudelleen, jos lainsäädäntö muuttuu tämän asian osalta, Aunola jatkaa.

Keski-Suomen alueella toimii 22 vapaaehtoista sydäniskuriryhmää, joissa on yhteensä 160 koulutettua vapaaehtoista. Yksi ryhmistä on Höytiän sydäniskurin ympärille muodotettu ryhmä, jossa on mukana myös Ylä-Kintauden kylän vapaaehtoisia. Ryhmän johdossa on toiminut Juha Huhtala.

– Lupa- ja valvontaviraston linjaus on valitettava asia. Sydäniskuriryhmästämme on pelkkää hyvää sanottavaa. Toiminta on järkevää, ihmiset ympärillä ammattitaitoisia ja yhteistyökykyisiä ja erityisesti halukkaita auttamaan vapaaehtoisesti hädässä olevia. Tämä toiminta on myös lähentänyt kylien välistä yhteistyötä ja lisännyt turvallisuuteen liittyvää toimintaa. Laki on kuitenkin laki ja sen puitteissa on toistaiseksi toimittava. Jos laki on kuitenkin este järkevälle toiminnalle, on pyrittävä muuttamaan lakia toimivammaksi. Tiedän että tähän pyritään vaikuttamaan tulevaisuudessa. Ryhmä jatkaa toistaiseksi ilman viranomaisyhteistyötä ja pyritään keksimään keinot, miten ryhmän toiminta toisi turvaa kyläläisille jatkossakin, Huhtala toteaa.