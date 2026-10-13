Taulun Kartanoa ei aktiivisesti myydä vaan Jyrki ja Riitta Halttunen haluavat vaikeista ajoista huolimatta kehittää kokonaisuuden toimintaa

Ettei tästä jutusta tule väärinkäsityksiä, kerron heti alkuunsa, että toivakkalaisen Taulun Kartanon historia sivuaa sukuani, Pänkäläisen sukua.

Isoisäni veli Väinö Pänkäläinen lunasti kartanon valtiolta 1940-luvulla. Kartanon ostivat suvultani vuonna 2000 Jyrki ja Riitta Halttunen. Jyrkin isoisän äiti oli Alina Pänkäläinen, joka meni naimisiin David Halttusen kanssa.

Myös Jyväskylän edesmennyt matkailujohtaja Risto Reivi on aikoinaan liittynyt kartanoon ja hänen sukunimensä ennen nimenvaihdosta oli Pänkäläinen. Taulun Kartanon läheltä löytyy tämän vuoksi muun muassa Reivintie.

Ja sitten nykyaikaan.

Useammankin median otsikoissa on kerrottu, että Taulun Kartano on myynnissä. Aktiivisesti se ei ole myynnissä eikä ole minkään kiinteistövälittäjäfirman listoilla. Halttuset haluavat kehittää kartanon alueen matkailu- ja ravintolapalveluita, vaikka vastoinkäymisiä on ollut enemmän kuin laki sallii.

– Ensin tuli korona ja sitten Ukrainan sota. Kuluttajat ovat tarkkoja siitä, mihin rahansa laittavat. Ihmisten luotto omaan talouteen on heikko. Viimeisin takaisku tuli huhtikuussa, kun meidän myyntivaltteihin kuulunut savusauna paloi. Se on vaikuttanut ryhmätilauksiin. Lisäksi kulunut, sateinen kesä oli huono matkailun ja ravintolatoiminnan osalta. Jäädään vähän viime vuoden tuloksesta. Talouden aallonpohja on nyt Suomessa ohitettu, syksyä kohden tilauskanta on piristynyt myös Taululla.

– Eikä periksi anneta. Marraskuussa alkaa nousta uusi saunamaailma. Keväällä 2027 on avajaiset, ja tarjontamme on entistä monipuolisempaa. Se on sillä tavalla, että jos et pysty kehittymään, kuolet pois. Jyrki Halttunen kertoo.

Savusaunan eksotiikka on vedonnut yritysryhmiin ja myös ulkomaalaisiin.

– Meillä on ollut enemmän asiakkaita esimerkiksi Belgiasta kuin Toivakasta. Keski-Euroopan nykyinen kesäilmasto pitää Suomessa hyödyntää. Esimerkiksi tämän kesän kovia helteitä Suomeen paenneet ovat sanoneet, että Suomessa kesäilmasto on hieno, Halttunen sanoo.

Toki Taulun Kartano on auki vuoden ympäri. Heinäkuisin paikka on avoin kaikille matkaajille ja hyvän ruoan ystäville, muutoin toimitaan tilauspohjaisesti.

-Nytkin on tulossa yli sadan ihmisen häät, Halttunen sanoo.

Kolmelle asialle Halttunen heristää Suomessa sormea.

– Alkoholipolitiikka, pankkien lainoitus ja puheet matkailuverosta. Jos me esimerkiksi ostamme olutta kahden euron hintaa ja myymme sitä yhdeksällä eurolla, viivan alle jää 50 senttiä, kun kaikki verot ja kulut on maksettu. Pankit taas eivät anna lainaa ennen kaikkea ravintolatoimintaan, vaikka vakuudet olisivat kunnossa. On kuulemma liian riskialtista. Matkailuvero taas tuhoaisi monta yritystä.

-Voin sanoa, että ravintolatoiminta ei juuri nyt ole kenellekään hyvä bisnes.

Jyrki Halttusen rooli Kartanolla on ennen kaikkea kiinteistöjen kunnossapito.

– Jos emme olisi kunnostaneet rakennuksia, tämä olisi ollut pian käyttökelvoton. On ollut ja on kova työmaa pitää kaikki kunnossa. Utopistista taas on ajatella, että joku ostaisi tämän kiinteistökokonaisuuden nopealla aikataululla, kun tämän kokoluokan kiinteistökauppa kaikkiaan on tällä hetkellä Keski-Suomessa lähes olematonta.

Onneksi Halttusilla eivät ole niin sanotusti kaikki munat yhdessä vakassa. He omistavat Jyväskylässä menestyvän Harmooni-ravintolan kiinteistöineen ja Harmoonilla menee hyvin.

Markkinointikanavana Kartanolle on sosiaalinen media ja tavoitteet ovat yhä kansainväliset. Siksi Kartanoa pyörittävän yhtiön nimi on Arts&Craft Restaurants Oy. Mikä siis olisi teille Taulun Kartanoon sopiva mainoslause?

– Jos haluat elämäsi juhlat menneen ajan hengessä nykyajan mukavuuksilla, valintasi on Taulun Kartano, Jyrki Halttunen sanoo.

Seppo Pänkäläinen