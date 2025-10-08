Metsä ei ole kaatopaikka

Vihtakankaan alueella ja Harjun metsätien tietämillä on ollut vuosien ajan sinne jätettyä tavaraa, jonka oikea osoite olisi kaatopaikka. Nyt metsään on ilmaantunut jälleen uutta jätettä, kuten ilmeisesti sohvan jäänteet ja auto.

Sohvasta kuvan lähetti alueella sienessä käyvä Maari Elimäki. Hän ihmettelee, miten nykypäivänä tällaista edelleen tapahtuu.

Auto on puolestaan hylätty vedenpumppaamon viereen ja siitä oli poistettu rekisterikilvet. Alva-yhtiöt Oy:n työntekijät kävivät tarkistamassa auton raadon viime viikon loppupuolella ja auton ympärille oli ilmestynyt poliisin nauhat.

-Tarkastuksen jälkeen asiasta on oltu yhteydessä kaupungin pysäköinninvalvontaan auton poishakemiseksi, Teija Hänninen Alvan viestinnästä kertoi.

Ympäristötarkastaja Anu Surakka sanoo, että jätelaki on varsin selkeä siinä, että vastuu jätteiden siivoamisesta kuuluu roskaajalle.

– Ympäristöviranomainen lähettää siivouskehotuksen roskaajalle, silloin kun tämä on tiedossa. On tilanteita, joissa roskaajaa ei saada selville ja silloin siivousvastuu siirtyy alueen haltijalle, joka yleensä käytännössä on kiinteistön omistaja. Nämä epämääräiset jätteen dumppauspaikat metsissä voivat näin ollen olla yksittäiselle maanomistajalle varsin ikävä yllätys.

Surakka sanoo, että lievissä roskaamistapauksissa velvoitamme roskaajan siivoamaan alueen ja kun alue on siivottu, niin asia on kunnossa. Tällainen tapaus on nimenomaan esimerkiksi yksittäisen sohvan jättäminen. Törkeämmissä tapauksissa voidaan tehdä lisäksi tutkintapyyntö poliisille, jolloin seuraamukset tulevat poliisin tutkinnan perusteella rikoslain mukaisesti. Rikoslain mukaan ympäristörikkomuksesta tai ympäristörikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen.

Alueella on havaittu vuosien varrella useampiakin sinne jätettyjä sohvia sekä muuta jätettä, kuten tietokone.

Surakka sanoo, että roskaamisesta kannattaa ilmoittaa viranomaisille.

-Jos joku luonnossa liikkuessaan havaitsee roskaamista, siitä voi ilmoittaa ympäristönsuojeluun palautepalvelun kautta https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback Palautteeseen tulee merkitä mahdollisimman tarkka karttasijainti.

Maarit Nurminen