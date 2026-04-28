Odotusajat Muuramen terveysasemalla pitenevät, kun korpilahtelaisista suurin osa siirtyy asiakkaiksi

Tiina Lamminaho

– Näkisin, että meillä on mahdollisuudet selvitä potilasmäärän kasvusta, mutta tiukka paikka se näillä resursseilla on, Muuramen terveysaseman ylilääkäri Jari Nojonen toteaa. Kun Korpilahden terveysaseman toiminta loppuu toukokuun lopussa, suurin osa korpilahtelaisista ohjataan Muuramen sosiaali- ja terveysaseman asiakkaaksi, eli Muuramen sosiaali- ja terveysasema saa vastuulleen yli 4000 uutta asiakasta.

– Tällä hetkellä meillä pääsee kiireettömään hoitoon sekä lääkärille että hoitajalle noin kahdessa viikossa. Kun korpilahtelaiset siirtyvät meidän potilaiksemme, kiireettömään hoitoon pääsy hidastuu ainakin aluksi, Nojonen sanoo ja toivoo, että nykytilanteeseen eli kahden viikon odotusaikaan päästäisiin uudelleen vuodenvaihteen tienoilla.

Säynätsalon terveysasema lopetettiin reilu vuosi sitten, ja sieltä siirtyi 3300 säynätsalolaista Muuramen sosiaali- ja terveysaseman asiakkaaksi.

– Silloin odotusaika kiireettömään hoitoon venyi reiluun kuukauteen. Säynätsalolaisten tultua meille saimme kaksi uutta lääkäriä, mutta emme heti; toinen tuli elokuussa, toinen vasta tämän vuoden alussa, Nojonen kertoo.

– Nyt olemme saamassa puolitoista lääkäriä lisää. Puolikkaan verran saamme lääkärin työpanosta vuodeosaston profiilin muutoksen takia, lisäksi meille palkataan yksi lääkäri. Viran täyttö menee varmasti syksyyn. Kesäksi saamme kaksi hoitajan kesälomasijaista, joita meillä ei ole ennen ollut, syksystä alkaen yksi määräaikainen hoitajan toimi on siirretty muualta meille, Nojonen selvittää ja kertoo, että nyt Muuramessa työskentelee äitiyslomasijaisena Korpilahdella työskennellyt lääkäri.

– Nyt meille on päätetty nämä resurssit, mutta tilannetta seurataan, Nojonen toteaa ja kertoo, että kesäkuun alusta lähtien korpilahtelaisten kiireetöntä hoitoa varten on varattu yksi lääkäri, muut terveysaseman lääkärit auttavat tarvittaessa.

Muuramessa on käytössä omalääkäri – omahoitaja -malli.

– Korpilahtelaisille pyrimme saamaan omalääkärin syksyllä, kesällä keskitymme enemmän kiirehoitoon. Omalääkärit jaetaan osoitteiden mukaan, ja omalääkäri – omahoitaja -mallihan toimii vain kiireettömässä hoidossa; kiireellisessä hoidossa hoidosta vastaa aina vuorossa oleva lääkäri, Nojonen kertoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluista keskusteltiin maanantai-iltana Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämässä tilaisuudessa. Paikalla oli iso joukko hyvinvointialueen palveluista vastaavia henkilöitä kertomassa palveluista ja vastaamassa kysymyksiin.

Avosairaanhoidon palvelupäällikkö Minna Leppäkynnäs kertoi, että lähes kaikki korpilahtelaiset ohjataan kesäkuun alusta lähtien Muuramen sosiaali- ja terveysaseman asiakkaaksi, ainoastaan Saakoskella asuvat ohjataan Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi.

– Valinta tehdään postinumeron mukaan, Jämsään ohjataan vajaat 300 korpilahtelaista ja heille lähetetään toukokuun puolivälin jälkeen kirje asiasta. Kaikki muut korpilahtelaiset siis siirretään Muuramen sosiaali- ja terveysaseman asiakkaaksi, Leppäkynnäs kertoi.

– Jos on tyytyväinen siihen, mihin meidän puolesta ohjataan, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Jos taas haluaa jonkun muun terveysaseman asiakkaaksi, voi tehdä terveysaseman vaihtoilmoituksen joko netissä tai terveysasemalla. Korpilahtelaiset voivat muualtakin kuin Saakoskelta halutessaan vaihtaa Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi, tai vaikkapa Vespuolelta voi valita terveysasemaksi esimerkiksi Joutsan. Jos terveysasemaa vaihtaa, uuden terveysaseman asiakkaana on pysyttävä vähintään vuosi, saa toki pysyä kauemminkin, Leppäkynnäs selvitti ja kertoi, että kun tekee terveysaseman vaihtoilmoituksen, kestää pari viikkoa, ennen kuin tiedot on saatu kirjattua ja vaihto toteutuu käytännössä.

Korpilahden sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelut loppuvat toukokuun lopussa, mutta sekä suun terveydenhuollon palvelut että neuvolapalvelut jatkuvat Korpilahdella.

– Hammashoitolan tiloista on tehty juuri viiden vuoden vuokrasopimus, joten hammashoitola pysyy täällä, ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen vakuutti.

Neuvola muuttaa pari kerrosta alemmaksi eli hammashoitolan viereen, terveysasemalta vapautuviin tiloihin. Neuvolassa korpilahtelaisia palvelevat edelleen terveydenhoitaja ja neuvolalääkäri.

Tilaisuudessa kuultiin myös hyvinvointialueen digitaalisista palveluista, mielenterveys- ja riippuvuuspalveluista, laboratorio- ja kuvantamispalveluista sekä Kela-takseista ja linja-autoista. Kari Ström Jyväskylän kaupungilta kertoi Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Linkin arvolipuista, joilla matkustaminen Korpilahden ja Muuramen välillä tulee paljon halvemmaksi kuin jokaisen matkan maksaminen erikseen käteisellä.

Nykyiset ajanvarausnumerot palvelevat vielä 28. toukokuuta, sen jälkeen numeroon soittaessa kuulee tiedotteen uusista numeroista. Kesäkuun alusta korpilahtelaiset voivat varata lääkäri- ja hoitajavastaanoton Muurameen puhelinnumerosta 014 266 2791, Jämsän lääkäri- ja hoitajavastaanoton puhelinnumero on 014 3365780.