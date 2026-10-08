Korpilahden kotihoito sai Keski-Suomen parhaimpia asiakasarvioita

Korpilahden kotihoito kuuluu Keski-Suomen parhaat asiakasarviot saaneisiin kotihoidon yksiköihin, Keski-Suomen hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan. Tulos perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2026 Kerro palvelustasi -asiakastyytyväisyyskyselyyn. Korpilahden kotihoidon palvelut tuottaa Keski-Suomen hyvinvointialue.

– Olen tuloksesta erittäin ilahtunut. Haluankin kiittää koko Korpilahden kotihoidon henkilöstöä hyvin tehdystä työstä. Tuloksen merkitys korostuu tällaisena aikana, kun muutokset kuormittavat työyhteisöjä. Korpilahden kotihoidon henkilöstö on melko vakiintunutta ja heillä on hyvä ammattitaito ja kyky kohdata asiakkaat, palvelupäällikkö Saila Rossi-Varsell hyvinvointialueelta kiittelee.

– Korpilahden kotihoidon tiimi kokee työnsä merkitykselliseksi. Työntekijöillämme on halu tehdä työ hyvin ja asiakaslähtöisesti, palveluvastaava Susanna Lassila kertoo tyytyväisenä.

Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen osalta sijoitus perustuu neljästä kysymyksestä muodostettuun kokonaisarvioon. Kyselyssä tiedustellaan avun saanniin riittävyyttä, turvallisuuden tunnetta sekä sitä miten toiveet otetaan huomioon hoivassa ja palvelussa. Lisäksi kysytään miten todennäköisesti suosittelisit palvelua läheisellesi.

Valinnassa edellytettiin lisäksi, että yksiköstä oli saatu vähintään 20 asiakasvastausta.