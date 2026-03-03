Ysitien ohituskaistojen parantamisen tiesuunnitelma nähtävillä

Tiina Lamminaho

Valtatie 9:n ohituskaistojen parantamishankkeeseen Patalahden ja Lahdenvuoren välillä liittyvä rinnakkaistie on nyt nähtävillä olevassa tiesuunnitelmassa piirretty eri paikkaan kuin pari vuotta sitten esillä olleissa kartoissa. Helmikuussa vuonna 2024 esiteltiin vaihtoehtoa, jossa maantietasoinen rinnakkaistie kulkisi Lautakkojärven takaa ja noudattelisi nykyisen Lautakontien linjaa. Se herätti paljon vastustusta, ja nyt linjausta onkin muutettu kulkemaan nykyisen ysitien ja Lautakkojärven väliin.

– Tiesuunnitelmaa muokattiin saadun palautteen perusteella. Selkeästi eniten palautteessa haluttiin, että rinnakkaistielle tutkitaan vaihtoehtoisia linjauksia, Minna Jaatinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo.

– Myös Reiviläntien kohdalla rinnakkaistien linjausta katsottiin uudelleen saadun palautteen perusteella ja siihen tuli myös muutoksia, Jaatinen sanoo. Sen sijaan esitys maanteiden 16593 (Hyrkköläntie) ja 16594 (Pirttipohja) muuttamisesta yksityistieksi on edelleen mukana tiesuunnitelmassa.

Suunnittelualue ulottuu Jämsän Patalahdelta Korpilahden kirkonkylän eteläisen liittymän tienoille, kirkonkylän liittymät eivät ole mukana tässä tiesuunnitelmassa. Tarkoituksena on parantaa tieosuuden liikenneturvallisuutta pidentämällä ohituskaistoja ja rakentamalla niihin keskikaiteet sekä poistamalla suoraan ysitielle tulevat liittymät.

Poistettavien liittymien listalla on myös Hyrkköläntien liittymä valtatie 9:lle. Tiesuunnitelman mukaan liittymän nykyiselle paikalle on tarkoitus rakentaa silta valtatie 9:n yli ja ohjata Hyrkkölän suunnasta tuleva liikenne sillan kautta rinnakkaistielle, josta pääsisi liittymään ysitielle joko kirkonkylän tai Painaan tienoilta. Painaalle tiesuunnitelmassa on piirretty eritasoliittymä.

– Painaan liittymän kohdalla olemme tutkineet erilaisia vaihtoehtoja. Alue kuuluu Särkijoen maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja se on vaatinut yhteensovittamista tiesuunnitelman kanssa. Parasta mahdollista ratkaisua olemme etsineet yhdessä eri viranomaisten kanssa, Minna Jaatinen toteaa.

Aiemmin esiteltyjen vaihtoehtojen tapaan myös nyt nähtävillä oleva tiesuunnitelma vaatii kiinteistöjen lunastuksia, tielinjojen alle on jäämässä useita talousrakennuksia, ja myös asuinrakennuksia muun muassa Lautakkojärven Jämsän puoleisessa päässä, Reiviläntien varrella sekä aivan tiesuunnitelma loppupäässä Tissolanmäen tienoilla. Alueella on vireillä myös tiesuunnitelmaan liittyvä asemakaavamuutos.

– Korpilahden kirkonkylän liittymien osalta valtatie 9:n suunnitelmissa ollaan esisuunnitteluvaiheessa, Minna Jaatinen toteaa.

Valtatie 9:llä Painaan ja Lahdenvuoren kohdalla laskettiin liikkuvan vuonna 2021 keskimärin lähes 8800 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli noin 10 prosenttia. Vuoteen 2050 mennessä ajoneuvomäärän ennustetaan kasvavan 11 800 ajoneuvoon vuorokaudessa. Suunnittelualueella sattui vuosina 2019 – 2023 yhteensä 47 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joissa loukkaantui yhteensä 21 henkilöä ja kuoli neljä henkilöä.

Valtatie 9:n ohituskaistojen parantaminen välillä Patalahti – Lahdenvuori -tiesuunnitelmaan voi tutustua vayliensuunnittelu.fi -nettisivulla, sitä kautta suunnitelmaan pystyy jättämään myös muistutuksen. Tiesuunnitelma on nähtävillä 23. maaliskuuta asti.

– Pyydämme tiesuunnitelmasta lausunnot viranomaisilta ja katsomme, pitääkö niiden ja muistutusten perusteella tehdä muutoksia. Jos tiesuunnitelmaan ei tehdä isompia muutoksia, se lähtee hyväksymiskäsittelyyn Traficomille, luultavasti alkusyksystä. Jos suunnitelmaan tehdään merkittävämpiä muutoksia, se laitetaan vielä uudelleen nähtäville, mahdolliset pienemmät muutokset käydään läpi maanomistajien kanssa, Minna Jaatinen kertoo.

Tiesuunnitelmassa hankkeen toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu 77,2 miljoonaa euroa, josta Painaa – Lahdenvuori -välin osuus on noin 47,4 miljoonaa euroa.

– Tällä hetkellä ei ole tietoa, koska hankkeelle mahdollisesti saataisiin rahoitusta, Jaatinen toteaa.