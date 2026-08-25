Yrittäjyys näkyväksi Yrittäjän päivänä Uuraisten torilla

Yrittäjän päivää vietetään vuosittain viides syyskuuta, ja tänä vuonna päivä osuu lauantaille. Aikaisemmin syyskuun alussa Uuraisilla järjestettiin yrittäjien organisoima sadonkorjuuteemainen tori, mutta sittemmin perinne hiipui. Nyt Uuraisten Yrittäjät ry haluaa yhdessä Uuraisten kunnan kanssa jälleen nostaa yrittäjyyttä ja Yrittäjän päivää esille toritapahtuman merkeissä.

– Tämä on tilaisuus kaikenlaisille yrittäjille tulla esittelemään toimintaansa Uuraisten torille. Myytävääkin voi olla, mutta se ei ole missään nimessä välttämätöntä. Olen viime vuosina seurannut muiden keskisuomalaisten yrittäjäyhdistysten tapahtumia Yrittäjän päivänä, ja toivoisin, että päivä näkyisi myös Uuraisilla aiempaa paremmin, kertoo yrittäjien paikalisyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Paananen.

Tavoitteena on ennen kaikkea luoda uusi perinne, jonka toteutustapa voi kuitenkin vaihdella vuosittain paljonkin.

Tänä vuonna luvassa on ainakin arpajaiset mielenkiintoisine palkintoineen, sillä toripaikasta ei peritä muuta maksua kuin arpajaispalkinto yhdistyksen torilla myytäviin arpoihin. Torilla on Uuraisten nuorisotoimen organisoina mopo- ja polkupyöränäyttely, jossa voi myös äänestää suosikkiaan. Myös lapsille on luvassa omaa ohjelmaa aarrejahdin muodossa ja yhdistyksen puheenjohtaja on luvannut herättää henkiin vanhan kunnon Valehtelijoiden klubin. Herkkukioskista ja makkaranpaistosta vastaavat nuoret 4H-yrittäjät. Lisäksi mukaan on tulossa Mökkiperä Racing, uusi rallitoimintaa harjoittava yhdistys, jossa on toimijoita Petäjävedeltä ja Uuraisilta.

Yrittäjyys voi Uuraisilla varsin hyvin. Päivi Paananen on koonnut Tilastokeskuksen, YTJ:n, Finderin, Elinvoimakeskuksen sekä tekoälyn tuottamien erilaisten listausten pohjalta tietoa uuraislaisesta elinvoimasta ja työllisyydestä.

Kaikkiaan vuonna 2024 Uuraisilla oli 415 yritystä kirjoilla. Tässä luvussa ovat mukana myös metsäyhtymät ja niin sanotut pöytälaatikkoyritykset, joten aktiivisten yritysten määrä on luonnollisesti pienempi. Pienessäkin kunnassa yrityskenttä on kuitenkin monipuolinen. Yritysmuodot vaihtelevat osakeyhtiöistä elinkeinonharjoittajiin ja muihin mahdollisiin järjestelyihin. Toimialoista rakentamiseen, kiinteistöihin ja erilaisiin kuljettamisiin liittyvät palvelut ovat vahvimmin edustettuina.

– Enimmillään yksittäinen yritys työllistää kymmeniä henkilöitä. Yli kymmenen työntekijää Uuraisilla työllistää vain yhden käden sormilla laskettava määrä yrityksiä. Yrittäjän lisäksi palkattuja työntekijöitä on muutamalla kymmenellä toimijalla. Osa yrityksistä toimii hyvin pienimuotoisesti, esimerkiksi yrittäjän harrastustoiminnan tukena. Arvelisin aktiivisten yrittäjien määrän olevan vähintään 130. Se tarkoittaa, että tasaisesti jaettuna lähes joka kolmannella neliökilometrillä Uuraista toimii yrittäjä. Uuraisten Yrittäjät ry:n hallituksessa iloitsemme kaikesta aktiivisuudesta, joka vahvistaa kunnan elinvoimaa. Haluamme toimia niin, että yhteistyön, näkyvyyden ja verkostoitumisen avulla Uuraisten virkeys ja syke vahvistuvat, Päivi Paananen sanoo.

Uuraisten yrittäjien järjestäytymisaste on melko korkea, sillä yrittäjäyhdistyksessä on jäseniä lähes 60.

Hanna Lahtinen