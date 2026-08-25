Korpilahdelle sekä Moksin ja Kärkisten vesiosuuskuntien alueelle vedenkeittokehotus

Jyväskylän seudun ympäristöterveysviranomaiset antoivat tiistaina talousveden keittokehotuksen Korpilahden alueelle varotoimenpiteenä. Keittokehotus koskee myös Moksin ja Kärkisten vesiosuuskunnan aluetta.

-Kaikki juotavaksi tai ruoanvalmistukseen käytettävä vesi tulee keittää 5–10 minuutin ajan ennen käyttöä. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä, tiedotteessa kehotetaan.

-Osassa aluetta vedenjakelu on keskeytynyt. Kun vedenjakelu jälleen alkaa, vettä on myös keitettävä, kunnes veden laatu on varmistettu näytteillä.

Vettä voi käyttää normaalisti tiskaamiseen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun.

Talousvedestä otetaan näytteitä tänään eri puolilta Korpilahden vesijohtoverkostoa. Jyväskylän seudun ympäristöterveys tiedottaa tuloksista niiden valmistuttua viimeistään 28.8.2026.

Korpilahdella alkoi laajamittainen häiriö vesijohtoverkostossa maanantai-iltana kello 19 aikaan. Häiriö koski noin 700 Alvan vedenkäyttöpaikkaa sekä Moksin vesiosuuskuntaa.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä Alva perusti kirkonkylälle kaksi väliaikaista vedenjakelupistettä satamaan ja S-marketin parkkialueelle.

Häiriöitä vedenjakelussa oli monella alueella ja häiriöalueiksi nimettiin Hyrkkölä, Korpiaho, Maso, Kemppaisenmäki, Iloniemi, Kotamäki, Tissolanmäki, Pukkala, Ainola, Korpilahti keskusta, Tähtiniemi, Hirvimäki, Saakoski ja Puolakka.

Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoi tiistaina aamupäivällä Ylelle, että putkirikko sijaitsee vedentuotantoalueen ja Korpilahden taajaman välillä. Tämä selittää häiriön laajuuden. Tarkkaa vuotokohtaa etsittiin vielä tiistaina aamupäivällä.

Vedenjakelun häiriöllä oli vaikutuksia Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin Korpilahdella.

Korpilahden hammashoitolan asiakkaiden aikoihin tuli muutoksia ja asiakkaisiin oltiin yhteydessä henkilökohtaisesti.

Korpilahden ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan yksikön, Iltatähden riittävä vesihuolto varmistettiin. Vedenjakeluhäiriöllä oli vaikutusta myös kotihoidon asiakkaisiin. Kotihoidon hoitajat ovat vieneet asiakkaille vettä käyntiensä yhteydessä, mikäli asiakkaalla ei ole veden kotivaraa. Kotihoidon asiakkaiden omaisia pyydettiin olemaan yhteydessä läheisiinsä ja varmistamaan, että vettä ja vesikanistereita on riittävästi.

Vedenkäyttöohjeita keittokehotuksen aikana:

-Juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan.

– Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Vedenkäyttöohjeet keittokehotuksen ollessa voimassa:

– Keitä vettä 5–10 minuuttia. Muista keittää myös mehun laimennukseen käytettävä vesi. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, ei sitä tarvitse etukäteen erikseen keittää.

– Kahvinkeittimissä tai vedenkeittimissä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi.

– Muistathan, että myöskään jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä.

– Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä.

– Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit käyttää hanavettä aivan normaalisti. Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen seuraavaa käyttöä.