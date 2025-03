Vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi riippuu paikasta

Pekka ja Liisa Kiho muuttivat vapaa-ajan asuntonsa vakituiseksi asunnoksi jo lähes kaksikymmentä vuotta sitten, pariskunta on asunut Puolakalla vuodesta 2008 lähtien. Alun perin talo oli Liisan äidin kesämökki, sitten Pekka ja Liisa Kiho mökkeilivät siellä, muutto tuli ajankohtaiseksi eläkepäivien koitettua.

– Hyvä paikka tämä on ollut asua, yhtään ei ole muutto kaduttanut, Pekka ja Liisa Kiho toteavat.

– Muutos kesämökistä vakituiseksi asunnoksi meni silloin Korpilahden kunnan aikana hyvin. Haimme ensin rakennuslupaa laajennukseen ja sitten teimme käyttötarkoituksen muutoksen vaatimat toimet. Vanhaa puolta piti eristää lisää ja huonekorkeudesta ja energiatehokkuudesta sekä jätevesijärjestelmästä ja kompostoinnista piti antaa selvitykset. Jätevedet tässä menevät umpikaivoon, juomaveden saamme teettämästämme porakaivosta, sähköt tässä oli valmiina ja valtion tie menee vierestä, Pekka Kiho selvittää.

Kihojen talo on Särkijoentien varressa, lähin vakituisesti asuttu naapuri on alle kilometrin päässä.

– Vakituista asutusta saisi tulla lisää, täällä on tyhjiäkin taloja. Kesäisinhän täällä kyllä on paljon väkeä, kun mökkiläiset tulevat, myös Oravivuoren Struven piste tuo liikennettä.

Käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi vaatii nykyäänkin rakennusluvan, Pekka Kihon mainitsemat eristeiden paksuus ja vastaavat asiat katsotaan rakennusvalvonnassa.

– Vapaa-ajan asuntojen tekniset vaatimukset esimerkiksi huonekorkeuden, eristeiden paksuuden ja energiatehokkuuden osalta eroavat vakituisten asuntojen teknisistä vaatimuksista, ne määritellään valtakunnallisessa lainsäädännössä. Siinä mielessä rakennusvalvonnan kannalta vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on selkeä tapaus; vaatimukset joko täyttyvät tai eivät täyty, Jyväskylän kaupungin johtava rakennustarkastaja Mikko Holmberg toteaa ja lisää, että yleensä, kun muutosta haetaan, vaatimukset täyttyvät.

– Teknisiin vaatimuksiin muutos ei yleensä tyssää, mutta kaavoituksesta johtuviin asioihin se voi tyssätä, Holmberg toteaa.

– Jos alueella on voimassa oleva kaava, se määrää, voiko tietyllä paikalla olla vakituista asumista vai ei, kaavoitusinsinööri Outi Toikkanen Jyväskylän kaupungilta toteaa.

– Korpilahdella Päijänteen rannoilla on rantayleiskaava ja Tikkalan sekä Raspio-Iloniemen suunnalla osayleiskaavat, joissa tonttien käyttötarkoitus on osoitettu. Osayleiskaavoissa vakituista asumista on osoitettu myös ranta-alueille ja Tikkalan osayleiskaavassa on myös merkintöjä, jotka mahdollistavat tontille joko vapaa-ajan asunnon tai vakituisen asunnon rakentamisen. Päijänteen rantayleiskaavassa vakituisen asumisen paikoiksi on merkitty pääasiassa ne paikat, joissa vakituista asumista oli kaavan laatimisen aikaan, Toikkanen sanoo ja toteaa, että Päijänteen rantayleiskaava on hyväksytty vuonna 1996, Tikkalan osayleiskaava vuonna 2009 ja Raspio-Iloniemen osayleiskaava vuonna 2012.

Toikkasen mukaan Jyväskylän kaupungissa voimassa olevien kaavojen alueella sellaisissa paikoissa, joissa kaavamerkintä ei salli vakituista asumista, käyttötarkoituksen muutoksia vapaa-ajan asunosta vakituiseksi asunnoksi ei lähtökohtaisesti ole hyväksytty poikkeamisluvilla.

– Jos kaavassa on merkintä, joka sallii vain vapaa-ajan asumisen, tulisi käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseen asumiseen tutkia kaavamuutoksella, mutta sekään ei välttämättä onnistu. Kaavoituksessa katsotaan kokonaisuutta, esimerkiksi sitä, onko lähistöllä muuta vakituista asutusta. Kaavoituksella halutaan tukea vakituisen asutuksen keskittymistä sinne, missä sitä on jo ennestään, vakituinen asuminenhan tuo kunnalle eri tavalla velvoitteita esimerkiksi palvelujen järjestämiseen liittyen kuin loma-asuminen, Toikkanen sanoo.

Meneillään olevan Jyväskylän yleiskaava 2050 laatimisen yhteydessä on tehty ranta-alueiden pysyvän asumisen edullisuusvyöhyketarkastelu.

– Korpilahdella suotuisa ranta-alue pysyvään asumiseen olisi sen mukaan Kärkisten pohjoisranta, jossa onkin jo aika paljon vakituista asumista. Kärkisten pohjoisrannan osayleiskaavan laadinta onkin kaavoitusohjelmassamme, Toikkanen sanoo.

Suurin osa Korpilahdella olevista vapaa-ajan asunosta sijaitsee Outi Toikkasen mukaan rannoilla, joilla on voimassa oleva rantaosayleiskaava. Ranta-alueiden ulkopuolisella haja-asutusalueella, Tikkalan ja Raspio-Iloniemen alueita lukuun ottamatta, ei ole voimassa olevaa kaavaa, jossa rakennuspaikoista ja niiden käyttötarkoituksista määrättäisiin.

– Alueilla, joissa ei ole voimassa olevaa kaavaa, vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii poikkeamisluvan, poikkeamislupa tarvitaan myös kaavattomilla ranta-alueilla. Yhtenä lähtökohtana poikkeamislupaa mietittäessä on rakennuspaikan sijainti yhdyskuntarakenteessa, mutta poikkeamiselle tulee aina kuitenkin olla rakennuslain mukainen erityinen syy, harkinta on tapauskohtaista, Toikkanen sanoo.

Rakennuspaikan on täytettävä kaupungin rakennusjärjestyksen määräykset ja sen mukaan vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi vain, jos lähettyvillä ja kiinteistölle johtavan tien varrella on ennestään useampi vakituisesti asuttu kiinteistö. Kiinteistölle johtavan tien pitää myös olla ympärivuotisesti ajettavissa hälytys- ja huoltoajoneuvoilla ja koulukuljetus- tai linja-autoreitin vaikutuspiirissä.

– Poikkeamislupahakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Tiedusteluja vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi tulee aika ajoin, mutta ei kovin paljon, korkeintaan joitakin vuodessa. Suurin osa niistä koskee ranta-alueita, Toikkanen kertoo.

Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtajan Juha Suonperän mukaan poikkeamisluvan vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi käsittelee kaupunkirakennelautakunta tai nykyisen hallintosäännön mukaan siitä voidaan tehdä myös virkamiespäätös.

– Olemme käsitelleet muutaman poikkeamislupahakemuksen viime vuosina, aika harvoin niitä meille tulee. Ne käsitellään tapauskohtaisesti, mutta niissä pitää olla tasapuolinen eli kaikkia koskevat samat säännöt. Päätöksiä tehtäessä katsotaan kokonaisuutta, virkamiehet tekevät esitykset ja asiat käydään perusteellisesti läpi, Suonperä sanoo.

Tiina Lamminaho