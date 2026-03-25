Uuraisten turvaviikko – NouHätä!-tiimi taas Keski-Suomen paras

Uuraisilla vietettiin viime viikolla oikeaa turvallisuuden teemaviikkoa, vaikkakaan ei erityisen suunnitelmallisesti. Kolme erillistä, mutta teemaltaan samankaltaista tapahtumaa sattui peräkkäisille päiville.

Tiistaina Höytiän koululla pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja ja pelastuskoira-aktiivi Maarit Rokkamäki piti varautumisluennon Höytiän kyläyhdistyksen väelle. Naapurikylältä Ylä-Kintaudelta saapunut Maarit havahtui viime syksynä itsekin siihen, että pidemmän sähkökatkon sattuessa kohdalle, on arjen turvataidoissa isoja eroja riippuen kansalaisen iästä.

Siinä missä nuoremmille voi tulitikun raapaiseminen olla aivan kokeilematon taito, vanhemmalle väelle tuottaa vaikeuksia esimerkiksi kännykän lataaminen autossa.

– Myös akkupankit ja muut varavirtalähteet ovat monille yllättävän vieraita. Niitä kannattaa pitää arjessa käytössä ja ladattuina, niin tosi tarpeen tullen ovat sitten tuttuja ja saatavilla, Rokkamäki totesi.

Kyläyhdistyksen tilaisuudessa kun oltiin, niin sekin tosiasia todettiin ääneen, että yhteisöllisyys on turvallisuutta. Kyläilykulttuuri on maaseudultakin katoamassa, mutta varsinkin naapurissa asuvan ikäihmisen tunteminen on tärkeää. Jos sähköt katkeaa tai muu kriisi yllättää, niin on hyvä, jos käy tarkistamassa, että naapurissa on kaikki hyvin, kantaa tarvittaessa polttopuita tai auttaa muuten. Kyläyhdistykseltä löytyy myös aggregaatti kriisitilanteessa lainattavaksi.

Ylä-Kintauden ja Höytiän kylillä on alustava ajatus myös oman kyläradion kehittämisestä poikkeustilanteita varten.

– Ainoastaan Korpilahdella Keski-Suomessa tällainen toimii, mutta itärajalla ne ovat paljon tavallisempia, Rokkamäki kertoi.

Vaikka Höytiä on oikea lintukoto, Tikkakosken läheisyys näkyisi sotilaallisen kriisin yllättäessä.

– Esimerkiksi liikenne kylän halkovalla tiellä lisääntyisi huomattavasti, jos nelostie suljettaisiin, tiesi Teijo Haapakoski kertoa.

Seuraavana päivänä Uuraisten keskusta täyttyi paloautoista, vaikka missään ei palanut. Kyseessä oli 8-luokalaisille suunnatun NouHätä! pelastustaitokampanjan vuosittainen aluekilpailu, joka järjestettiin tänä vuonna Uuraisilla siksi, että viime vuonna koulun joukkue voitti aluekilpailun ja sijoittui finaalissa Kuopiossakin hienosti viidenneksi.

– Salissa on teoriakoe ja rasteja on eri puolilla koulua, tällainen rastityyppinen kokonaisuus sopii nuorille tosi hyvin. Joukkueita on mukana 14 eri koulusta, vastuuopettaja Anne Lindeman kertoi.

Myös tänä vuonna Uuraisten joukkue Kiira Hurskainen, Alina Lausamo ja Amanda Mattila selvittivät tiensä hienosti jatkoon.

Kiira ja Alina ovat palokuntaharrastajia myös vapaa-aikana.

– Äiti näytti joskus mainosta palokunnasta ja olin heti, että tuonne minä haluan, piti vain odottaa, että täytin 12, Kiira kertoo.

– Uuraisten VPK:n palokuntanuoret ottavat taas uusia jäseniä mukaan toimintaan, kokoonnumme torstai-iltaisin. Opittelemme palokunnan ja pelastustoiminnan perustaitoja ja harjoitelemme ensiapua, sammutusta ja turvallisuustaitoja. Nuo kaikki ovat taitoja, joista on hyötyä koko elämän ajan, Kai Lehtimäki Uuraisten VPK:sta vinkkasi.

Palokuntanuoria on kouluttanut jo vuosikymmenet Mika Moilanen, joka seuraavana päivänä, torstaina oli vieraana ikäihmisille suunnatussa Arjen turvallisuus -tilaisuudessa.

– Meille olisi ideaali tilanne, että olisi noin 20 nuorta, puolet vanhoja ja puolet juuri aloittaneita nuoria, silloin opetus on selkeintä järjestää. Enimmillään nuoria on ollut 35 ja se alkoi olla hiukan työlästä, kun koko porukka ei mahtunut edes autoihin. Iso ilo on aina kun joku nuorista jatkaa pelastusalalle opiskelemaan, Mika Moilanen kertoo.

Arjen turvallisuuden uhka vaanii yhä useammin myös verkossa, jota myös ikäihmiset sujuvasti käyttävät.

– Kuka tahansa voi joutua huijauksen uhriksi, nuori tai vanha. Huijaukset muuttuvat koko ajan taitavammiksi ja vaikeammin tunnistettaviksi ja niiden tutkiminen on melkoista kilpajuoksua. Nyt huijarit ovat ottaneet käyttöön myös tekoälyn. Ensimmäinen toimenpide on sähköpostissa tarkistaa, mistä osoitteesta sähköposti on laitettu ja välttää klikkaamasta mitään linkkiä, maalaispoliisi Jouni Rinne totesi.

– Myös poliisina voi esiintyä huijareita. Minuakin usein epäillään puhelimessa ja se on vain hyvä asia. Turvatili, on yksi sellainen sana, mitä pitää aina varoa, henkilökohtaisia pankkitietoja ei ikinä kysellä puhelimessa, hän painotti.

Tilaisuuden lopuksi esiintyi Mikael Happonen.