Uuraisten talousarvioesitys kevyesti miinuksella

Kunnanjohtaja Juha Valkaman talousarvioesitystä vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2026–2028 käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina 10.11. Esityksen mukaan tilikauden tulos on 128 200 euroa alijäämäinen.
Talousarvioesityksen lähtökohtana on kunnanvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma 2026–2028. Ainoa merkittävä poikkeama ohjelmasta on Kyynämöisten koulun määrärahojen sisällyttäminen talousarvioon.
Alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat muun muassa työllisyystilanteesta koituvat kustannukset ja laskevat toimintatuotot. Verotulojen ennustetaan pysyvän pitkälti nykyisellä tasolla, ja valtionosuuksiin ennakoidaan korotusta.
– Luvuissa näkyy valtakunnallinen työllisyystilanne, vaikka Uuraisilla työttömyysprosentti onkin alle maakunnan keskiarvon. Katsomme kuitenkin nuorekkaan kuntamme tulevaisuuteen luottavaisina. Panostamme edelleen laadukkaisiin peruspalveluihin ja jatkamme investointeja muun muassa yleisiin teihin ja kadunrakennukseen, kertoo kunnanjohtaja Juha Valkama.
– Visiomme mukaisesti haluamme olla kestävällä kasvu-uralla. Kaavoitamme tontteja sekä asuinrakentamiseen että yritystoimintaan. Esimerkiksi Hirvaskylän yritysalueen asemakaava on valmisteluvaiheessa. Se käsittää laajan alueen valtatie neljän läheisyydessä Uuraisilla. Tavoitteena on kaavoittaa lisää yritystontteja alueelle, mitä markkinoimme potentiaalisille yrityksille, joille tarjoutuu synergiaetuja alueella jo sijaitsevien yritysten kanssa, jatkaa tuore kunnan talous- ja kehitysjohtaja Miika Lähdeniemi.
Nettoinvestointimenoiksi on arvioitu 1 064 000 euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit koskevat kevyen liikenteen väylien rakentamista, joihin on budjetoitu 240 000 euroa. Niihin on myönnetty määrärahaa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen kautta. Pitkäaikaista talousarviolainaa on varauduttu nostamaan enintään 1,2 miljoonaa euroa.
Kunnanvaltuusto vahvisti maanantain 3.11. kokouksessaan Uuraisten kunnan veroprosentit, jotka säilyvät kokonaisuudessaan vuoden 2025 tasolla.
Lopullisesta talousarviosta päättää hallituksen esityksen pohjalta kunnanvaltuusto maanantain 8.12. kokouksessaan.
Keskeiset luvut:
- Toimintakate: –13 780 132 €
- Vuosikate: 954 813 €
- Nettoinvestointimenot: 1 064 000 €
- Arvioidut verotulot: 7 631 000 €
- Ennakoitu valtionosuus: 7 194 945 €
- Tilikauden alijäämä: –128 200 €