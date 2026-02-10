Tukea tarjolla kestäviin energiaratkaisuihin

Kauhistuttaako energian hinta ja kulutus? Onko viimeaikainen pörssisähkön heilahtelu aiheuttanut stressipiikin ja pistänyt talouden tiukille? Uuraisilla Selma-tilassa järjestetään ensi keskiviikkoiltana kaikille avoin ja maksuton kestävien energiaratkaisujen teematilaisuus.

– Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti kylä- ja yhteisötoimijoille, jotka pohtivat esimerkiksi oman kylätalon energiaremontin tarpeita ja mahdollisuuksia. Tilaisuuteen ovat kuitenkin ehdottoman tervetulleita kaikki, joita teema kiinnostaa! Esimerkiksi omakotitaloasuja voi saada illasta erinomaisia vinkkejä kestäviin energiaratkaisuihin, kertoo kyläkehittäjä Nora Purojärvi Keski-Suomen Kestävät kylät -hankkeesta.

Vierailevina tähtinä kuullaan energia-asiantuntija Jouni Järvistä, jolle Uurainen tuli tutuksi, kun hän laati kunnalle ilmastosuunnitelman, sekä hankeasiantuntija Eeva Arpalaa Leader JyväsRiihestä.

Kylätalot ovat usein kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja voimaannuttavia toiminnan keskuksia, mutta vain harvoin erityisen energiatehokkaita tai eristykseltään huipputiiviitä. Vapaaehtoisvoimin kylät pyörittävät monenlaista toimintaa ja pitävät huolta taloistaan, mutta on ymmärrettävästi turhauttavaa, jos suurin osa kaikesta hankitusta rahasta kuluu talon lämpimänä pitämiseen.

– Myös kyläyhteisö voi saada kestävistä energiaratkaisuista merkittäviä säästöjä, kun ratkaisut suunnitellaan ammattilaisen avulla rakennuksen käyttö ja kunto huomioiden. Säästöjä voi syntyä esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdosta, aurinkosähkön hyödyntämisestä, energiankäytön optimoinnista sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta. Ilta tarjoaa vinkkejä näihin kaikkiin!

Kestävät Kylät on Maaseudun Sivistysliiton koostama toimenpidekokonaisuus, jota toteutetaan useassa maakunnassa Itä-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Maaseudun Sivistysliitto haluaa nostaa hiiliviisautta, kestävää kehitystä ja konkreettisia ympäristötekoja kyläyhteisöjen ja maaseutualueiden vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi.

– Keski-Suomen Kestävät kylät -hankkeessa käynnistyi juuri viimeinen hankevuosi, ja tunnelma on yhä innostunut! Olemme saaneet toteuttaa monipuolisia ympäristötekoja lukuisien keskisuomalaisten kyläyhteisöjen kanssa, ja osallisuuden, innostuksen sekä yhteisöllisyyden määrä on ilahduttanut joka kerta! Jokunen uusikin kyläyhteisö mahtuu vielä hankkeeseemme mukaan. Erityisen mielellämme tarjoamme tänä vuonna ekosparrausta esimerkiksi kyläyhteisöjen omien kestävyyshankkeiden ideointiin ja rahoituksen hakuun, Nora Purojärvi päättää.

Energiaillassa tarjotaan pullakahvit, joiden vuoksi ennakkoilmoittautuminen on toivottavaa osoitteeseen nora.purojarvi@msl.fi