ToukoTohinat potkaisee kesän käyntiin hyväntekeväisyydellä

Hyväntekeväisyyspäivä ToukoTohinat valtaa Uuraisten urheilukentän ympäristön lauantaina 24.5. Aamupäivällä alkavan tapahtuman keskiössä on jalkapallo, mutta luvassa on myös paljon muuta ohjelmaa.

Uuraisten Raikun, Uuraisten kunnan ja Uuraisten Urheilijoiden yhteistyössä järjestämän päivän tuotto käytetään kiusaamisen vastaisen työn ja varhaiskasvatuksen hyväksi.

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Ville Tannermäki, Viivi Rautiainen ja Pasi Haarala. Heidän mukaansa valmistelut etenevät aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Kolmikon mukaan päivän onnistumisen edellytyksenä on ollut tiivis yhteistyö paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa.

– Ei tällaista päivää pystyisi järjestämään, ellei vanha kunnon talkoohenki olisi voimissaan, Haarala kiittelee yhteistyötahoja. – Esimerkiksi Uuraisten Marttojen panostus tapahtumaan on ollut valtava, hän jatkaa viitaten kahviosta vastaavaan tahoon.

ToukoTohinat on jatkoa viime vuoden HuhtiHulinat-tapahtumalle, joka sai niin hyvän vastaanoton, että uuden tempauksen järjestäminen Uuraisten kevääseen tuntui luonnolliselta päätökseltä.

Päivän aikana on tarjolla ohjelmaa moneen makuun. Aamukymmeneltä käynnistyy junioreiden jalkapalloturnaus, johon osallistujia saapuu myös Petäjävedeltä ja Saarijärveltä. Samaan aikaan ensimmäiset markkinamyyjät avaavat myyntipisteensä. Tapahtumasta voi ostaa kotiinviemisiksi muun muassa leipää, leivonnaisia, kukkia, lakuja, kotimaista käsityötä tai vaikka NHL-joukkueiden lippiksiä.

Puoliltapäivin jääkiekkokaukalossa avautuu kahden tunnin ajaksi uuraislaisten nuorten moottoriajoneuvonäyttely. Esillä on nuorille tärkeitä menopelejä, jotka on puunattu ja tuunattu huippuiskuun. Yleisöäänestyksen kolme parasta palkitaan. Näyttelyyn osallistuu lähes kaksikymmentä nuorta, ja samalla esitellään myös nuorten motoristien kilpavälineitä.

Tapahtumassa ovat mukana myös Keski-Suomen hyvinvointialueen perhepalvelut. Uuraisten kunnan nuorisotyöntekijät ja etsivä nuorisotyöntekijä vastaavat lettupisteestä ja moponäyttelystä. Uuraisten MLL myy hattaraa ja tarjoaa kasvomaalauksia puoliltapäivin alkaen.

Tenniskentillä riittää ohjelmaa lapsille: 4H-yhdistys järjestää pomppulinnan klo 10–15, ja koulukeskuksen kepparikerho pitää kepparikisat alkaen klo 13.30.

Siinä missä HuhtiHulinat huipentui salibandypeliin julkkisten ja paikallisten välillä, ToukoTohinoiden kliimaksina on vastaava ottelu jalkapallon parissa. Uuraisille saapuu pitkä liuta tunnettuja henkilöitä.

– Nuorisolle tuttuja nimiä julkkisten listalla ovat varmasti sosiaalisen median vaikuttajat Mauton, Leevi Ikävalko, Nova ja Lassi Kuhlman. Urheilun ystäville tuttuja nimiä ovat olympiamitalisti ja moninkertainen mestari Jarkko Immonen sekä Euroopan mestari Ari-Pekka Liukkonen, Haarala kertoo.

Hän mainitsee myös, että esimerkiksi nimellä Mauton tunnetulla Jesse Sarkkisella on YouTubessa lähes 300 000 seuraajaa. Julkkispelin pelaajaesittelyn yhteydessä nuori laulaja ja veteraanityön edistäjä Anton Häkkinen esittää Keski-Suomen kotiseutulaulun ennen siirtymistään kentälle.

Koko päivän ajan on myynnissä kahvia, makkaraa, leivonnaisia, virvokkeita ja lettuja. Järjestelytiimi toivoo hyvää säätä ja toivottaa kaikki tervetulleiksi viettämään leppoisaa ja mukavaa päivää yhdessä.

Lopuksi järjestäjät muistuttavat, että Uuraisten seurakuntakodin ja kirjaston parkkipaikat eivät ole käytettävissä päällekkäisten tapahtumien vuoksi. Yleisöä pyydetään käyttämään terveysaseman, koulukeskuksen, keskustan ja helluntaiseurakunnan parkkialueita. Paikalla on liikenteenohjaus.