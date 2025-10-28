Toivakan kunta järjesti yhdessä Toivakan Yrittäjien kanssa illanvieton Teemahostelin tiloissa torstaina 2.10.

Tilaisuudessa käytiin muun muassa läpi yrittäjäkyselyä työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjosen johdolla sekä kiitettiin K-Market Perälän kauppiasta Kerttu Vesteristä hänen kauppiasajastaan Toivakassa, kukkien, puheiden, laulun ja runonlausunnan muodossa.

Idea kokoontumiseen lähti kunnanjohtaja Touko Aallolta.

– Halusin, että Toivakan kunta ja Toivakan Yrittäjät voisivat istua yhdessä alas, ikään kuin jatkaen yrittäjäkyselyä paikan päällä, vähemmän kiireellä ja enemmän yhdessä keskustellen. Lisäksi halusin käydä yhteenvetona läpi kunnan elinkeinopolitiikkaa. Kaikkein tärkeintä oli saada ihmiset kohtaamaan kasvotusten – yhdessä ja yhteisöllisesti. Illasta jäi todella hyvä fiilis. Toivakassa on pöhinää! Huhut ovat rantautuneet jopa naapurikunta Joutsaan saakka.

Illan edetessä paikalle saapuneet yrittäjät – varsin runsaslukuisina – esittäytyivät toisilleen, ja kunnanjohtaja Aalto johti keskustelua muun muassa Toivakan yritysalueen kehittämisestä.

Työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjosen mukaan työllisyyspalveluiden siirtyminen valtiolta kunnille on sujunut hyvin Jämsän toimiessa veturina palveluiden suunnittelussa, vaikka haasteitakin on ollut: kunnilla työttömyyden kulut ovat lisääntyneet.

– Toivakan työllisyystilanne on hyvä, Marjonen kertoo.

– Omana aikanani se on pysynyt koko ajan alle kymmenessä prosentissa. Meillä ei siinä mielessä ole hätää, mutta työllisyyskulut, eli Kelan maksamat työttömyysetuudet, joista kunta maksaa osan takaisin valtiolle, kasvavat koko ajan. Se on huolestuttava suunta. Tällä hetkellä näyttää, ettei nousu ole niin suuri kuin pelättiin, mutta asiaa on silti tarkkailtava.

Yrittäjien puheenjohtajan Arja Korisevan mukaan Toivakassa todellakin on hyvä pöhinä.

– Olen ollut monena vuonna mukana yrittäjien hallituksessa, ja mielestäni kunnan sekä yrittäjien yhteistyö on aina toiminut. Toukon aikana se on kuitenkin noussut uudelle tasolle. Hän on selkeästi hyvän hengen ja yhteistyön luoja, yrittäjäystävällinen ja tekee Toivakan kunnan puolesta erinomaista työtä. Minusta meillä on nyt todella toimivaa yhteistyötä Toivakan Yrittäjien ja Toivakan kunnan kesken. Lisäksi yrittäjien kesken vallitsee innostunut ilmapiiri, meillä on vahva yhteishenki ja on ilo tehdä asioita yhdessä. Siksi toivotankin kaikki yrittäjät lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan!

Joutsaan K-kauppiaaksi Toivakasta siirtyneen, mutta yhä Toivakassa asuvan Kerttu Vesterisen mukaan Toivakan hyvä pöhinä syntyy yksittäisistä ihmisistä, kuten Matti Tiaisesta (Sp-Koti Jyväskylä / Teemahostel) sekä Martti Herman Pistosta (Pistoretki).



– He ovat olleet aloitteentekijöitä, ja siitä innostus on tarttunut muihin yrittäjiin. Touko on puolestaan antanut tälle kaikelle uutta vauhtia lähtemällä rohkeasti mukaan ja tukemalla meitä. Hän on kymmenkertaistanut koko pöhinän! Olin niin onnellinen, että Touko Aalto haki kunnanjohtajaksemme. Hän on iloinen ja positiivinen ihminen – juuri sellainen, jota kuntaamme tarvittiin.

– Olen ollut yrittäjänä neljä ja puoli vuotta, ja osasyy yrittäjäksi lähtemiseen oli halu kehittää asioita, mitä palkkatyössä ei voinut tehdä. Tavoitteeni on tehdä hyvää ja ottaa työntekijät mukaan niin, että teemme asioita yhteisönä. Nuorille yrittäjille haluaisin sanoa, ettei ole parempaa paikkaa yrittää kuin Toivakka. Olen huikean onnellinen, että Toivakassa on aktiivinen 4H-yhdistys. Jos olisin nuorempana tiennyt tällaisesta mahdollisuudesta, olisin varmasti tarttunut siihen, Kerttu Vesterinen päätti.

Samuli Turunen