Toivakan kunta panostaa kuntalaisten hyvinvointiin

Kun hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alussa, monien muiden käynnistymisongelmien lisäksi keskustelua aiheutti yhdyspinta kunnan ja hyvinvointialueen välillä nimenomaan ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä.Kuntalain ensimmäisessä pykälässä säädetään, että kunnilla on yleinen velvoite edistää asukkaidensa hyvinvointia.

Myös hyvinvointialueilla on saman tyyppinen vastuu edistää hyvinvointia ja terveyttä osana omaa toimintaansa. Sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa epäiltiin, että kuntia ei kiinnosta pistää paukkuja kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, kun toiminnan tulokset, eli kuntalaisten vähentynyt terveyspalvelujen tarve, hyödyntää taloudellisesti eniten hyvinvointialuetta.

Epäilys on suurelta osin kuitenkin osoittautunut vääräksi. Kunnat ovat hoitaneet oman tonttinsa vaihtelevasti, mutta esimerkiksi Toivakassa ja Uuraisilla varsin mallikkaasti. Sen sijaan hyvinvointialue on säästöpaineidensa vuoksi varsinkin Keski-Suomessa vähentänyt toimintakykyä ylläpitäviä ja yhteisöllisyyttä lisäävää päivä- ja kerhotoimintaa merkittävästi.

Toivakan kunta lähti liikkeelle esimerkillisesti jo nimiketasolla. Kunnassa on muutaman vuoden toiminut hyvinvointisuunnittelija.

Toivakan kunta on myös mukana Terve Kunta -verkostossa, mikä tarjoaa kunnille mahdollisuuden kehittää hyvinvoinnin johtamista ja toimintatapoja yhdessä muiden kuntien kanssa. Vuonna 1996 perustettu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima verkosto kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on strateginen linjaus ja ohjaava periaate. Verkoston toiminta tukee kuntia integroimaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen osaksi kuntastrategioita, vahvistamaan hyvinvointitalousajattelua sekä kehittämään yhteistyötä hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa. Lisäksi verkosto jakaa tietoa, järjestää seminaareja ja videoneuvotteluja vertaisoppimisen tueksi sekä pilotoi ja levittää hyviä käytäntöjä. Kansainvälisesti Terve Kunta -verkosto toimii osana WHO European Healthy Cities -verkostoa, jonka visio pohjautuu YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaan ja painottaa kestävää kehitystä, osallisuutta ja terveyserojen vähentämistä. Verkoston tavoitteena on vahvistaa strategista johtamista ja poikkihallinnollista yhteistyötä, jotta kuntalaisille voidaan tarjota entistä paremmat edellytykset hyvinvoinnille ja terveydelle nyt ja tulevaisuudessa.

Toivakan kunnassa tavoitteena on liikunnallisen ja hyvinvoivan arjen toteutuminen. Kunnassa on myös jonkin aikaa ollut palveluna liikuntaneuvonta, jonka kautta voi saada apua ja tukea liikunnan lisäämiseksi osaksi elämäntapoja. Hankevaroin rahoitettu liikuntaneuvonta on suunnattu henkilöille, joilla on erityisiä tarpeita liikunnan osalta. Tällaisia voivat olla erilaiset sairaudet, vammat tai muut haasteet löytää itselle sopiva liikuntamuoto.

Liikuntaneuvoja Anna Rossi palvelee kuntalaisia joka maanantai. Palveluihin kuuluvat yksilöllinen vastaanotto, erilaiset erikseen sovitut ryhmät ja kouluPT:n palvelut. Palvelu on maksuton ja toimii ajanvarauksella. Yhteyttä voi ottaa suoraan tai voi pyytää myös lähetteen esimerkiksi terveydenhuollosta.

Liikuntaneuvojaa on nähty myös vieraana eri kerhoissa ja kokoontumisissa.

– Teen työtä ammatinharjoittajana ja Toivakassa olen yhden päivän. Mikäli kunta saa hankkeelle lisärahoitusta, niin toiminta saattaa lisääntyäkin, Konneveden liikuntakoordinaattorina ja Multialla liikuntaneuvojana aikaisemmin toiminut Anna Rossi kertoo. Hänen työhistoriasta löytyy myös jakso fysioterapeuttina Toivakan vanhustyössä kymmenisen vuotta sitten.

– Liikuntaneuvonta on matalan kynnyksen ilmainen palvelu kuntalaisille. Oikeastaan kyse on elämäntapaohjauksesta, jonka tärkeitä osa-alueita liikunnan lisäksi on myös ravitsemus. Tavoitteena on yleensä hyvinvointia lisäävä arkiaktiivisuus, hän jatkaa.

Vuoden alku on suurten lupausten aikaa, kuntosalit täyttyvät kuntoilijoista ja jääkaapit vihanneksista ja rahkapurkeista. Innostuksella on kuitenkin tapana lässähtää jo viimeistään helmikuussa. Onko silloin kaikki menetetty.

– Ei ole todellakaan menetetty, muutosprosessiin kuuluu, että takapakkeja tulee. Oleellista on, miten retkahdusten jälkeen jatkaa. Harva pystyy kerralla pistämään elämäntapoja uusiksi, eikä ole tarkoituskaan. Usein pienetkin muutokset, varsinkin jos niitä on useita eri elämänalueilla, merkitsevät tosi paljon, Anna Rossi sanoo.

Hanna Lahtinen