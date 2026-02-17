Pirteässä pakkassäässä ajettu Toivakka Ralli keräsi suuren osallistujajoukon

Toivakka Ralli ajettiin ystävänpäivänä talvisissa Toivakan maisemissa pirteässä pakkassäässä. Rallin reitti koostui viidestä erikoiskokeesta: EK1 Huikko, EK2 Taulu, EK3 Kankainen, EK4 Ruuhijärvi sekä EK5 Humalajärvi.

Kilpailun voittoon Ford Fiestallaan (N5) ajoi liettualainen Gezevicius Deividas kartanlukijansa Tomas Nenartaviciusin kanssa. Eroa kilpailun toiseksi ajaneisiin, Saku Vierimaahan ja Mika Rajasaloon (Hyundai i20 R5), kertyi noin minuutti. Kolmanneksi ajoi Peetu Patajoki (Opel Astra), kartanlukijanaan Roni Nyholm.

Toivakka Ralli on ennen kaikkea yhteisöllinen tapahtuma, joka vetää paljon vapaaehtoistoimijoita mukaan yhteiseen tekemiseen. Mukana oli tälläkin kertaa lukuisia paikallisia sekä lähikuntien järjestöjä.



Kilpailunjohtaja Sami Heikkilä kommentoi tilannehuoneen tiimellyksen keskeltä:

– Pieni harmi tuli, kun nolla-auto paloi ensimmäisellä erikoiskokeella ja jouduimme kirimään aikataulua sen vuoksi, mutta muuten on mennyt ihan hyvin. Vielä täytyy pysyä tarkkana, koska reitillä on nyt eniten autoja, toteaa Heikkilä ja osoittaa tietokoneen ruudulla näkyvää karttanäkymää.

Toivakan Rivakan makkaranpaistokojullakin kävi vilinä, vaikka itse toivakkalaisia ei kireästä pakkassäästä johtuen aivan edellisvuosien veroisesti näkynytkään.

– Makkaroita varattiin 500, ja melkein kaikki ovat jo menneet, toteaa Kati Markkanen ToiRin kojulta.

– Innostutaan ja tehdään yhdessä – siinä on onnistuneen tapahtuman tärkein resepti. Toivakka Ralli on noussut Suomen suurimmaksi talviralliksi: lähes 200 autokuntaa ja tuhatpäinen yleisö! Harrastukset tuovat sisältöä ja merkitystä ihmisten elämään sekä ihmisiä yhteen. Se luo pohjaa kaikelle yhteiselle tekemiselle, kunnanjohtaja Touko Aalto kiittelee onnistunutta tapahtumaa.

– Kiitos Yellow Racing Teamille, Lions Club Toivakalle ja Luhangalle, Mieskonmäen kyläseuralle, Joutsan seudun autourheilijoille, Airoteamille, Tractor Pulling ry:lle, Toivakan Rivakalle sekä Toivakan kunnalle ja sen useille työntekijöille. Erityiskiitos vielä muutamalle yksittäiselle Toivakan kantavalle voimalle: Kalle Ruokonen, Topi Saarelainen ja Kai Bågman.

Toivakka Rallin katsastuspäällikkö Jari Valkosellakin oli syytä tyytyväisyyteen.

– Autot alkavat meidänkin ralleissamme olla nykyään tosi asiallisia ja turvallisia. Pieniä huomautuksia voi tulla turvavöiden sokista ynnä muusta pienestä, jotka kilpailijat sitten hoitavat ja tulevat näyttämään uudestaan. Ralli on mennyt hyvin, Valkonen toteaa.

Samuli Turunen

Toivakka Ralli – Yleiskilpailu TOP 10

1. Gezevicius Deividas / Nenartavicius Tomas – 25:08,2

2. Vierimaa Saku / Rajasalo Mika – 26:08,9

3. Patajoki Peetu / Nyholm Roni – 26:14,1

4. Iivari Jooa / Määttänen Markus – 26:18,5

5. Hulkkonen Tapani / Jaskari Hannu – 26:55,8

6. Halonen Lauri / Heino Niklas – 27:20,0

7. Koverola Henrik / Minkkinen Tomi – 27:51,1

8. Tukiainen Aleksi / Saukkomaa Jere – 28:22,3

9. Paavilainen Juha / Kanninen Veikko – 28:45,3

10. Huhtala Tommi – 28:51,7