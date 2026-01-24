Pertti Humalajärven elämäntyö palkittiin Toivakan Vuoden Yrittäjä -tittelillä

Hieman puuseppä ja monitoimimies Pertti Humalajärvi, 81, ihmettelee valintaansa Vuoden toivakkalaiseksi yrittäjäksi, kun hänen Kurso Oy:nsä sellaisen palkinnon sai jo 1990. Mutta ehkä tälla kertaa palkinto on henkilökohtaisempi eikä niinkään yhtiökohtainen. Ansaittu joka tapauksessa.

Kurso Oy:llä on pitkä historia. Se perustettiin Helsingissä 1939 sodan melskeiden alla. Tuolloinkin yhtiö oli suuntautunut kansainvälisille markkinoille, kun Saksaan vietiin puukengänpohjallisia. Toinen merkittävä tuote oli pakkauslaatikot, joissa voitiin viedä koneenosia.

Kurso Oy on aina ollut pääosin perheyhtiö. Alkuunsa mukana oli Humalajärven isä ja eno. Isä joutui rintamalle viideksi vuodeksi, eno ei enää ikänsä puolesta tullut kutsutuksi. Noihin aikoihin yhtiö muutti Toivakkaan ja noissa samoissa tiloissa Humalajärvi toimii edelleen.

Sotien jälkeen alkoi jälleenrakennus ja taloudellinen nousukausi. Kysyntää oli kaikenlaiselle puutavaralle, kuten oville ja ikkunoille.

– Isä oli oikeasti metallityöläinen, jolla oli kunnan ainoa kaasuhitsauslaite.

Vähitellen yhtiöön jäivät enää Humalajärven isä ja Jukka Berg, jonka muutto Mikkeliin 1956 jätti yhtiön Humalajärven perheelle. Pertti lunasti yhtiön isältään 1984 ja nyt on takana 49 vuotta yrittäjyyttä.

– Ennen vanhaan paikalliset isännät toivat tukkinsa meille sahattavaksi. Nyt sen sijaan ostetaan valmispaketteja rautakaupoista, Humalajärvi sanoo.

Mutta puusepän hommat sellaisenaan eivät ole koko totuus Pertti Humalajärvestä ja Kurso Oy:stä. Kurso Oy nimittäin valmistaa ainoana ammattilaisena Suomessa haapavakkoja ja tarjottimia. Vakka ja tarjotin ovat uniikkeja lahjatavaroita, jotka soveltuvat sisustuksen lisäksi myös ihan päivittäiseen käyttöön, vaikkapa ompelutarvikkeiden säilytykseen. Sellaisen tuotteen (lankavakka) Humalajärvi kehitti tyttärensä kanssa.

– Kävin Petäjävedellä kurssin vakkojen tekemisestä 1985. Samalla tutkin Keski-Suomen Museossa keskisuomalaista vakkaperinnettä.

Tuotteet valmistetaan ammattitaidolla alusta alkaen valitsemalla parhaat raaka-aineet. Täysin käsityönä valmistetut tuotteet kestävät myös pitkäikäistä käyttöä. Löytyypä Humalajärven pajan hyllyistä puisia tuhkauurniakin.

Myynti tapahtuu moderniin tapaan verkkokaupan kautta mutta aina silloin tällöin pajallekin kuulemma putkahtaa asiakkaita. Ranskaan on yhteys ollut jo pitkään, uusina kauppamaina ovat tulleet Japani ja Kiina.

Miksi vakat, joita Humalajärvi valmistaa neljää eri kokoa, tehdään haapapuusta?

– Haapa on kevyttä mutta kovaa, se kestää kulutusta

Kurso Oy:n palveluihin kuuluvat edelleen myös sahaus ja höyläys sekä kevyet rautarakennetyöt tilaustyönä. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Tarvittaessa Humalajärvi korjaa myös huonekaluja. Se hieman irrallisempi osa miehen kädentaitoja on sammuttimien tarkastus. Sammutinhuollon hän aloitti 1977.

– Kyllä se on leipä tästä pajasta lähtenyt. Mutta nyt kun olen eläkkeellä niin enemmän tämä on minulle enää harrastus, Pertti Humalajärvi sanoo.

Ja kun ollaan Toivakassa ja puhutaan vakoista, niin onko näillä asioilla jokin yhteys?

– Tarina kertoo, että kun täältä mentiin veneillä Jyväskylään, niin siellä toisessa päässä kukin löysin oman vakkansa, jossa oli vaatteita tai ruokaa, sanomalla, että toi vakka on mun.

Ja aiot osallistua yrittäjäjuhlaan, jossa plakaatin saat?

– Onhan se mentävä, vaikka en mikään bileihminen olekaan.

Teksti ja kuvat: Seppo Pänkäläinen