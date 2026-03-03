Nettihuijaus voi sattua kenen tahansa kohdalle

Arja Knuutinen on eläkeläinen, joka käyttää sujuvasti verkkopankkia ja osaa myös huolehtia digiturvallisuudestaan.

Silti hänkin kohtasi toissa viikonloppuna järkyttävän havainnon, että hänen luottokorttitilillään on lähes 5000 euron katevaraus.

– Tekoaika oli 20.25 lauantai-iltana, itse en tietenkään ole tuolloin ole ollut liikkeessä, enkä edes netissä. Otin tietysti heti maanantaiaamuna pankkiin yhteyttä ja sieltä selvisi, että osto liittyi jotenkin puhelinoperaattoriin, jonka liittymää minulla ei ole, Arja kertoo.

Kortti suljettiin luonnollisesti heti ja asiaa aloitettiin selvittämään myös puhelinoperaattorin taholta. Kuitenkaan ainakaan vielä ole selvinnyt, miten hakkerointi on päässyt tapahtumaan. Se, että rikos koski luottokorttitiliä on parempi vaihtoehto, kuin että kyseessä olisi pankkitili.

– Eihän tämä asia mukava ole, mutta ajattelen myös, että onneksi tämä tapahtui minulle, eikä jollekin muulle, jolle esimerkiksi verkossa asiointi on vieraampaa. Pankista sain oikein hyvää asiakaspalvelua, Arka Knuutinen kertoo ja haluaa kertoa omalla nimellään ja kuvallaan asiasta, joka periaatteessa voi tapahtua kenelle tahansa, mutta jonka tapahtuessa ei saa lamaantua tai tuntea häpeää.

Tosin häpeän tunteelta hänkään ei välttynyt, se iski siinä vaiheessa, kun piti tehdä rikosilmoitus asiasta poliisille netissä.

– Jotenkin tuli itselle rikollinen olo, vaikka siihen ei mitään järjellistä syytä olekaan. Rikosilmoitus kannattaa tallentaa myös itselle, sitä tarvitaan muuallakin, hän vinkkaa.

Arja Knuutinen toimi siinäkin mielessä esimerkillisesti, että hän otti yhteyttä myös rikosuhripäivystykseen ja koki käymänsä keskustelut erittäin rauhoittaviksi.

– Jos pankkitilille hakkeroidutaan tai kotirauhaa häiritään, omaa reviiriä rikotaan silloin tavalla, joka ei voi olla järkyttämättä. Itsekin olen usein lukenut huijauksista ja ajatellut, että ei minulle noin voi käydä, mutta kyllä voi, hän sanoo.

Poliisitutkinta on kesken ja lopputulos toivottavasti on tietenkin se, että hakkerointi saadaan torjuttua, eikä Arja menetä rahojaan. Hän näkee asiassa jo humoristisiakin puolia.

– Jos Uuraisten S-marketin edessä nähdään huonosti haitaria soittava nainen tyhjä hattu kolikoiden toivossa edessään, niin se olen minä. Laulamaan en silti ryhdy, niin epätoivoiseksi ei tilanne voi mennä, hän naurahtaa.

Muutama perusohje

nettihuijausten varalta

1. Ole tarkkana viestien ja linkkien kanssa

Älä avaa epäilyttäviltä vaikuttavia sähköposteja, tekstiviestejä tai someviestejä. Huijarit käyttävät usein tuttuja brändejä, kuten pankkeja, viranomaisia tai verkkokauppoja, saadakseen viestin näyttämään aidolta.

2. Tarkista aina lähettäjä ja osoite

Sähköpostin lähettäjän nimi voi olla uskottava, mutta osoite paljastaa usein huijauksen. Samoin väärennetyt verkkosivut voivat näyttää aidoilta – tarkista osoiteriviltä, että yhteys on suojattu ja domain kirjoitettu oikein.

3. Älä koskaan luovuta pankkitunnuksia tai salasanoja

Pankit, poliisi tai viranomaiset eivät pyydä kirjautumaan palveluun linkin kautta eivätkä kysy tunnuksia viestillä tai puhelimessa.

4. Käytä vahvoja salasanoja ja kaksivaiheista tunnistautumista

Erilainen salasana joka palveluun ja mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheinen tunnistus suojaavat tilisi, vaikka salasana vuotaisi.

5. Muista kriittinen ajattelu

Jos tarjous on liian hyvä ollakseen totta tai viestissä pyydetään kiirehtimään, se on yleensä huijaus.

Mitä pitää tehdä, jos joudut nettihuijauksen uhriksi?

1. Toimi heti ja katkaise vahingot

Ota yhteys pankkiin välittömästi. Peruuta kortti tai pankkitunnukset, jos ne ovat vuotaneet. Vaihda kaikki mahdollisesti vaarantuneet salasanat.

2. Tee rikosilmoitus poliisille

Ilmoituksen voi tehdä verkossa Poliisi.fi-sivustolla. Ilmoitus auttaa myös muita, sillä poliisi seuraa huijausten trendejä.

3. Tallenna todisteet

Ota talteen viestit, sähköpostit, tilitapahtumat ja kuvakaappaukset. Ne helpottavat tutkintaa ja mahdollisia korvausasioita.

4. Tarkkaile tilejäsi

Seuraa muutamien viikkojen ajan pankkitiliä ja sähköpostia mahdollisten jatkoyritysten varalta.

5. Pyydä apua, jos epäilet identiteettivarkautta

Tarkista omat luottotietosi ja aktivoi tarvittaessa vapaaehtoinen luottokielto.

Tukea ja käytännön neuvoja saat myös Rikosuhripäivystyksestä www.riku.fi.

Hanna Lahtinen