Naisten aamukahveja jo 35 vuotta

Seurakunnan naistoimikunnan tarjoilemia naisten aamukahveja juotiin taas perinteiseen tapaan äitienpäivää edeltävänä lauantaina. Perinne on jatkunut jo 35 vuotta, Korpilahdelle sen toi Irja Lahtinen.

– Olin Jämsässä töissä ja toin sieltä tänne ideoita. Silloinen Korpilahden seurakunnan diakonissa Marjatta Salo oli myötämielinen ajatuksille, Irja Lahtinen kertoo.

– Poikani Jarkko Lahtinen oli töissä Honkasen puutarhassa ja kehui, kuinka isoja ja kauniita orvokkeja siellä on. Kerroin orvokeista Marjatta Salolle ja niin me tilasimme orvokit jaettavaksi kaikille naisten aamukahveille osallistuville. Eli siis sekin perinne on ollut voimissaan jo 35 vuoden ajan, Lahtinen toteaa.

Ensin naisten aamukahvitilaisuudet pidettiin vanhassa pappilassa.

– Siihen aikaan naistoimikunta leipoi itse tarjottavat. Tilaisuudessa on ollut aina joku puhumassa, muun muassa Jämsän sairaalapastori Hellevi Malinen oli suosittu puhuja, samoin Hellin Torkki. Tyttäreni Marjo Kouhia lauloi monena vuonna tilaisuudessa ”Äidin sydän” -laulun ja naistoimikunnan puheenjohtaja Anita Lounialalle oli tärkeää, että naistoimikunnan tilaisuudet lopetettiin aina laulamalla ”Sinua siunata tahdon”, Irja Lahtinen kertoo. Lahtinen on myös itse toiminut naistoimikunnan puheenjohtajana, pitkäaikainen puheenjohtaja Lahtisen jälkeen oli Kaija Uusitalo.

– Olen kyllä mielissäni, että naisten aamukahvitapahtuma jatkuu, tämä on tärkeä kaikille naisille, Irja Lahtinen toteaa.

Tärkeänä tapahtumaa pitävät myös monena vuonna mukana olleet Marjaliisa Kolula, Eeva Nyberg ja Liisa Kiho.

– Täällä on aina hyvää ohjelmaa ja täällä näkee tuttuja, sellaisiakin, joita muuten näkee harvemmin, Marjaliisa Kolula sanoi.

Eeva Nyberg ja Liisa Kiho sanoivat naisten aamukahvien yhdistävän naisia.

– Tämä on kaikkien naisten tapahtuma, ei vain äitien, vaikka tätä vietetäänkin äitienpäivää edeltävänä päivänä.

Tällä kertaa aamukahvitilaisuuden ohjelmasta vastasivat Säpäkät Soinnut ja fysioterapeutti Kristiina Kytönen, rukoushetken piti seurakuntapastori Katariina Korhonen.

Kristiina Kytösen johdolla mietittiin yhdessä, mitä hyvinvointi on. Ja siihen löydettiinkin monia tekijöitä: joku mainitsi hyvän unen, joku henkisen tasapainon, joku hyvät naapurit ja joku päivärytmin ja rutiinit.

– Kaikki nämä kuuluvat hyvinvointiin. Uni ja ruoka ovat perustarpeita, mutta hyvinvointiin kuuluvat myös psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, Kristiina Kytönen totesi.

Liikunnasta ja liikkumisesta Kytönen puhui myös.

– Jokaisen olisi hyvä päästä ulos joka päivä, mutta liikkumisen pitää tuntua mielekkäältä. Mitä useammin liikumme, sitä paremmassa kunnossa pysymme, mutta pitää muistaa myös levätä. Kaikki, mitä teemme, auttaa meitä pysymään kunnossa, fyysistä harjoitusta on vaikkapa laulaminen tai ruoanlaitto. Ja liikuntaan on helppo yhdistää sosiaalisuus, voi vaikka pyytää naapurin kävelylenkille, Kristiina Kytönen totesi.

Tilaisuus oli perinteiseen tapaan seurakunnan naistoimikunnan järjestämä. Naistoimikuntaa vetää diakonissa Marjo Mattila ja siihen kuuluvat Eeva-Liisa Valtonen, Marjatta Lappalainen, Merja Vanhala, Ritva Ahvenus, Aila Ahvenus, Piritta Kohvakka, Tuija Tikanniemi ja kunniajäsenenä Irja Lahtinen. Ja tälläkin kertaa tilaisuudessa järjestettiin arpajaiset lähetystyön hyväksi, myös vapaaehtoinen kahviraha meni lähetystyölle.

Tiina Lamminaho