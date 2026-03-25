Jaakko Koivusella on kokemusta kuulolaitteen käytöstä pitkältä ajalta ja käytössä on jo kolmas laite. Laitteista on ollut paljon apua, mutta nyt ongelmana oli taustahälyn voimistuminen liikaa. Tähän ongelmaan hän tuli hakemaan apua Leena Häkkiseltä.

Uuraisilla on ollut noin vuoden ajan tarjolla kuulonhuoltopalvelua ikäihmisille oman yhdistyksen kerhon yhteydessä. Eläkkeellä oleva saarijärveläinen terveydenhoitaja Leena Häkkinen on tavattavissa kuukausittain. Vastaanotolle voi tulla, vaikka ei eläkeläiskerhoissa kävisikään.

– Jo töissä ollessani olin paljon tekemisissä ikäihmisten hyvinvointiasioiden kanssa: mittailin verenpaineita, opastin ja neuvoin. Kun jäin eläkkeelle kymmenisen vuotta sitten, minut pyydettiin mukaan Saarijärven kuuloyhdistyksen toimintaan ja Kuulokerhoon. Koska asun lähellä Uuraista, mietin, että voisin käydä myös täällä hoitamassa kuuloasioita. Jyvässeudun Kuulo ry:ssä oltiinkin myötämielisiä, ja nyt olen käynyt seurakuntakodilla ja Selmassa sekä Eläkeliiton että Eläkkeensaajien kerhoissa. Tämä on minun tapani tehdä vapaaehtoistyötä ja todella mukavaa, Leena Häkkinen kertoo. Lisäksi hän toimii aktiivisesti Saarijärven SPR:ssä.

Perjantaina 13. päivä hän saapui seurakuntakodille.

– Kynnys on niin matala kuin olla voi, yhtään ei tarvitse miettiä, onko asia riittävä. Tulen sitä iloisemmaksi, mitä enemmän kävijöitä on, hän kertoo.

Leena ei testaa kuuloa, mutta opastaa, neuvoo ja huoltaa sekä myy tarvikkeita kuulolaitteisiin, kuten letkuja ja puhdistusnauhaa, sekä vaihtaa niihin paristoja.

– Moni tulee ihan vain kyselemään, mitä minun pitäisi tehdä, kun olen huomannut kuuloni heikkenevän.

Tätä asiaa ei kannata lykätä, vaikka moni niin tekee. Kotona on helppo lisätä ääntä televisioon tai puoliso alkaa puhumaan kovempaa aivan vaistomaisesti. Jostain syystä silmälasien hankintaan on huomattavasti matalampi kynnys kuin kuulolaitteeseen. On aivan luonnollista, että kaikki aistit heikkenevät iän myötä.

– Meillä on oikeus kuulla, saada apua ongelmiin ja tarvittaessa saada kuulolaite. Tänä päivänä kuulolaitteet ovat tosi huomaamattomia. Eivätkä ihmiset kiinnitä niihin sen enempää huomiota kuin silmälaseihinkaan. Nuorilla, joilla on kuulolaite, se on usein aivan kuin koru ja koristeltu itselle sopivaksi, Leena Häkkinen kertoo.

Hoitopolku kuulo-ongelmissa menee niin, että ensin terveyskeskuslääkäri tutkii ja hänen lähetteellään saadaan aika Novan kuulokeskukseen tarkempiin tutkimuksiin. Siellä korvakappale sovitellaan ja sitten saa oman kuulolaitteen. Kuulolaite on asiakkaille ilmainen.

– Kuulolaite on helppo apuväline, mutta vaatii hieman totuttelua. Liian monella kuulolaite on keittiön kaapissa, kun sen pitäisi olla korvassa. Kun sen käyttöön oppii, elämänlaatu paranee varmasti, Leena lupaa.

Kuuloliitolla on muitakin matalan kynnyksen palveluja, kuten Kuuloauto, joka kiertää maakunnassa.

Hanna Lahtinen