Maalari, johon maailma luottaa

Mika Savolainen on Uuraisten vuoden yrittäjä 2025, jonka urapolku on onnellisten sattumusten summa – tai johdatusta. Yrittäjä itse on taipuvainen jälkimmäiseen vaihtoehtoon ja suuntaa katseensa kiitollisena ylöspäin.

Toyotan ralliautojen luottomaalariksi ei kuitenkaan kelpaa kuka tahansa, vaan tarvitaan rautaista ammattitaitoa ja kykyä olla luottamuksen arvoinen. Savolaisen maalaamia rallin 2-sarjan autoja menee noin 130 maahan, ja viime vuonna ostaja sai jonottaa autoa jopa 18 kuukautta.

– Kun on hyvä auto, sitä on helppo myydä. Minulle tämä tarkoittaa töitä niin paljon kuin ehdin tehdä. Enempäänkin olisi mahdollisuuksia, mutta tilat eivät salli, Savolainen kertoo. Työntekijänä hänellä on toinen Mika, Määttä sukunimeltään.

Savolaisen työpiste on ulkoapäin tavallisen näköinen kaarihalli Uuraisilla. Sieltä hopeanväriset Toyotan rungot yleensä lähtevät eteenpäin tehtaalle, jossa niihin lisätään kaikki muu.

– Noin viikon kuluttua auto on valmis koeajettavaksi. Kun auto on asiakkaalla, lisätään teippaukset ja viimeistellään ulkoasu, Savolainen kertoo. Ihan jokaisen päristelijän kukkarossa ei tällaisen auton ostoon riitä valuutta. Hinta asettuu valmiina noin 300 000 euron tietämille.

Vuonna 2001 perustettu Uuraisten Autopelti ja -maalaus oli vielä muutama vuosi sitten tavallinen maalaispitäjän, kolarikorjauksiin keskittynyt yritys. Kokemusta alasta Savolaisella on jo vuodesta 1995. Muutos alkoi, kun ralliautoilija Tommi Mäkinen toi veljensä metsäkonelavetin maalattavaksi, ja siitä yhteistyö syveni. Seurasi N-ryhmän Subarujen ja Eero Räikkösen Citroënien maalausta.

– Siitä homma pikkuhiljaa eteni, ja viimeiset kaksi vuotta on pitänyt kieltäytyä kaikista muista töistä ja keskittyä pelkästään näihin Toyotoihin. Minusta työnjäljen pitää olla just eikä melkein, joten ehkä jotain on tullut tehtyä oikein, Savolainen tuumailee. Hän on itsekin vielä vähän hämmennyksissä, että on edennyt maailman suurimman autonvalmistajan yhteistyökumppaniksi.

– Meille Toyota Gazoo Racingilla on ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyökumppanimme jakavat samat arvot: tarkkuus, laatu, rehellisyys ja ylpeys omasta työstä. Mikassa nämä kaikki yhdistyvät luontevasti, totesi Toyota Gazoo Racing Oy:n Rally 2 puolen tuotannon johtaja Lasse Malinen vuoden yrittäjä -valinnan yhteydessä antamassaan lausunnossa.

Yhteistyökumppani on myös kiinnostunut maalaristaan. Kolme tai neljä kertaa vuodessa Mika Savolainen saa vieraita Japanista.

– Huonolla englannillani yritän selvitä, mutta ihan mukavia vierailuja ne ovat, Savolainen naurahtaa.

Vaikka Savolaisella on korkeat vaatimukset oman työnsä suhteen, pystyy hän paineen allakin toimimaan melko stressittömästi.

– Pyrin pitämään työviikot viisipäiväisinä ja työpäivien pituuden kohtuullisena. Ensiluokkaiset suojavarusteet ovat tietysti tässä työssä tärkeitä, vaikka ihan missä työssä tahansa voi altistua jollekin terveyttä vaarantavalle asialle. Käytän paineistettua maskia ja muita suojavarusteita. Huomenna menenkin työterveystarkastukseen, jossa tsekataan mahdolliset altistukset, Savolainen kertoo.

Työrintamalla kaikki on siis erinomaisesti, mutta yksityiselämän puolella viime vuodet ovat olleet surun sävyttämät. Puolison sairastuminen suhteellisen nuorena ja joutuminen hoitokotiin tuo hitaan menetyksen tuskan jokaiseen päivään.

– Työpuolella toivon vain, että saan jatkaa tällä samalla hyvällä tiellä, mutta yksityiselämässä haaveilen ja rukoilen, että eläisin vielä jonain päivänä onnellisessa parisuhteessa.

Yrittäjäjuhlaan hän suuntasi lauantaina, vaikka ei olekaan juhlaihminen.

– Onhan se sellainen once in a lifetime -kokemus.

Hanna Lahtinen