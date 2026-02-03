Liikuntatekoa koko elämä

03.02.2026

Uuraisten vuoden 2025 Liikuntateosta palkittiin oikea urheilun grand old man, keväällä 82 vuotta täyttävä Reijo Länkinen, joka on tehnyt vapaaehtoistyötä Uuraisilla monien eri lajien parissa jo 50-luvulta alkaen.
Reijo on ahkera harjoittelija ja erinomainen esikuva myös omalla urheilu-urallaan, joka viime vuosina on painottunut menestyksekkäästi kenttälajien aikuisurheiluun ja tuonut Reijon palkintokaappiin lukuisia SM-mitaleita. Omaa osaamistaan hän on jakanut eteenpäin esimerkiksi yleisurheilukouluissa.
Reijo hallitsee erinomaisesti myös sellaiset lajit kuin lentopallo, keilailu ja jousiammunta ja juontaa ammattimaiseen tyyliinsä erilaisia urheilutapahtumia.

