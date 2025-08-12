Laura Heikkinen aloittaa kauppiasuransa K-Market Perälässä lokakuussa – Kerttu Vesterinen siirtyy K-Supermarketkauppiaaksi Joutsaan

Laura Heikkinen aloittaa kauppiasuransa K-Market Perälässä 1.10.2025. Tällä hetkellä hän viimeistelee kauppiasharjoitteluaan Kangasniemellä K-Market Puulantorissa, mutta odottaa jo innolla paluuta tuttuun kauppaan, jossa työskenteli seitsemän vuoden ajan ennen siirtymistään Puulantorille.

– Todella lämpimin ajatuksin aloitan kauppiasurani K-Market Perälässä, onhan kauppa ollut oma lähikauppanikin jo 15 vuoden ajan. Vuonna 2016 päädyin Perälään hieman yllättäen kesätöihin, ja siitä seurasi monta ihanaa vuotta kaupan palveluksessa. Kaupalla on hieno historia, pitkät perinteet ja erinomaiset puitteet toiminnalle. Toivakassa odottavat tutut työkaverit ja asiakkaat, joten tämä tuntuu ehdottomasti kotiinpaluulta, Laura kertoo tunnelmistaan.

Laura on jo suunnitellut tulevaa kauppiasrooliaan. – Asiakastyytyväisyys ja hyvä kauppakunto ovat minulle tärkeitä. Sesongit tuovat arkeen mukavaa vaihtelua, ja niihin tullaan panostamaan entistä enemmän. Lisäksi haluan palvella asiakkaita niin, että mahdollisimman moni löytää tarvitsemansa tuotteet helposti.

Kauppiaana Laura haluaa tehdä Perälän kaupasta aktiivisen ja nykyaikaisen maaseutukaupan, johon on mukava tulla. – Nauru, ilo ja elämä saavat kuulua ja näkyä. Kauppa on monille tärkeä kohtaamispaikka ja eräänlainen kylän keskipiste, hän kuvailee. Lokakuussa uuden kauppiaan on tarkoitus järjestää asiakkaille kahvittelut kaupalla – ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kaupan postipalvelut, kahvio ja ruoan verkkokauppa jatkavat toimintaansa normaalisti kauppiasvaihdoksen myötä. Kaupan arkea voi seurata Facebookissa (K-Market Perälä) ja Instagramissa (@peralankauppa).

Ennen K-kauppiasuraansa Lauralla on kertynyt 20 vuoden kokemus kaupan alalta. Työuransa alussa hän työskenteli lemmikkieläinmyymälöissä Kuopiossa ja Jyväskylässä, joista jälkimmäisessä hän toimi myös yrittäjänä usean vuoden ajan. Vuonna 2016 Laura siirtyi K-Market Perälään ja myöhemmin K-Market Puulantorille kauppiasharjoitteluun. Kasvattajakauppiailleen Laura lähettää lämpimät terveiset: – Iso kiitos mukavasta harjoitteluajasta K-Market Puulantorin kauppiaille Ellille ja Mikolle sekä koko Puulantorin mahtavalle henkilökunnalle!

Vapaa-ajallaan Laura viihtyy kotona Kangasniemellä ja mökillä. – Asun kissa- ja koiravanhusten kanssa metsän keskellä, ja kotona riittää monenlaista puuhaa aina ruohonleikkuusta lumitöihin. Tykkään ulkoilla luonnossa ja kesällä viihdyn mökillä. Piristän arkeani myös pienillä seikkailuilla!

K-Market Perälää viime vuodet luotsannut Kerttu Vesterinen siirtyy Joutsaan, jossa hän aloittaa kauppiaana yhdessä siskonsa Kaija Vesterisen kanssa K-Supermarket Joutsassa 1.9.2025.

– Haluamme tarjota asiakkaille ratkaisuja niin arjen perustarpeisiin kuin herkutteluhetkiin. Meille on tärkeää, että myymälä on helposti saavutettava, monipuolinen ja palveleva paikka, jossa asiointi on sujuvaa ja miellyttävää. Osaava ja motivoitunut henkilökunta on avainasemassa tässä työssä, Kerttu ja Kaija kertovat.

Joutsassa he aikovat panostaa erityisesti pakasteisiin ja jäätelöihin, joista haetaan asiakkaille näkyvää kilpailuetua. Valikoimaan on suunnitteilla tuotteita, joita ei välttämättä löydy muualta. Myös tuore hedelmä- ja vihannesosasto sekä laadukas leipävalikoima, erityisesti uunituoreet tuotteet, tulevat olemaan keskiössä.

– Tavoitteenamme on, että asiakas huomaa heti myymälään tullessaan tuoreuden ja laadun – oli kyse sitten kotimaisista kasviksista tai tuoreesta leivästä. Nämä osastot luovat kaupan sydämen, Kaija ja Kerttu painottavat.

Tulevat K-Supermarket-kauppiaat aikovat kehittää kauppaa kokonaisvaltaisesti, painottaen asiakaslähtöistä myymäläsuunnittelua, kahvila-aluetta ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.