Kuusirinne täyttää 20 vuotta

Anita ja Jukka Pihlainen ovat luoneet 20 vuodessa Kuusirinteen viihtyisän ja yhteisöllisen kokonaisuuden keskelle Uuraista. Aikoinaan säästökassana ja apteekkina palvelleet Kuusirinteen punainen ja keltainen talo ovat kauniisti kunnostettuina ja siisteine ympäristöineen kauneinta osaa Kuukantietä.

Yhtä kaunista on sisälläkin. Yksi asunnoista on nimeltään MajaPaikka ja sitä Pihlaiset vuokraavat lyhyeen, vaikkapa vain yön tai parin majoittumiseen. Asunnossa on petipaikat neljälle ja kaikki valmiina, jopa aamupuurotarpeet. Hinnat eivät päätä huimaa, esimerkiksi perhepaketti 3–4 henkilöltä on vain 50 euroa vuorokaudelta. Jos esimerkiksi sukulaisia on tulossa yökylään ja tila uhkaa loppua, MajaPaikkaa voi tiedustella suoraan Pihlaisilta.

– Tämä on vähän erilainen kokemus kuin hotellihuone. Vanhoissa taloissa on sellainen henki, mikä uudesta puuttuu, Anita sanoo. Sitä henkeä Anita ja Jukka ovat vain vahvistaneet huutokauppa- ja kirpputoriostoksilla. Erityisesti hieman varttuneemmalle kulkijalle MajaPaikka on oikea muistojen aarreaitta, hyllystä löytyy juuri sellainen kahvipurkki kuin mummolassa tai emaliastia, jossa viili valmistui lapsuuskodissa. Asunto on kodikkaan värikäs ja erityisesti keittiötä hallitsevat punaisen, keltaisen ja oranssin aurinkoiset sävyt. Pihlaiset nauttivat yli kaiken sisustamisesta ja erityisesti Anita rakastaa retroa.

Kaikki alkoi 20 vuotta sitten. Pihlaiset asuivat uudessa talossaan Jokihaarassa, eivätkä oikein viihtyneet.

– Niihin aikoihin uutisissa alettiin puhua, että eläkkeet eivät tulevaisuudessa riitä ja koska olin sairauden vuoksi ollut pitkään poissa työelämästä, minulle ehti kertyä eläkettä varsin vähän. Aloin puhumaan Rautpohjassa valimolla työssä käyvälle Jukille, että jotain pitäisi tulevaisuuden varalle tehdä, Anita kertoo.

Usein ohi ajaessaan he miettivät, että kukahan Kuukantien vanhoissa taloissa asui. Jokin niissä viehätti, vaikka mitään varsinaista bisnesideaa ei vielä ollut.

Talot omisti tuolloin Uuraisilla monessa asiassa 90-luvulta alkaen vaikuttanut Sulo Suuntala ja niissä toimi Perhekoti Kardemumma. Alun perin talot rakennettiin apteekiksi ja säästökassan taloksi ja onpa toisessa niistä asunut entinen kunnanjohtaja Sirpa Rautiokin. Myös 62-vuotias Uuraisten helluntaiseurakunta toimi alkuaikoina keltaisessa talossa.

Kun taloista toinen sitten tuli myyntiin vuonna 2006, se oli menoa. Pankkilaina oli iso, mutta kuitenkin jo kauan sitten pois maksettu.

– Kun ostimme tämän Kuusirinteen punaisen talon, niin Sulo sanoi, että kyllä te vielä tuon toisenkin ostatte – ja niinhän siinä kolmen vuoden kuluttua kävi, Jukka kertoo.

– Ihan pystymetsästä lähdettiin, Juki oli käynyt rakentajakurssin ja minä olen aina tykännyt siivouksesta. Sulo oli tehnyt ison remontin ja jakanut talot pienemmiksi asunnoiksi, joissa oli jo vuokralaiset. Tutustuttiin taloihin ja opeteltiin vuokratalon pitämistä. Myöhemmin alettiin remontoimaan pikkuhiljaa. Alussa vaihtuvuus vuokralaisten suhteen oli melko suurta, mutta vuokrasuhteista on tullut koko ajan pidempiä. Usein uusi vuokralainen löytyy edellisen kautta.

Lyhytvuokraukseen tarkoitetun MajaPaikan käyttöaste voisi olla korkeampikin, mutta Pihlaiset ovat ilmoittelussa varovaisia. Lähinnä vuokrausmahdollisuudesta ilmoitellaan Facebookin Uurainen-ryhmässä ja se on toistaiseksi riittänyt.

– Tässä talossa asuu neljä vakituista vuokralaista ja tuossa viereisessä talossa viisi, niin haluamme taata, että heidän kotirauhansa ei järky, Anita sanoo.

Vuosien myötä Kuusirinteelle on syntynyt omanlaisensa kodikas yhteisöllisyys. Voittojen maksimoinnin sijaan Pihlaiset ovat pitäneet vuokrat kohtuullisina ja vuokralaisia on autettu monessa asiassa. Melkein kaikki mikä on viivan alle jäänyt, on sijoitettu talojen kunnostukseen, esimerkiksi ikkunat vaihdettiin vastikään. Viime kesänä kunnan putkiremontti tien toisella puolella toi vanhoja putkistoja pitkin hulevesiä Kuusirinteen toisen talon alakertaan ja salaojitukset oli uusittava. Kuukantien profiilia muutettiin rajusti 1960-luvulla, jolloin keltainen talo jäi tieltä katsoen monttuun.

Kiinteistöjen ostaminen ei jäänyt Kuusirinteeseen. Jokihaaran uusi talo vaihtui aikanaan entiseen lääkäritaloon Kostintiellä, jonne muutti myös Anitan isä viimeisiksi elinvuosikseen. Myöhemmin iso talo päätyi myyntiin. Nyt Pihlaiset asuvat Uuraisilla ollessaan Nevalasta hankitussa tilavassa yksiössä. Rakkain koti sijaitsee kuitenkin Anitan kotiseudulla Perhon Mökälässä. Lapsuudenkoti Tunkkari on kauniisti kunnostettu ja upean retrosti sisustettu sekin.

Kynnys asuntojen ostamiseen on madaltunut, mutta hutiloiden ei myöhemminkään kauppoja ole tehty. Hakatalon kerrostalo on hyvin hoidettu taloyhtiö ja siellä Pihlaisilla on kaksi asuntoa.

Kuusirinne ei ole ainut asia, millä Pihlaiset ovat lisänneet yhteisöllisyyttä Uuraisilla. 15 vuotta heidän elämässään isoa osaa näytteli Nuorisoseura bingoineen ja muine tapahtumineen.

Ja sitten on teatteri. Anita on kirjoittanut 13 näytelmää Suomen Näytelmäkirjailijaliiton listoille ja suurimman osan niistä ohjannut Kynkkälän näytelmäpiirin lavalle. Uusinta harjoitellaan parhaillaan. Aikoinaan Anita harrasti monta kertaa viikossa urheilua, kuntosalia, karatea ja lentopalloa. Niistä hän joutui luopumaan terveydellisistä syistä, mutta onneksi tilalle löytyi teatteri.

Nyt Anita ja Juki ovat eläkkeellä. Eläkepäiviksi suunniteltu turva omistusasunnoista ei ole tehnyt heistä rikkaita, ainakaan rahallisesti. Mutta valtavasti se on antanut sisältöä elämään.

– 20 vuoteen on mahtunut monenlaista vuokralaista ja elämäntarinaa, kaikkien kanssa on tultu toimeen. Vain kaksi kertaa on jouduttu päättämään vuokrasuhde, mutta nekin on tehty sovussa. Niin hyvältä tuntuu, kun joku on joskus sanonut tänne muuttaessaan, että on tullut ensimmäistä kertaa paikkaan, joka tuntuu oikeasti kodilta.

