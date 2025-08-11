Kuumat kurpat pääsivät taas lauteille

Saunamaraton palasi vuoden tauon jälkeen Sarvenperän maisemiin. Tällä kertaa mukaan otettiin kahdeksan kahdeksanhenkistä saunojaryhmää eli yhteensä 64 saunojaa.

– Tulijoita olisi kyllä ollut enemmänkin, mutta halusimme hieman lyhentää tapahtuman kestoa. Kymmenen ryhmän saunottaminen vaatii talkoolaisilta todella pitkää päivää, Seija Halinen Sarvenperäset ry:stä kertoo ja toteaa, että tällä kertaa valinnassa painotettiin ensikertalaisia.

– Ensikertalaisia on tänä vuonna mukana 46, eli kyllä vähän vanhoja konkareitakin mahtui mukaan, Seija Halinen toteaa.

– Ihanaa, että pääsimme mukaan, vaikka olemme olleet ennenkin, Tuija Nieminen, Katriina Laukkanen ja Sari Viitala totesivat Saunamaratonin ruokatauolla. Katriina Laukkanen kertoi olleensa mukana jo neljä kertaa aikaisemmin, toiset kaksi olivat nyt toista kertaa mukana.

– Meillä on tällainen kaveriporukan saunaseura, mukana on nyt kolme neljäsosaa seuran jäsenistä. Olemme samanhenkisiä saunahulluja, saunomme usein kotonakin, ja porukalla etsimme erilaisia saunaelämyksiä, naiset kertoivat. Kolmikon saunaseuran nimi on Kuumat kurpat, ja sen ohjelmaan kuuluu muun muassa joulusaunaa, avantouinnin ja saunan yhdistämistä sekä synttäriyllätyssaunoja porukan jäsenille.

Ensimmäistä kertaa Saunamaratonilla oli mukana Tiina Autio Oulusta.

– Tosi hyviä löylyjä saunoissa on ollut ja on tämä mahtava kokemus kokonaisuudessaan, Tiina Autio kehui. Sarvenperälle hän tuli veljensä Jussi Aution houkuttelemana.

– Minä olen ollut mukana kolme kertaa aikaisemmin, ensimmäisen kerran osallistuin jyväskyläläisen kollegani houkuttelemana. Tämä on aivan fantastinen tapahtuma, jossa yhdistyvät suomalainen luonto ja saunat. Suurimman vaikutuksen minuun tekee kuitenkin Sarvenperän kylähenki, Jussi Autio sanoi.

– Erityiskiitos meidän ryhmän aivan loistavalle oppaalle. Puolet hauskuudesta tulee siitä, kun saa kuunnella hänen tarinoitaan, Aution sisarukset vielä kiittelivät opastaan Kari Lahtista.

Kari Lahtinen on ollut oppaana aika monessa Saunamaratonissa.

– Kun kotikylällä jotain tapahtuu, pitäähän siinä olla mukana. Ja tämä oppaan työ on oikein hyvä, paljon tylsempääkin talkootyötä on, Lahtinen toteaa.

Saunamaratonissa oli perinteiseen tapaan talkoolaisia kymmeniä, omalta kylältä ja vähän naapuristakin. Siirrettäviä saunoja ja niiden lämmittäjiä tuli kauempaakin, muun muassa Saarijärveltä, Ruukista Raahen läheltä ja Nurmeksesta.

– Täällä on tällä kertaa telttasauna mukaan lukien seitsemän siirrettävää saunaa, yhteensä saunoja on kuusitoista, Seija Halinen kertoi.

– Kyläläiset lähtivät taas innolla mukaan ja lupasivat saunojaan käyttöön. Mukana on nyt yksi sellainen sauna, joka ei ole aiemmin ollut mukana, ja yksi mukana olevista siirtosaunoista on vaihtanut omistajaa. Reitti on osittain sama kuin ennenkin, osittain mennään uutta reittiä, lähtö- ja maalipaikka on vaihtunut.

Jokaisessa saunassa viivyttiin vartin verran, saunojen välit taitettiin pääosin metsäpolkuja pitkin, yhteensä kävelemistä tuli noin yhdeksän kilometriä. Viimeinen siirtymä oli järven yli, sen sai taittaa veneellä tai uiden.

– Uimaan on päässyt välilläkin, ja kyllä moni on uinutkin. Saunoista noin puolet on järven rannalla, Kari Lahtinen kertoi.

Myös Saunamaratonin ajankohtaa oli muutettu heinäkuisesta keskiviikosta elokuun alkupuolen lauantaihin, mutta edelleen tapahtuman ydin oli tallella; Saunamaraton eli ole kilpailu vaan hyväntuulinen tapahtuma saunomisen ystäville luonnon helmassa.

Tiina Lamminaho