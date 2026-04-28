Kuplivaa siivouspalvelua Uuraisilla

Siivouskupla on uudehko yritys Uuraisilla, jonka taustalta löytyy moniosaaja Nina Oksanen.

– Siivouskuplan nimi tulee siitä, että halusin persoonallisen nimen, joka jää mieleen. Usein etenkin yksin siivotessa vaivun ikään kuin omanlaiseensa kuplaan ja uskon, että moni muu jakaa saman kokemuksen, hän kertoo.

Omasta yrityksestä Nina on haaveillut jo pitkään ja lopulta tuli tunne, että nyt tai ei koskaan.

– Tuntui, että nyt oli monessa suhteessa otollinen hetki kokeilla kuinka omat siivet kantaa. Olin tehnyt tätä samaa hommaa muutaman vuoden Jyväskylässä eräässä isossa firmassa. Siellä oli kuitenkin usein aika näkymätön olo, olin vain yksi osa isoa koneistoa. Toki oli mukavia asiakkaita ja sain myös siellä tunnustusta korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Aloin kuitenkin kaipaamaan, että saisin vaikuttaa edes vähän enemmän omiin aikatauluihini.

Päätöstä helpotti, että Ninan puoliso, korjaamoalalla toimiva Anssi Poikonen on toiminut lähes 15 vuotta yrittäjänä ja ”tartunta” yrittäjyyteen oli tapahtunut.

– Mieheni on perustanut kaksi menestyvää yritystä tyhjästä, ekalla kerralla hänellä oli yhtiökumppani ja toisella kerralla hän oli yksin, jolloin olin itse apuna alkumarkkinoinnissa ja asiakashankinnassa. Olen nähnyt sitä kautta paljon sekä hyvää että todella paljon myös niitä haasteita, Nina kertoo.

– Hänen kannustuksensa onkin ollut avainasemassa, koska kaipaan kuitenkin tukea ja rohkaisua – kukapa ei kaipaisi ainakin joskus. Tämän alan yrityksen perustaminen ei kovin mittavia alkuinvestointeja tarvinnut, joten siinä mielessä riskit eivät ole suuret. Henkisesti tämä on kuitenkin iso juttu ainakin minulle, hän jatkaa. Perheeseen kuuluu miehen lisäksi kolme lasta, kissa ja koira.

Haasteena omassa yrityksessä on oman itsensä markkinoiminen ja esillä pitäminen, varsinkin alkuvaiheessa. Nina Oksanen myöntää olevansa aika tunnollinen tyyppi.

– Se tuntuu välillä…no ei niin helpolta. Tottakai sitä myös miettii, että lunastanko varmasti kaikki lupaukseni ja entä jos en riitäkään tai työnjälkeni ei kelpaakaan. Näitä ajatuksia tosin kävin läpi aika paljon jo ihan vain työntekijänäkin, eli ehkä ne liittyy myös luonteeseeni. Onnekseni olen kuitenkin saanut jo paljon hyvää palautetta, joten olen jo aika monet lupaukset saanut lunastettua. Ja ainakin yritän joka kerta todella tosissani eli siitä se tuskin jää kiinni, en missään nimessä suhtaudu välinpitämättömästi tai ylimalkaisesti mihinkään. Iloisena yllätyksenä voi pitää ihan jokaista tyytyväistä asiakasta, jotka jaksavat antaa positiivista palautetta ja mainostaa eteenpäin niin livenä kuin somessa. Se on tosi arvokasta pienyrittäjälle ja etenkin aloittelevalle sellaiselle. Iloista on myös se kun saan tarjota apua sitä kaipaaville, heidän vilpitön ilo ja kiitollisuus siitä avusta tuo hyvän mielen myös itselle.

Siivouskuplan käytännön pääpaino on kotisiivouksissa, mutta myös toimistojen ja toimitilojen siivous onnistuu. Muuttosiivoukset ovat myös kysyttyjä. Lisäksi Siivouskupla tarjoaa myös asiointi- ja kotiapua.

– Voin vaikka haravoida. Mitään varsinaisia hoitotoimenpiteitä en kuitenkaan tee, sille saralle minulla ei ole koulutusta. Myös asiointiapua tarjolla eli voin käydä vaikkapa kaupassa asiakkaan puolesta.

Siivoustarpeet ovat erilaisia. Siivousavuksi voi pyytää niin kertaluonteisesti kuin myös säännöllisesti kuten kerran kuussa tai vaikka useamminkin. Siivousapu voi olla vaikka pelkkä saunan pesu ja kylppärin puunaus tai se voi olla koko talon kattava siivous yläpölyineen kaikkineen.

– Tähän aikaan vuodesta kysellään tietenkin paljon ikkunanpesuja ja teen niitä kyllä myös.

Siivoaminen on palveluammatti. – Siivous on välillä hiljaista yksin puurtamista ja välillä se on hyvinkin sosiaalista, jos asiakas on paikalla ja haluaa jutella. Molempia tilanteita on ja minä sopeudun kyllä kaikenlaisiin olosuhteisiin. Olen entinen taksikuski, joten siinä tuli aika hyvin tutuksi erialaiset ihmiset ja heidän kanssaan juttelut. Olen myös aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja tykkään jutella ja kysellä, kuuntelen mielelläni erilaisia elämäntarinoita. Olin jo pikkutyttönä innokas kyläilijä ja tungin itseni mummun ja papan mukaan kyläreissuille kuuntelemaan vanhojen ihmisten juttuja.

Tulevaisuudelta Nina Oksanen toivoo paljon työvuosia siivouksen parissa. Ainakaan vielä hän ei haaveile laajentumisesta, vaan viihtyy yksinyrittäjänä.

– Tässä yhdistyy monta kivaa asiaa ja fyysinen työ sopii ehdottomasti parhaiten minulle. Tykkään myös nimenomaan siitä, että paikat vaihtuu eikä tarvitse olla joka päivä samojen seinien sisäpuolella. Olen jo saanut haalittua jonkun verran asiakkaita, mutta uusia mahtuu mukaan vielä, Siivouskuplalta saa myös lahjakortteja, hän kannustaa.

– Haluan omalta osaltani olla tuomassa inhimillistä apua ja sydämellisyyttä tälle seutukunnalle toki niin, että saan siitä elannon, mutta missään överiahneessa rahantekokoneistossa en halua olla mukana.

Moni osaa jo käyttää jo siivoojan palveluja, mutta kotihäpeä on suomalaisissa tiukassa ja usein ajatellaan ristiriitaisesti, että pitää siivota ennen siivoojan tuloa.

– Ei, ennen siivoojaa ei todellakaan tarvitse siivota. Olen nähnyt vaikka mitä, enkä enää hätkähdä oikein mistään. Katson paikkoja kuitenkin eri vinkkelistä kuin asiakas itse. Yleensä joka kodissa on joku ns. häpeänurkkaus ja se on ihan normaalia. Jollakin niitä on vielä vähän enemmän kuin toisilla. Elämässä on kuitenkin niin paljon muutakin kuin jatkuva siivous ja järjestyksenpito. Jos ei itse ehdi, jaksa, viitsi tai halua siivota niin sen takia juuri on olemassa Siivouskupla. Kaikkea ei todellakaan tarvitse tehdä itse ja minä kuitenkin iloitsen aidosti kunnon sotkusta, joka toki vaatii aina riittävän siivousajan, se täytyy muistaa.

Ainut, minkä etukäteen voi tehdä, on keräillä hieman tavaroita tasoilta ja lattioilta omille paikoilleen, jolloin siivous on sujuvampaa.

– Mikään pakko ei niitä kuitenkaan ole kerätä, minäkin sen voin tehdä, jos niin sovitaan. Muutoinkin on hyvä sopia etukäteen mahdollisimman tarkasti siivouksen sisältötoiveet, niin vältytään väärinkäsityksiltä. Olen käytännössä huomannut, että esimerkiksi usein käytetty termi ”perussiivous” tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, Nina kertoo.

Siivouskuplan tavoittaa soittamalla, tekstiviestillä, WhatsApp-viestein ja somessa.

– Jos yhtään kutkuttaa niin kannustan rohkeasti kokeilemaan Siivouskuplaa ja muutoinkin käyttämään lähipalveluita. Nimenomaan palveluita käyttämällä pidetään rahat pyörimässä omilla nurkilla eikä suotta valuteta niitä jonnekin ulkomaille.

Hanna Lahtinen