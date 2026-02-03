Kuntalaisilta kysytään pian näkemyksiä: Miten Uuraisten kouluverkko pitäisi järjestää?

Lähes kaikissa Suomen maaseutumaisissa kunnissa kamppaillaan saman ongelman kanssa. Ikäluokat pienenevät ja se johtaa kouluverkon tarkasteluun.

– Valtakunnallisesti syntyvyys on kääntynyt laskuun viimeisen viiden vuoden aikana, ja peruskouluikäisten määrä on vähentynyt kymmenellä tuhannella, toteaa tuleva sivistysjohtaja Minna Vilenius.

Myös ikärakenteeltaan nuoren Uuraisten kunnan koulujen oppilasmääräennusteet ovat kääntyneet tasaisesti etenevään laskuun seuraavien seitsemän vuoden aikana. Tuoreen oppilasennusteen mukaan peruskoulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä vähenee nykyisestä 575 oppilaasta (tilanne 10.10.2025) noin 479 oppilaaseen lukuvuoteen 2031–2032 mennessä. Tämä merkitsee yli 90 oppilaan vähennystä, mikä vastaa noin 16 prosentin laskua koko kunnan tasolla.

Nykyisen kouluverkon rajojen perusteella tarkasteltuna suurin oppilasmäärien väheneminen kohdistuu Koulukeskukseen. Sen tämänhetkinen 332 oppilaan kokonaismäärä laskee vuoteen 2031–2032 mennessä 264 oppilaaseen. Kehitys vaikuttaa erityisesti ylempien vuosiluokkien oppilasmääriin, jotka pienenevät tasaisesti tarkastelujakson aikana.

Kunnan kyläkouluista Hirvasen oppilasmäärä pysyy melko vakaana 124–148 oppilaan välillä, joskin lievää laskevaa trendiä on havaittavissa erityisesti kauden loppupuolella. Höytiän neliluokkaisen koulun oppilasmäärä vähenee ennustejaksolla 52 oppilaasta 38 oppilaaseen. Kyynämöisen kuusiluokkaisessa koulussa oppilasmäärä pysyy pienenä mutta tasaisena, vähennystä 10 oppilaan verran.

Tilanne kuitenkin muuttuu, jos käyttöön otettaisiin lähikouluperiaate ja esimerkiksi oppilaskuljetuksista koulukeskuksen lähikoulualueelta Kyynämöisille luovuttaisiin. Silloin Koulukeskuksesta tulisi lähikoulu suurelle osalle Kyynämöisten ja myös joillekin Höytiän koulun oppilaille.

Koska kyseessä on ennuste, voi muuttujia olla muitakin. Kunnan nykyistä aktiivisemmasta tonttimarkkinoinnista on toivottu pelastajaa, mutta realistisesti sen varaan ei kovin paljoa voi laskea. Uurainen olisi voinut suoriutua markkinoinnissaan huomattavasti paljon huonomminkin, sillä kunta oli viime vuonnakin jälleen kerran yksi vain kolmesta kasvukunnasta Keski-Suomessa.

– Kyllä tonttimarkkinointia tehdään koko ajan ja kuntaan rakennetaan. Taloustilanne on kuitenkin epävarma niin yksityisillä ihmisillä kuin myös kuntatasolla. Uurainen sai esimerkiksi nyt alkuvuodesta odottamattomia ja ikäviä uutisia koskien opetustoimen valtionosuuksia, ja sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus kunnan rahoituspohjaan, kunnanjohtaja Juha Valkama sanoo.

Viimeksi vastaava keskustelu käytiin keväällä 2024 ja se johti ehdotukseen Kyynämöisten koulun lakkauttamiseksi. Koulua puolustamaan nousi kansanliike ja lopettamispäätös peruttiin. Osasyynä olivat myös kunnan taloustilanteen hetkellinen kohentuminen ja kuntavaalien läheisyys. Vuosi 2024 oli myös syntyvyyden huippuvuosi, 52 lasta, josta on palattu ”normaaliin” reiluun 30 lapseen.

Itse ongelma ei kuitenkaan poistunut minnekään ja tänä keväänä ollaan tilanteessa, jolloin perusopetus ja varhaiskasvatus on jälleen otettava tarkasteluun. Edellisestä prosessista viisastuneena kunnassa halutaan toimia mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi.

– Kaikki mahdolliset vaihtoehdot käydään läpi, miten opetuspuolta sopeutetaan pienenevään lapsimäärään ja pienenevään rahoitukseen, peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen luettelee.

Kouluverkkoa tarkastellaan jossain määrin myös ylikunnallisesti.

– On toivottavasti lähdössä liikkeelle hankehaku, jossa selvitellään kuntien välisen kouluyhteistyön kehittämistä. Olen alustavasti ilmoittanut myös Uuraisten kunnan olevan kiinnostunut. Muita kuntia voisivat olla esimerkiksi Viitasaari, Äänekoski, Konnevesi, Laukaa ja Saarijärvi, Jouko Nykänen kertoo ja miettii, että toisiko neljäs yritys kouluyhteistyöstä tulosta Äänekosken kanssa Hirvaskankaan alueella.

Tosiasia on, että jotain on pakko tehdä. Koska sivistystoimi on kunnan kakusta niin iso siivu, on säästöjä muilta sektoreiltakin hyvin vaikea etsiä, varsinkin kun kunnassa on juuri käyty yt-neuvottelut.

– Strategiatyö etenee kevään mittaan kuukausittaisilla kokoontumisilla ja teemoilla. Mukana on johtoryhmän lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sivistyslautakunta kokonaisuudessaan. Lisäksi tehdään kuntalaiskysely nettiin ja pidetään jokaisella kylällä keskustelutilaisuudet sekä kuullaan henkilöstöä, Minna Vilenius kertoo.

– Toivon, että keskustelu ei nyt keskity mihinkään yksittäiseen kouluun, vaan että kuntalaiset laajasti osallistuvat ja esittävät näkemyksiään, Jouko Nykänen lisää.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anne Pihl tiedostaa tehtävän haasteellisuuden ja korostaa myös kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisen tärkeyttä. Hän haluaa myös tarkastella tilannetta vähintäänkin vuoteen 2030 asti.

– Pari vuotta sitten asiaa käsiteltiin, mutta haluan, että asiaa lähestytään objektiivisesti ilman esioletuksia, kaikki vaihtoehdot huomioiden. Haluan myös korostaa yhtenä yksityiskohtana maanomistajien osuutta ja kartoittaa mahdolliset tonttimaat kylillä. Siitä ei varmasti ole erimielisyyttä, etteivätkö kyläkoulut ole kaikille äärimmäisen tärkeitä, hän päättää.

Hanna Lahtinen