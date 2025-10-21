Kunnanvirasto katosi katukuvasta

Toivakan vanha kunnanvirasto on siirtynyt muistojen joukkoon. Rakennuksen purku on loppusuoralla.

Toivakan kunta on laatinut vuoteen 2035 ulottuvan kiinteistöohjelman, jonka tavoitteena on tehostaa tilankäyttöä, vähentää korjausvelkaa ja varautua tulevaisuuden tarpeisiin.

Yksi merkittävimmistä toimenpiteistä on vuonna 1960 rakennetun vanhan kunnanviraston purkaminen. Rakennus on ollut pääosin tyhjillään uuden virastotalon valmistuttua vuonna 2016. Sen tekninen kunto on heikko, ja korjausvelka on arvioitu 2,6 miljoonaan euroon. Purkaminen mahdollistaa paloaseman päätyseinän viimeistelyn ja uusien teknisten liittymien rakentamisen, sillä nykyiset vesi-, lämpö- ja sähköliitännät kulkevat vanhan virastotalon kautta. Purku toteutettiin kiinteistöohjelmassa suunnitellusti vuoden 2025 aikana, ja sen kustannuksiksi oli vuoden 2025 talousarviossa budjetoitu 200 000 euroa. Kiinteistöohjelmassa säästövaikutusten vuoteen 2035 mennessä arvioidaan olevan noin 149 000 euroa.

Ohjelmassa arvioidaan kunnan omistamien rakennusten kuntoa, käyttöastetta ja taloudellisia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti. Keskeisenä linjauksena on luopua tarpeettomista kiinteistöistä joko myymällä tai purkamalla, ja keskittää resurssit toiminnallisesti tärkeisiin rakennuksiin.

Vanhan virastotalon lisäksi tarkastelun alla ovat esimerkiksi myös kansalaisopisto (vanha terveystalo) ja vanhaa puukoulu, Puukkis. Molemmat rakennukset ovat huonokuntoisia ja niiden korjaaminen olisi kallista, erityisesti mahdollisten suojeluarvojen vuoksi. Molemmat rakennukset ovat kuitenkin myös kauniita ja niitä kohtaan tunnetaan huomattavasti suurempaa kiintymystä kuin vanhaa kunnanvirastoa.

Kiinteistöohjelmassa korostetaan myös ilmastonmuutokseen varautumista ja energiatehokkuuden parantamista. Uusissa investoinneissa ja korjauksissa pyritään huomioimaan rakennusten kestävyys sään ääri-ilmiöitä vastaan sekä mahdollisuudet uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Esimerkiksi aurinkopaneelien ja lämpöpumppujen asentamista selvitetään useisiin kiinteistöihin.

Toivakan kunta aikoo jatkossa keskittää palveluja ja tiloja tehokkaammin. Koulukeskuksen tilajoustoja ja pedagogisesti kestäviä ratkaisuja kehitetään. Tilojen uudelleenkäyttöä suunnitellaan myös järjestöjen, kansalaisopiston ja nuorisotoiminnan tarpeisiin.

Kiinteistöohjelma tukee Toivakan kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on houkutella uusia asukkaita, erityisesti lapsiperheitä. Strateginen kiinteistöjohtaminen nähdään keinona vahvistaa kunnan elinvoimaa, parantaa palvelujen laatua ja hallita kustannuksia pitkäjänteisesti.

teksti Hanna Lahtinen

kuva Veikko Ripatti