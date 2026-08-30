Kunnanhallitukselle sittenkin esitys Kyynämöisten koulun lakkauttamisesta

Uuraisten perusopetuksen tulevaisuutta linjaava strategiatyö on etenemässä kunnanhallituksen käsittelyyn. Sivistyslautakunnan esityksestä poiketen kunnanjohtaja Juha Valkama esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuustolle tehdään esitys, jossa perusopetuksen strategiaksi vaihtoehdoksi valitaan vaihtoehto C, jossa Kyynämöisten koulu lakkautetaan ja palveluverkkoa kehitetään strategiatyöryhmän valmistelun mukaisesti.

Esitys perustuu kunnan oppilasmäärän ennakoituun vähenemiseen. Strategiatyöryhmän laskelmien mukaan perusopetuksen oppilasmäärä laskee nykyisestä 553 oppilaasta noin 460 oppilaaseen vuoteen 2032 mennessä. Samalla myös valtionosuudet vähenevät, mikä lisää paineita palveluverkon ja kustannusrakenteen sopeuttamiseen.

Perusopetuksen strategiatyötä varten perustettu työryhmä tarkasteli kaikkiaan kahdeksaa vaihtoehtoista mallia. Jatkovalmisteluun valittiin vaihtoehdot A ja C. Vaihtoehdossa A nykyinen kouluverkko säilyisi ennallaan, mutta 5.–6.-luokkien opetusta järjesteltäisiin uudelleen ja yhdysluokkaopetusta lisättäisiin. Vaihtoehdossa C Kyynämöisten koulu lakkautettaisiin.

Työryhmän näkemyksen mukaan nykyinen valtuustokausi olisi syytä jatkaa nykyisellä kouluverkolla, jotta kunnalla olisi aikaa arvioida väestökehityksen, markkinointitoimien ja muiden toimenpiteiden vaikutuksia.

Myös sivistyslautakunta asettui kokouksessaan työryhmän esityksen taakse ja päätti esittää kunnanhallitukselle vaihtoehdon A toteuttamista. Lautakunnassa tehtiin kuitenkin myös muutosesityksiä. Marko Nieminen esitti vaihtoehdon C hyväksymistä strategiseksi ratkaisuksi, mutta ehdotus jäi ilman kannatusta. Tanja Tiainen puolestaan esitti muutosta vaihtoehtoon A siten, että Kyynämöisillä jatkettaisiin myös 5.–6.-luokkien opetusta. Äänestyksessä peruspalvelujohtajan alkuperäinen esitys voitti äänin 4–2 yhden jäsenen äänestäessä tyhjää. Nieminen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kunnanjohtajan kunnanhallitukselle tekemässä pohjaesityksessä painotetaan erityisesti vaihtoehdon C taloudellisia vaikutuksia. Esityksen mukaan vaihtoehto A johtaisi laskelmien mukaan vuosina 2027–2029 yhteensä noin 235 000 euron alijäämään, kun taas vaihtoehto C tuottaisi samana aikana noin 298 000 euroa ylijäämää. Vaihtoehtojen välinen ero olisi näin ollen noin 533 000 euroa vaihtoehdon C hyväksi.

Lisäksi esille nostetaan Kyynämöisten koulun tulevat investointitarpeet. Koulukiinteistön korjaus- ja investointitarpeiden arvioidaan olevan vuoteen 2030 mennessä noin 225 000 euroa. Kustannuksia aiheutuisivat muun muassa vesikaton korjaamisesta, ikkunoiden uusimisesta, käyttövesiputkiston saneerauksesta sekä öljylämmityksestä luopumisesta.

Kunnanjohtajan esityksen mukaan Kyynämöisten koulun mahdolliseen lakkauttamiseen liittyvät lakisääteiset vaikutusten arvioinnit ja kuulemiset käynnistettäisiin vasta siinä vaiheessa, jos valtuusto hyväksyy strategiseksi linjaukseksi vaihtoehdon C. Asia on kunnanhallituksen käsiteltävänä 31.8.2026. Lopullisen ratkaisun tekee myöhemmin kunnanvaltuusto.

Hanna Lahtinen