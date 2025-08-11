Kun aika pysähtyy – ammattilaiset auttavat käytännön asioissa

– Jokainen ihminen järjestää keskimäärin 1,3 hautajaiset elämänsä aikana, kertoo hautausurakoitsija Antti Vainikainen. Tämä tarkoittaa, että vain harvoille käytännön järjestelyt tulevat tutuiksi. Ja vaikka tulisivatkin, ne eivät ole koskaan helppoja – kyse on suuresta menetyksestä ja usein ristiriitaisista tunteista.

– Yleensä ihmisiä jännittää tulla hautaustoimistoon. Tavoitteena on, että he poistuvat huojentuneina, Vainikainen jatkaa.

– Tärkeää on hoitaa mahdollisimman paljon käytännön asioita kerralla, jotta omaisille jää aikaa surra, sanoo Kukkapalvelu Callan yrittäjä Marika Kari.

Uuraisilla on nyt mahdollista saada näiden kahden ammattilaisen palvelut yhdellä yhteydenotolla Kukkapalvelu Callaan, ja se kattaa jo suuren osan hautajaisjärjestelyistä.

– Hautauspalvelu on laaja käsite, ja meillä se kattaa esimerkiksi vainajan kuljetukset, arkun, arkkuun laitot, asioinnit seurakunnan kanssa, kukat, tarvittaessa kantajat, ohjelman hautajaisiin sekä kuolinilmoituksen laadinnan. Siunaustilaisuuden jälkeen valitaan tuhkaus tai arkkuhautaus, ja sen jälkeen mietitään hautakiviasiat. Vaimoni tekee lisäksi perunkirjoituksia, Vainikainen kertoo.

Jyväskylässä päädytään tuhkaamiseen noin 70 prosentissa hautauksista, Äänekoskellakin reilusti yli puolet. Maaseutumaisissa kunnissa, kuten Uuraisilla, suositaan yhä enemmän arkkuhautausta.

Antti Vainikainen on paljasjalkainen äänekoskelainen, jolla on takanaan jo 35 vuotta yrittäjyyttä. Hautaustoimistoalalla toimii koko maassa vain noin kymmenen suurempaa toimijaa. Hän luotsaa tällä hetkellä neljää hautaustoimistoa: Pajunkukka ja hautauspalvelu Äänekoskella, Viitasaaren kukka- ja hautauspalvelu, Palokan Keskuskulman kukka- ja hautauspalvelu, Somman hautauspalvelu Jyväskylässä sekä toimipiste Karstulassa. Uuraisilla yhteistyökumppanina toimii Kukkapalvelu Calla, jonka kautta saa nyt kokonaisvaltaista palvelua surun kohdatessa.

Antti Vainikainen ja Marika Kari ovat tutustuneet jo ennen kuin Marikasta tuli kukkakauppias. Hän työskenteli aiemmin sairaanhoitajana Äänekoskella, missä tarvittiin luonnollisesti myös hautausurakoitsijan palveluita.

– Kun muutin yritykseni Uuraisille vuosi sitten, halusin tarjota myös hautauspalvelut kauttani ja otin Anttiin yhteyttä.

Antti Vainikainen ja Marika Kari kohtaavat työssään ihmisiä herkimmillään. Oma elämänkokemus auttaa asettelemaan sanat oikein. Hautauspalvelu Pajunkukalla on noin 500 toimeksiantoa vuosittain, mutta silti jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen.

– Ihmisillä pyörii monia kysymyksiä mielessä, ja kaikkea saa kysyä, Marika Kari sanoo.

– Läsnäolo ja kunnioitus ovat tärkeitä, vaikka joskus pitää olla vähän jämäkkäkin, Vainikainen sanoo. Ammattitaitoa on sekin, että suru ei seuraa kotiin.

Hanna Lahtinen