Kerrostalo, paritalo vai minitalo? Asuntoilta kartoitti toiveita Toivakassa

oivakassa järjestettiin Teemasalilla keskiviikkona 29.10. asuntoilta, jonka juonsi Matti Tiainen.

Vastuujärjestäjänä olivat SP-koti Jyväskylä yhteistyössä Toivakan kunnan kanssa. Asuntoiltaan saapui yllättävän vähän osanottajia ja kuitenkin mm. facebookissa on ollut useita kyselijöitä Toivakasta löytyvistä asunnoista. Tässä esimerkki Toivakka sivulta löytyvästä asuntokyselystä, joka kertoo, että Toivakka kiinnostaa. ”Etsin itselleni vaatimatonta kerrostaloyksiötä toistaiseksi voimassa olevaan vuokrasuhteeseen… Olen ehdottoman luotettava, päihteetön, savuton ja siisti, luottotiedot kunnossa, ei lemmikkejä…” Tällaiset kyselyt kertovat, että ”Asuntoillan kaltaiset tilaisuudet ovat tarpeen. Paikalla oli myös uusi yrittäjä Mikko Salo Penger Oy:stä. Hän tekee asuntoremontteja ja talonrakentamista.

Toivakan asuntotilanteesta todettiin, että Toivakkaan on enemmän kysyntää mm. vuokra-asunnoista, kuin vuokra-asuntoja on tarjolla.

Yleisesti asuntotilanteesta pohdittiin esimerkiksi sitä, vastaako tarjonta toiveita? Millainen uudiskohde kiinnostaisi? Olisiko se rivitaloasunto, minitalo vai kerrostalo?

– Toivakassa on hyvä olla! Kuntamme on lähellä kaupunkikeskuksen palveluita ja tarjoaa rauhallisen ja turvallisen elinympäristön. Asuntojen ja kotien ympärillä on myös toiveita ja ajatuksia, jotka jäävät välillä kuulumattomiin ja voivat jopa estää kuntamme kasvun. Kasvua tarvitaan, jotta paikkakunnallamme voidaan suunnitella tulevaisuutta ja yritykset uskaltavat asettua tänne, sekä parhaimmillaan tuoda lisää työpaikkoja, totesi Matti Tiainen.

Toivakan kunnasta olivat keskustelussa mukana palvelusuunnittelija, kuntaympäristöpalveluista Minna Siltala sekä hyvinvointisuunnittelija Satu Korhonen. Tonttitarjontaa on Toivakassa jonkun verran ja esimerkiksi rivitalotontteja on tarjolla hyvin.

– Vuokra-asuntoja tarvittaisiin myös heille, jotka ovat aikeissa myöhemmin rakentaa Toivakkaan oman talon, todettiin yleisöstä.

Tiainen keskittyi esittelyssään paljolti minitaloideaan, jota on alettu markkinoida varsinkin ikäihmisten asuntovaihtoehtona. Minitalon hinta-arvio on noin 135 000 euroa siten, että talo toimitetaan avaimet käteen periaatteella. – Sinänsä neliöhintoja vertailtaessa ei minitalo ole muita vaihtoehtoja edullisempi, mutta tonttien hinnassa säästää. Toivakassa minitalotontin saa noin 5000 eurolla. Minitaloasunnoista on ollut kiinnostusta ja jatkossa niistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kuntaan tai minuun, totesi Tiainen.

Hallinnonjakosopimus nousi myös keskustelun aiheeksi. Esimerkiksi paritalossa se tarkoottaa kustannusten jakautumista.

– Kiinteistön rasitustodistukseen on merkitty kiinteistöön kohdistuvat oikeudet ja rasitukset eli on tällöin merkitty molempien osuus tontista. Muut kulut kirjataan ylös ja jaetaan. Esimerkiksi sähkön perusmaksu menee puoliksi, mutta veden ja sähkön kulutuksen jokainen maksaa oman taloutensa kulutuksen mukaan.

Mielenkiintoinen keskustelun aihe oli myös kerrostalon rakentaminen Toivakkaan. Aiempina vuosina kerrostalohanketta yritettiin toteuttaa ja se etenikin aika pitkälle. Siltala muisteli, että se kaatui lopulta muutaman asuntovarauksen puutteeseen.

Minna Siltala ja Satu Korhonen kertoivat huolestuneensa ikääntyvien ja ikääntyneiden asumismahdollisuuksista. He kertoivat MAL-sopimuksesta, jossa Toivakan kuntakin on mukana. Asia vaatikin selvitystä, sillä monille maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus oli aivan uutta.

– MAL-sopimus perustuu Jyväskylän kaupunkiseudun kahdeksan kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Mukana ovat Jyväskylän kaupunkiseutu: Jyväskylä, Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski. Sopimuksella vahvistetaan kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolien sitoutumista seudun kehittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Sopimuksella varaudutaan pitkäjänteiseen kehitykseen, kertoi Minna Siltala. Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa sopimukseen liittyen osoitteesta www.jyvaskyla.fi/seutusuunnittelu/mal

Toivakasta kunnanjohtaja Touko Aalto on mukana MAL-sopimukseen liittyvissä ohjauspalavereissa.

Asuntoillassa nostettiin myös esiin, että pankit eivät mielellään anna lainoja asunnon hankkimiseen Toivakasta.

– MAL-sopimuksen myötä pyritään liittämään Toivakan kunta entistä enemmän Jyväskylän seutuun, mikä toivottavasti myös huomattaisiin rahoittajien piirissä. MAL-ohjausryhmä on päättänyt keväällä 2025, että vuonna 2026 laaditaan seudullinen selvitys, mikä tulisi alustavasti sisältämään ikääntyvien asumisen nykytilan ja maankäytön kehittämistarpeet sekä mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Selvitys tulee olemaan tarpeellinen alueen kunnille, mutta myös hyvinvointialueelle. Senioriasuntojen tilanne on heikko monissa pienissä kunnissa ja ikääntyvä väestö muuttaa enenevissä määrin pois muihin kuntiin, joissa asumismahdollisuuksia on enemmän. Hyvinvointialueen palveluverkon muutokset osaltaan vaikuttavat näihin, Siltala totesi.

– Lainaehdot ovat tiukat, joka vaikeuttaa tarvittavan lainan hankkimista. Lainaa on helpompi saada esimerkiksi Jyväskylässä, mutta kyllä lainaa saa myös Toivakkaan. Pankkisäätely on tiukentunut kaikkialla ja lainaehdot ovat tiukentuneet myös valtakunnallisesti. Positiivinen uutinen on tuorein HYPO:n listaus, jossa Toivakan asuntoluot-toluokitus nousi ja se yhdessä nousseen vuokra-asuntokysynnän kanssa kertoo, että Toivakalla on suunta ylöspäin, Touko Aalto iloitsi.

Veikko Ripatti