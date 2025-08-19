Keisarin uudet aatteet

Maanantain ja tiistain välinen yö oli vaihteeksi sellainen, että herätessä piti katsastaa uutiset puhelimesta. Odotukset eivät Washingtonin kokouksen osalta olleet asian puolesta korkealla, mutta että Suomen tasavallan presidentti oli siellä mukana, se oli kyllä jotain. Aamuyöstä puhelinta vilkaistessa pieni toivon kipinä oli kuitenkin olemassa. Josko ne amerikkalaiset saisivat yhdessä eurooppalaisten johtajien kanssa kakaistuksi ulos jotain konkreettista näkymää Ukrainan sodasta. No, ei. Turvatakuita ryhdytään suunnittelemaan. No eikös niitä ole suunniteltu pitkin tätä vuotta. Ja mitähän siitäkin nyt on tulossa, kun samaan aikaan venäläiset ovat ehdottomasti sitä mieltä, ettei Ukrainaan tuoda mitään eurooppalaisia joukkoja. Eipä siis ole näkyvissä mitään kovin nopeaa rauhaa, tulitaukoa, aselepoa.

Yöllisen heräämisen ja uutisten selailun jälkeen mieleen putkahti satu Keisarin vaatteista. Helsingin Sanomissa oli kolumni, miten käynnissä on Trumpin mielistelyn MM-kisat. Eikö olekin uskomatonta? Ukrainan presidenttikin oli taipunut laittamaan ylleen jonkin puvun tapaisen, kun viimeksi Yhdysvalloissa vieraillessaan hän sai noottia liian arkiseen asuun pukeutumisesta.

Tuntuu, että ainakin osa muun maailman johtajista ynnä muista tärkeistä ihmisistä ovat suostuneet elämään rinnakkaistodellisuudessa mitä Trumpiin tulee. Hänen aivottomia väittämiään ei enää edes yritetä oikoa. Kun sadussa on kysymys vaatteista, nykyajan versiossa puhutaan aatteista.

Hullu, hullu maailma. Parempi siis olla katsomatta niitä uutisia ainakaan yöaikaan. Keskityn siis arkiseen aherrukseen ja mehujen keittoon.

Maarit Nurminen